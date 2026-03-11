発表！【ホワイトデー調査】えっ、8割もお返しをもらってる!? 忙しい3月は、”ゆるやかなホワイトデー”？／ファミリーの3月の過ごし方トレンド調査第 8弾
調査全文(https://iko-yo.net/articles/22302)は、以下からご確認ください。
詳細を見る :
https://iko-yo.net/articles/22302
国内最大級の子供とお出かけ情報サイト「いこーよ」を運営するアクトインディ株式会社（東京都品川区 代表取締役：下元敬道 以下、アクトインディ）では、アンケート調査や取材からリアルな親子の行動を浮き彫りにする「いこーよファミリーラボ(https://iko-yo.net/articles/17249)」にて子育て世帯に、「ママパパのホワイトデー(https://iko-yo.net/articles/22302)」についてアンケート調査を実施しました。
バレンタインにパートナーへプレゼントを贈る人は約9割（89.8%）、そのうちホワイトデーにお返しをもらった人は約8割（76.0%）という結果となりました。
子育て世代の家庭では必ずしも「お返し」にこだわらず、家族の状況に合わせて楽しむ“ゆるやかなホワイトデー”の姿がうかがえます。
（注）本リリースはダイジェスト版です。完全版の本記事には口コミも含めた全調査データを紹介しています。あわせてご確認ください。
なお、本調査は「3月のファミリーランキングの「子育て世帯のトレンド調査」(https://iko-yo.net/topics/february)全14本のひとつです。あわせてご確認ください。
【3月の子育て世帯の実態と予測調査１.～１４.】
１.3月に挑戦したい季節行事＆イベントランキング(https://iko-yo.net/articles/22156)
２.ひなまつりにやりたいことランキング(https://iko-yo.net/articles/22145)
３.ひなまつりに子供が喜ぶ料理ランキング(https://iko-yo.net/articles/22149)
４.ひな人形買う？買わない？ 譲り受けが最多？(https://iko-yo.net/articles/22155)
５.子供は「入園がよくわからない」ママパパの心配は？お助けサービス実態(https://iko-yo.net/articles/22229)
６.入園準備一番大変なのは？ 手作りしたい派多数(https://iko-yo.net/articles/22221)
７.入園準備品、リユース事情 賢い選択広まる!?(https://iko-yo.net/articles/22230)
８.ママパパが今「気になる家庭学習教材・塾ランキング」(https://iko-yo.net/articles/22022)
９.休日の夕食準備！お助けサービス事情
１０.平日の夕食準備、リアルな悩み調査(https://iko-yo.net/articles/22111)
１１.子供のカラオケデビュー年齢ランキング
１２.ママ会で使いたい！カラオケランキング！(https://iko-yo.net/articles/22211)
１３.ママパパのひとりカラオケランキング！リフレッシュできる！
１４.子育て世帯のホワイトデー事情(https://iko-yo.net/articles/22302)（本調査）
いこーよファミリーラボ「3月の子育て調査」(https://iko-yo.net/topics/march)全調査一覧(https://iko-yo.net/topics/march)（https://iko-yo.net/topics/march）(https://iko-yo.net/topics/march)
＜＜子育て世帯のホワイトデー調査＞＞
▶パートナーからホワイトデーのお返しをもらったのは8割
▶子供からのホワイトデーのお返しは約3割
▶3月に楽しみたいこと、ホワイトデーは10位（13.2%）
▶【まとめ】
調査全文(https://iko-yo.net/articles/22302)を見る
※この調査内容を各種メディアに掲載・引用される場合は、掲載前に弊社広報（pr@actindi.net）にご連絡いただき、掲載・引用先に「いこーよファミリーラボ調べ」のクレジットと記事のURL（https://iko-yo.net/articles/22302(https://iko-yo.net/articles/22302)）を記載ください。
■バレンタインは「パートナーへ」が主流 約9割がプレゼント ホワイトデーのお返しをもらったのはそのうち8割
→詳細は、調査全文(https://iko-yo.net/articles/22302)をご覧ください
バレンタインにプレゼントを贈ったママ・パパのうち、パートナーへ贈った人は約9割（89.8%）。子育て中でも、日頃の感謝を込めてチョコレートやギフトを贈る家庭が多いことがわかりました。
また、そのうちホワイトデーにお返しをもらった人は約8割（76.0%）という結果に。
参考：ママパパがバレンタインにあげたプレゼントランキング(https://iko-yo.net/articles/21777)
