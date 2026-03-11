四街道市役所

四街道高校の生徒たちが地域の食材を活かしたオリジナルスイーツの創作に挑み、完成した「よつ×プリクッキー」を３月１３日（金）限定で、四街道市役所本館１号棟１階市民ホールで販売します。

この商品は、同校の料理研究部、ＪＲＣ同好会、生徒会の有志の生徒たちが、四街道の特産品や歴史、文化を学び、試行錯誤を重ねてアイデアを練り上げ、創られたものです。高校生ならではの視点で、四街道の魅力をたっぷり詰め込んだこの商品は、ここでしか味わえない特別な一品です。

なお、この取り組みは、一般社団法人 MIRAI KOMINKA for School（運営：株式会社オカムラホーム）が主催する「第５期 産×学×官 SDGs共同プロジェクト」として実施されたものです。

■商品

「よつ×プリクッキー」は、市内の人気洋菓子店「Patisserie Primevere」の協力を得て作られた特別な一品。スイーツの主役となる落花生（ピーナッツ）は、鹿放ケ丘地区の「三石農園」から提供いただき、四街道ならではの素材を存分に活かしました。さらに、パッケージデザインにも生徒たちがこだわり、素朴でどこか懐かしさを感じる商品に仕上げています。

■販売情報

日時：令和８年３月１３日（金）

時間：１３時～１５時

場所：四街道市役所 本館１号棟１階 市民ホール

価格：４００円（２枚入り）