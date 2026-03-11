【TAC警察官・消防官（消防士）】「春咲キャンペーンFinalで2027年合格目標コースが1.65万円引き！」（～3/31）

TAC株式会社

2027年合格目標のコースを始めるなら今！お得に始めて合格を目指しましょう！

資格取得に向けた教育サービスを展開しているTAC株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長:多田 敏男）では、警察官・消防官（消防士）を検討中の皆様へ向けて、2027年合格目標コースがリーズナブルにお申込いただける「春咲キャンペーンFinal」を期間限定で実施です。



https://www.tac-school.co.jp/kouza_keisho/keisho_campaignharu.html
警察官・消防官試験の攻略に、TAC以外のものは必要ありません。

受験生は一人ひとり学習の開始時期が異なります。


TACでは、いつ学習を開始しても、最終合格・内定が勝ち取れるようにニーズに即したコースをご用意しております。ただし、受験生全員に共通する合格への近道はひとつだけ。


それは「受験を決めたら、すぐに学習を開始する」ことです。



春咲キャンペーンFinal対象コースはコチラ

2027年合格目標 総合本科生Plus(https://www.tac-school.co.jp/kouza_keisho/keisho_crs_sogo.html)

警察官・消防官を目指す方の標準的なコース


2027年合格目標 総合本科生(https://edit-www.tac-school.co.jp/kouza_keisho/keisho_crs_keisyo_hon.html)

タイパ重視でより効率化を目指す方におすすめのコース


2027年合格目標入門総合本科生Plus・入門総合本科生(https://edit-www.tac-school.co.jp/kouza_keisho/keisho_crs_keisyo_nyumonhon.html)

土台づくりからはじめる「基礎講義」つきコース



https://www.tac-school.co.jp/kouza_keisho/keisho_crs_keisyo_nyumonhon.html



期間限定の見逃し配信！「受かる東京消防庁エントリーシートの記入法とは！？」


2026年2月17日（火）に開催したオンラインセミナーをアーカイブで配信します。

https://www.tac-school.co.jp/kouza_keisho/keisho_gd_gd.html#004

例年申込時に100字PRや志望動機200字等を入力する東京消防庁ですが、今年はどうなるのか？ また、どのように記入すればよいのか？ 警察官・消防官コースの担任がズバッと解説します！ 面接試験にも大きく左右するエントリーシートの対策をばっちり行ってから、申し込みをしましょう！



- 進行


～学習計画一緒に立てます！～
『今，数処はどれぐらい進んでないとダメでしょうかという相談承ります！』

TAC警察官・消防官講座　担任　高橋 勇樹 講師


警察・消防をはじめとした公安職の試験は勉強ができるだけでは受かりません。勉強はもちろん人物試験対策がとても大切です。TACでは警察消防試験専用の担任が在籍し、皆様の筆記試験対策や人物試験対策のお手伝いをします。TACのシステムをうまく活用して一緒に合格を目指しましょう！



視 聴 方 法


https://www.tac-school.co.jp/kouza_keisho/keisho_gd_gd.html#004



- 会 社 概 要

会社名：ＴＡＣ株式会社
代表者：代表取締役社長 多田　敏男
設 立：1980年12月
事業内容：個人教育事業、 法人研修事業、 出版事業、 人材事業
本 社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18
Webサイト： https://www.tac-school.co.jp/index.html