■子供からのホワイトデーのお返しは約3割
→詳細は、調査全文(https://iko-yo.net/articles/22302)をご覧ください
バレンタインにプレゼントを贈ったママパパのうち子供に贈った割合は、
- 男の子の子ども：52.8%
- 女の子の子ども：25.3%
という結果となりました。
そのうちホワイトデーのお返しをもらったという回答は
- 男の子からのお返し：28.4%
- 女の子からのお返し：28.7%
と、男女でお返し率はほぼ同じ割合でした。
参考：小1で半数 バレンタインチョコデビュー データで判明 現代キッズのバレンタイン黄金期(https://iko-yo.net/articles/21814)
ホワイトデー調査：全文 :
https://iko-yo.net/articles/22302
https://iko-yo.net/articles/22302
■2月のイベントと3月のイベントを比較！ ホワイトデーの盛り上がりは意外と低め？
季節イベントとしての人気度も比較しました。
■2月の人気イベント（子どもと楽しみたいことランキング）
1位：節分（72.88%）
2位：バレンタインデー（61.12%）
3位：スーパー銭湯・温泉旅行（33.14%）
→2月のイベントランキングは、調査全文(https://iko-yo.net/articles/21590)をご覧ください
■3月の人気イベント（子どもと楽しみたいことランキング）
1位：お花見・公園ピクニック（64.1%）
2位：春休みのお出かけ・家族旅行（54.5%）
3位：ひな祭り（52.5%）
→3月のイベントランキングは、調査全文(https://iko-yo.net/articles/22156)をご覧ください
2月のバレンタインデーは、楽しみたいイベント2位（61.12%）な一方、3月のホワイトデーは10位（13.2%）という結果に。
3月は、
- お花見
- 春休みのお出かけ
- 卒園・卒業
- 入園・入学準備
などイベントが多く、子育て世代にとっては特に忙しい時期です。
そのため、ホワイトデー単体というよりも、「春のお出かけ」や「家族イベント」へ意識が向いている様子もうかがえます。
詳細を見る :
https://iko-yo.net/articles/22302
■まとめ：子育て世代のホワイトデーは「ゆるやかに楽しむ」？
今回の調査から見えてきたのは、子育て世帯ならではのホワイトデーの楽しみ方です。しっかりとお返しをする家庭もあれば、忙しくてうっかり……というケースなど、家庭ごとにさまざま。必ずしもお返しという形式にこだわらない「ゆるやかなホワイトデー」の様子がうかがえます。
詳細を見る :
https://iko-yo.net/articles/22302
バレンタイン＆ホワイトデー調査もチェック！／いこーよファミリーラボ
いこーよファミリーラボでは、ファミリーのバレンタイン＆ホワイトデー調査をほかに3本行っています。併せてご確認ください。
- 調査｜小1で半数 バレンタインチョコデビュー データで判明 現代キッズのバレンタイン黄金期(https://iko-yo.net/articles/21814)
- 調査｜発表!夫婦のバレンタインプレゼントランキング2026 2位はチョコ以外の食品!?(https://iko-yo.net/articles/21777)
- 調査｜発表!自分向けバレンタインプレゼントランキング ママパパの5人に1人が贈る予算&相場(https://iko-yo.net/articles/21778)
【調査概要】
調査方法：インターネットアンケート
調査地域：全国
対象者：「いこーよ」会員
調査期間：2026年1月
サンプル数：575
※データは小数点第2位以下を四捨五入しています。合計が必ずしも100％にならない場合があります。
※この調査内容を各種メディアに掲載・引用される場合は、掲載前に弊社広報（pr@actindi.net）にご連絡いただき、掲載・引用先に「いこーよファミリーラボ調べ」のクレジットと記事のURL（https://iko-yo.net/articles/22302）を記載ください。
詳細を見る :
https://iko-yo.net/articles/22302
2026年3月子育てのお悩み攻略「ランキング」！新学期・ひなまつり・子供の夕食準備の悩み
3月はひな祭りや春休みなど、家族の思い出作りが目白押し。「いこーよファミリーラボ」が、ママパパのリアルなお悩みや過ごし方別のトレンド徹底紹介！
3月のファミリーランキング調査 :
https://iko-yo.net/topics/march
https://iko-yo.net/topics/march
2026年新規開業テーマパーク＆注目イベントの注目度ランキング
ママパパ必見の「2026年ニューオープン＆注目イベントの期待度ランキング」を大公開！
2026年ニューオープンランキング :
https://iko-yo.net/articles/21413
https://iko-yo.net/articles/21413
「いちご狩り」シーズンスタート！美味しい＆かわいい写真撮れる！大人気のいちご農園ガイド
食べ放題はもちろん、時間無制限や食べ比べができるなど、子連れにおすすめないちご狩りスポットをたっぷりご紹介します。
