宿泊代3,000円割引！鹿児島県「薩摩川内市まんぞく宿泊GO! GO! キャンペーン」3月10日開始

鹿児島県薩摩川内（さつませんだい）市（市長：田中 良二）は、物価高騰の影響を受ける地域観光事業者の支援および観光需要の喚起を目的として、市内の対象施設での宿泊代金を割引する「薩摩川内市まんぞく宿泊GO! GO! キャンペーン」を実施いたします。本事業の宿泊販売を2026年3月10日（火）より開始し、4月1日（水）チェックイン分より割引を適用いたします。

［本事業は「株式会社薩摩川内市観光物産協会」が運営事務局を担っております。］

【特設Webサイト】https://satsumasendai-gogo.com/(https://satsumasendai-gogo.com/)

「薩摩川内市まんぞく宿泊GO! GO! キャンペーン」とは

本キャンペーンは、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用した事業です。市内の宿泊施設に1泊5,000円（税込）以上で宿泊する場合、1名1泊につき一律3,000円を割引いたします。 市民の方はもちろん、市外・県外からお越しの方も対象となり、ビジネスからレジャーまで幅広くお得に薩摩川内市の魅力をご堪能いただけます。

キャンペーン概要

利用方法

薩摩川内市の魅力

- 販売開始日： 令和8年3月10日（火）- 実施期間： 令和8年4月1日（水）～ 令和8年8月31日（月）宿泊分まで ※期間内であっても、予算（延べ1万人泊）に達し次第終了となります。- 割引内容： 1泊税込5,000円以上の宿泊に対し、3,000円の割引- 対象者： 宿泊料金が発生する小学生以上の宿泊者（居住地は問いません）- 対象施設： 本事業に参画する薩摩川内市内の宿泊施設（ホテル、旅館、民宿など） ※対象施設の詳細は特設Webサイト(https://satsumasendai-gogo.com/)をご確認ください。- 利用制限：１回の宿泊期間中1泊のみ割引の対象（連泊の場合は1泊のみ対象です）- 対象外・金券付プラン・宿泊以外の利用（日帰りや食事のみ）・追加精算分（現地注文の飲食代やルームサービス）・キャンセル料・公費出張（納税者からの税金を基に行われる行政機関等の公費出張）- 特設Webサイトで対象施設を確認特設Webサイト(https://satsumasendai-gogo.com/)にて、対象となる宿泊施設を確認します。- 宿泊予約を行う各宿泊施設の公式サイト、各種予約サイト、またはお電話にて、本キャンペーンを利用する旨を伝えて予約してください。 ※施設によって予約方法が異なる場合があります。- 現地でお得に宿泊代表者の方はチェックイン時に「宿泊証明書」をご記入ください。

薩摩川内市は、東シナ海に浮かぶ国定公園「甑島（こしきしま）列島」の雄大な断崖絶景をはじめ、個性豊かな温泉地が各所に点在する、豊かな自然と歴史が息づく街です。日頃の喧騒を離れ、心身ともにリフレッシュできる薩摩川内市の「湯・食・景」を、ぜひこのお得な機会にご堪能ください。

薩󠄀摩川内市へのアクセス

鹿児島県北西部に位置する自然と利便性が共存するまちです。九州新幹線停車駅「川内駅」があります。

アクセスについて詳しくはこちら(https://satsumasendai.gr.jp/access)

観光・特産品・イベント情報掲載

薩摩川内市観光物産ガイド（ホームページ）(https://satsumasendai.gr.jp/)

