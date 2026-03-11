「ECで売れない本当の理由」を500人のデータで解明。消費者の96.8%がレビューで購入を決めていた-2026年EC利用動向調査レポートを無料公開

株式会社GOAT2026年EC利用動向レポート

EC運営をサポートする株式会社GOAT（本社：福岡県福岡市、代表取締役：吉永 俊）は、全国500名の消費者を対象に実施したアンケート結果に基づく「2026年EC利用動向調査レポート」を公開いたしました。

本資料では、「どのモールで買うか」「何がきっかけで買うか」「なぜ買うのをやめるか」を消費者の生の回答データから分析。EC事業者が今すぐ優先すべき施策を明らかにしています。

■ EC担当者の「なんとなくの戦略」が売上の壁に

多くのEC事業者が「とりあえずAmazonと楽天に出せばいい」「広告を増やせば売れる」といった感覚ベースの運営を続けています。

しかし今回の調査では、消費者の購買行動に明確なパターンがあることが判明。商品ページとレビューの質だけで購入率が大きく変わる実態が、データで裏付けられました。

適切な優先順位で施策を実行している事業者と、感覚で動いている事業者では、同じモールに出店していても結果に大きな差が生まれています。

■ データが示した、今すぐ取り組むべき3つの事実

同社は今回、1,000社以上のEC支援実績をもとに設計した調査を実施。消費者の本音から、EC事業者が優先すべき施策を整理しました。

「商品ページの作り込みが売上に直結すると聞いたが何から手をつければいいかわからない」「レビュー対策の重要性はわかるが具体的な方法が知りたい」「SNS施策とモール施策をどう組み合わせるべきか判断できない」といったEC担当者の悩みに答える、実践的な内容となっています。

公開されたレポートには、以下の内容が整理されています。

- どのECモールが選ばれているか-Amazon・楽天・Yahoo!の最新シェアデータ- 購買を決定づける情報源ランキング-商品ページ・レビュー・SNSの影響力- カゴ落ちを引き起こす8つの原因と優先度別の改善ポイント- AI・ライブコマース・サステナビリティへの消費者の本音

代表コメント

「今回の調査で最も印象的だったのは、レビューの影響力の絶大さです。96.8%が参考にし、カゴ落ちの最大原因にもなっている。つまりレビューは「あればいい」ものではなく、売上を直接左右する経営課題です。

一方でSNSや動画が「商品との出会い」を生み出す役割も着実に拡大しており、モール内の最適化とSNS発信を両輪で回すことが、これからのEC戦略の基本形になっていくと感じています。

本レポートが、事業者の皆様の次の一手を考えるきっかけになれば幸いです。」



- 株式会社GOAT 代表取締役 吉永俊