いちご狩り・ベビーカーOKも！ :
https://iko-yo.net/topics/strawberry
https://iko-yo.net/topics/strawberry
冬から春のお出かけといえば、やっぱりいちご狩り！子連れ注目のいちご狩り農園を厳選して徹底紹介。
注目「いちご狩り」スポットを徹底紹介！（https://iko-yo.net/articles/21332）(https://iko-yo.net/articles/21332)
千葉の当日予約OK！食べ放題等！いちご狩り8選（https://iko-yo.net/articles/21515）(https://iko-yo.net/articles/21515)
春休みキッズイベント
日に日に暖かくなる春は、おでかけにぴったりのシーズン。「2026年の春休みは、どこへ行こうか？」と考えているパパとママのために、人気のスポットや子どもと一緒に楽しめるイベントを紹介します。観光地や温泉地、家族向けのホテルに旅行するのもおすすめです。
春休みキッズイベント特集 :
https://iko-yo.net/topics/spring
https://iko-yo.net/topics/spring
GW注目スポット＆イベント
2026年の5月の子供が大喜びする全国の週末イベント＆遊び場と楽しい過ごし方を徹底紹介！ 赤ちゃんイベントから母の日、幼児向けイベントまで！
GWの旅行＆イベント特集 :
https://iko-yo.net/topics/gw
https://iko-yo.net/topics/gw
子供の誕生日プレゼントランキング 過ごし方、誕生日特典も！
今子供の誕生日に選ばれているのはどんなプレゼント？ トレンドを徹底調査！
▶【プレゼント選びのポイント調査】キャラプレゼント1位は?予算は?教育系を選びたい?クリスマと誕生日のプレゼント選びの違いは？(https://iko-yo.net/articles/20405)
▶【0歳～12歳全年齢】子供の年齢別プレゼントランキング ママパパ421人が選んだ(https://iko-yo.net/articles/19980)
▶【小学校高学年】プレゼントランキング9歳 10歳 11歳12歳(https://iko-yo.net/articles/20182)
▶【小学生低学年】プレゼントランキング 6歳・7歳・8歳(https://iko-yo.net/articles/20161)
▶【3歳4歳5歳】プレゼントランキングママパパ421人の声 誕生日(https://iko-yo.net/articles/20110)
▶【赤ちゃん0歳1歳2歳】プレゼントランキングママパパ421人の声(https://iko-yo.net/articles/19981)
▶誕生日パーティ楽しみ方ランキング(https://iko-yo.net/articles/18662)
▶誕生日特典いっぱい！ おでかけバースデーランキング(https://iko-yo.net/articles/18665)
■「いこーよファミリーラボ」とは？
毎週いこーよのモニター会員を通じてアンケート調査を行いデータ発表を行っている共創子育てマーケティングラボです。育児・教育・おでかけ市場を中心に、子育て世代の関心やトレンドを独自調査・分析。サービスや商品の企画・販促に役立つ知見を発信しています。
子育て層をターゲットにする企業の皆さま、何かご協力ができることがありましたらいつでもお問い合わせくださいませ。
【公式】いこーよファミリーラボ :
https://iko-yo.net/articles/17249
（https://iko-yo.net/articles/17249）
■「いこーよ」とは？
2008年12月にサービスを開始した子供とお出かけ情報サイト「いこーよ」は、子育て層の約8割が利用し、全国9.9万件以上の施設情報や9.1万件以上の口コミを掲載しています（2025年5月現在）。
「いこーよ」サービスサイト：https://iko-yo.net/(https://iko-yo.net/)
■季節の行事いこーよファミリーラボ調査2026
▶発表！3月に挑戦したい季節行事＆イベントランキング（https://iko-yo.net/articles/22156）(https://iko-yo.net/articles/22156)
▶発表！子供喜ぶ2月の季節行事＆風習ベスト10（https://iko-yo.net/articles/21590）(https://iko-yo.net/articles/21590)
▶発表！子供喜ぶ1月の季節行事＆風習ベスト10(https://iko-yo.net/articles/21214)
■子育て世帯のライフスタイルいこーよファミリーラボ調査2026
▶子育て世帯ほホワイトデー事情（https://iko-yo.net/articles/22302）(https://iko-yo.net/articles/22302)
▶ママパパが今「気になる家庭学習教材・塾ランキング」（https://iko-yo.net/articles/22022）(https://iko-yo.net/articles/22022)
▶子供は「入園がよくわかっていない!?」ママパパの心配は？お助けサービス実態（https://iko-yo.net/articles/22229）(https://iko-yo.net/articles/22229)
