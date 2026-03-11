【テレワーク時代の新常識】KEY TO COMBAT、超軽量600gモバイルディスプレイ「H15F9」を発売！

KTC科技日本株式会社

KEY TO COMBAT（KTC）は、テレワークやモバイルワークの生産性を飛躍的に向上させる、超軽量モバイルディスプレイ「H15F9(https://amzn.to/4b4lTco)」を本日より発売いたします。本製品は、わずか600gの軽量ボディに15.6インチの大画面を凝縮。Type-Cケーブル1本でノートPCと接続するだけで、場所を選ばず手軽にデュアルモニター環境を構築できます。発売を記念し、期間限定の特別クーポンを用意。通常価格9,980円から22%オフの7,784円(https://amzn.to/4b4lTco)（コード：22OH15F9） でご提供します。

■ 在宅勤務の生産性を向上させる、最強のサブモニター

H15F9(https://amzn.to/4b4lTco)最大の特長は、Type-Cケーブル1本で映像出力と給電を同時に行えること。ノートPCと接続するだけで、電源アダプタ不要でデュアルモニター環境が瞬時に完成します。

【在宅勤務での活用シーン】

オンライン会議で資料を共有しながらメモを取る：メイン画面で会議画面を表示し、H15F9で会議資料を開けば、資料を切り替える手間なくスムーズな進行が可能です。

ExcelやWordの作業領域を拡大：表計算ソフトや文書作成ソフトを2画面で広々と表示。スクロールの手間を減らし、データ入力や資料作成の効率を大幅に向上させます。

プログラミングやデザイン作業に：コードエディターとブラウザを別々の画面に表示したり、Photoshopのツールバーとキャンバスを分けたりと、クリエイティブワークでも真価を発揮します。

■ 出張先やカフェでも、快適なモバイルワーク環境を

わずか600gの超軽量ボディは、ノートPCと一緒に鞄に入れても負担になりません。保護カバーを兼ねたスタンドが付属しているため、カフェの小さなテーブルや新幹線の座席など、限られたスペースでもすぐにデュアルモニター環境をセットアップできます。

■ 幅広い機器に対応する汎用性の高さ

HDMI端子も搭載しているため、Type-C非対応の機器でも接続可能。PS5/PS4やNintendo Switchなどのゲーム機に接続すれば、自宅や旅行先で手軽に大画面ゲームを楽しめます。スマートフォンと接続して動画視聴用のサブモニターとして使うこともでき、一台持っているだけで様々なシーンで活躍します。

■ 目に優しい設計で長時間作業も快適

非光沢のFast IPSパネルを採用し、映り込みを抑えて長時間の作業でも目が疲れにくい設計。さらにブルーライトカット機能も搭載し、在宅勤務で長時間パソコンに向かう方の目の負担を軽減します。

■ 製品概要- 製品名：KEY TO COMBAT モバイルディスプレイ H15F9(https://amzn.to/4b4lTco)- 画面サイズ：15.6インチ- 解像度：FHD（1920×1080）- パネル：Fast IPS（非光沢）- 重量：約600g- 主な接続端子：Type-C×2、HDMI、3.5mmオーディオジャック- 付属品：保護カバー兼スタンド、Type-Cケーブル

【価格と購入方法】

- 通常価格：\9,980円- 特別クーポン：22%オフ コード【22OH15F9】- 最終価格：\7,784円（税込）- Amazon販売ページ：https://amzn.to/4cErOWF(https://amzn.to/4b4lTco)

【保証・サポート】

- 本体1年保証、付属品3年保証- 日本語による迅速なアフターサポート対応

▼本件に関するお問い合わせ

会社名：本社 深圳KTC科技有限公司 / 日本事業部 KTC科技日本株式会社

公式サイト：https://jp.ktcplay.com/(https://jp.ktcplay.com/)

KEY TO COMBAT Amazonストア：https://amzn.to/4baK5sm(https://amzn.to/4baK5sm)

担当：Kitty

Eメール：marketing@ktc.cn

アフターサービス：support@ktcplay.com

▼SNS

X（旧Twitter）：https://x.com/ktc_jp_gaming(https://x.com/ktc_jp_gaming)

Instagram：https://www.instagram.com/ktc_jp_gaming/(https://www.instagram.com/ktc_jp_gaming/)

YouTube：https://www.youtube.com/@keytocombat(https://www.youtube.com/@keytocombat)