▶入園準備一番大変なのは？ 手作りしたい派多数（https://iko-yo.net/articles/22221）(https://iko-yo.net/articles/22221)
▶入園準備品、リユース事情 賢い選択広まる!?（https://iko-yo.net/articles/22230）(https://iko-yo.net/articles/22230)
▶休日の夕食準備！お助けサービス事情
▶平日の夕食準備、リアルな悩み調査（https://iko-yo.net/articles/22111）(https://iko-yo.net/articles/22111)
▶子供のカラオケデビュー年齢ランキング
▶ママ会で使いたい！カラオケランキング！（https://iko-yo.net/articles/22211）(https://iko-yo.net/articles/22211)
▶ママパパのひとりカラオケランキング！リフレッシュできる！
▶ひなまつりのお楽しみランキング（https://iko-yo.net/articles/22145）(https://iko-yo.net/articles/22145)
▶ひなまつりに子供が喜ぶ料理ランキング（https://iko-yo.net/articles/22149）(https://iko-yo.net/articles/22149)
▶ひな人形買う？買わない？ 譲り受けが最多？（https://iko-yo.net/articles/22155）(https://iko-yo.net/articles/22155)
▶家族で観たい「冬季オリンピック」競技ランキング(https://iko-yo.net/articles/21779)
▶子供のバレンタインランキング（https://iko-yo.net/articles/21814）(https://iko-yo.net/articles/21814)
▶ママパパのバレンタイン夫婦事情（https://iko-yo.net/articles/21777）(https://iko-yo.net/articles/21777)
▶ママパパが自分に贈るプレゼントランキング（https://iko-yo.net/articles/21778）(https://iko-yo.net/articles/21778)
▶節分・豆まきランキング（https://iko-yo.net/articles/21656）(https://iko-yo.net/articles/21656)
▶節分・恵方巻ランキング（https://iko-yo.net/articles/21624）(https://iko-yo.net/articles/21624)
▶「選挙の意思決定」メディアランキング（https://iko-yo.net/articles/21573）(https://iko-yo.net/articles/21573)
▶「子育て世帯の悩み解決」メディアランキング（https://iko-yo.net/articles/21575）(https://iko-yo.net/articles/21575)
▶「子供の洋服選びのお役立ち」メディアランキング（https://iko-yo.net/articles/21576）(https://iko-yo.net/articles/21576)
■季節の行事いこーよファミリーラボ調査2025
▶発表！子供喜ぶ12月の季節行事＆風習ベスト10(https://iko-yo.net/articles/20983)
▶発表！子供喜ぶ11月の季節行事＆風習ベスト10(https://iko-yo.net/articles/19920)
▶発表！子供喜ぶ10月の季節行事＆風習ベスト10(https://iko-yo.net/articles/19601)
▶発表！子供喜ぶ8月の季節行事＆風習ベスト10(https://iko-yo.net/articles/18393)
▶︎発表！子供喜ぶ7月の季節行事&風習ベスト10(https://iko-yo.net/articles/17883)
▶発表！子供喜ぶ6月の季節行事&風習ベスト10(https://iko-yo.net/articles/16855)
▶発表！父の日のプレゼントベスト10(https://iko-yo.net/articles/16982)
▶発表！母の日プレゼントベスト10!(https://iko-yo.net/articles/16547)
▶【こどもの日調査】五月人形&こいのぼり"半数が購入せず(https://iko-yo.net/articles/16512)
■子育て世帯のライフスタイルいこーよファミリーラボ調査2025
▶来年に向けたママパパの今年の抱負ランキング（https://iko-yo.net/articles/21448）(https://iko-yo.net/articles/21448)
▶年末年始に子供と観たいメディアと番組ランキング(https://iko-yo.net/articles/21431)
▶来年の新規開業テーマパーク＆イベント期待度ランキング(https://iko-yo.net/articles/21413)
▶今年の新規開業テーマパーク＆イベントランキング（https://iko-yo.net/articles/21451）(https://iko-yo.net/articles/21451)
▶子供と外食調査9割が月1回以上（https://iko-yo.net/articles/20715）(https://iko-yo.net/articles/20715)
▶子供の好き嫌い9割の親が摂らせたい「たんぱく質」（https://iko-yo.net/articles/21321）(https://iko-yo.net/articles/21321)
▶大阪万博最終動向と横浜万博への来場意向調査（https://iko-yo.net/articles/21454）(https://iko-yo.net/articles/21454)
▶家族旅行の目的地と旅行予算、ホテル選びのポイントの変容調査
▶総合！お年玉ランキングと管理方法・マネー教育意識(https://iko-yo.net/articles/21016)
▶0歳～2歳のお年玉ランキングとお年玉管理方法・マネー教育意識(https://iko-yo.net/articles/21018)
▶3歳～5歳のお年玉ランキングとお年玉管理方法・マネー教育意識(https://iko-yo.net/articles/21276)
▶6歳～8歳のお年玉ランキングとお年玉管理方法・マネー教育意識(https://iko-yo.net/articles/21277)
▶9歳～11歳のお年玉ランキングとお年玉管理方法・マネー教育意識(https://iko-yo.net/articles/21278)
▶関東の子供喜ぶ人気スポットランキング 2位は東武動物公園 1位は？(https://iko-yo.net/articles/20952)
▶関西の子供喜ぶ人気スポットランキング 2位は神戸どうぶつ公園 1位は？(https://iko-yo.net/articles/20951)
▶ママパパ469人の声！帰省で衝撃 義実家のびっくりお正月&年末年始(https://iko-yo.net/articles/20982)
▶年末帰省は半日が常識!?「無理しないお正月」帰省はする約6割(https://iko-yo.net/articles/20976)
▶子供とイルミネーション失敗しない徹底ガイド 注目イベント＆屋内(https://iko-yo.net/articles/20790)
▶子連れ雪遊び＆スキー 失敗しない楽しみ方ガイド ママパパ調査の準備&人気アクティビティ(https://iko-yo.net/articles/20804)
▶【2026年お正月】おせち＆ごちそうランキング ママパパ＆子供のリアル本音を徹底調査(https://iko-yo.net/articles/20714)
▶いい夫婦の日調査 年間デート「ゼロ」夫婦が6割超 預け先＆大切にしていることとは？(https://iko-yo.net/articles/20460)
▶ママパパ429人の声 サンタクロース信じるのは何歳まで?愛ある親の対応9選(https://iko-yo.net/articles/19793)
▶【プレゼント選びのポイント調査】キャラプレゼント1位は?予算は?教育系を選びたい?クリスマと誕生日のプレゼント選びの違いは？(https://iko-yo.net/articles/20405)
▶発表！ママ&パパが欲しい「クリスマスプレゼントランキング」1位は?(https://iko-yo.net/articles/19975)
▶【0歳～12歳全年齢】2025年子供の年齢別プレゼントランキング ママパパ421人が選んだ(https://iko-yo.net/articles/19980)
▶【小学校高学年】プレゼントランキング2025-2026 9歳 10歳 11歳12歳(https://iko-yo.net/articles/20182)
▶【小学生低学年】プレゼントランキング2025-2026 6歳・7歳・8歳(https://iko-yo.net/articles/20161)
▶【3歳4歳5歳】プレゼントランキング2025-2026ママパパ421人の声 誕生日(https://iko-yo.net/articles/20110)
▶【赤ちゃん0歳1歳2歳】プレゼントランキング2025-2026ママパパ421人の声 (https://iko-yo.net/articles/19981)
▶新語調査|応援席ハラスメント 応ハラ|9割知らない 前向き応援とは(https://iko-yo.net/articles/19928)
▶【運動会調査2025】開催は秋半数/短縮型が8割/お弁当なし9割(https://iko-yo.net/articles/19927)
▶発表！クリスマス過ごし方ランキング お家もおでかけも楽しむ(https://iko-yo.net/articles/19749)
▶発表！2025年ハロウィントレンド仮装1位は？２位はかぼちゃ(https://iko-yo.net/articles/19153)
▶発表!ハロウィン過ごし方ランキング2025 2位インテリア1位は？(https://iko-yo.net/articles/19202)
▶自由研究のAI利用「すすめる」保護者約1割 半分手伝う約7割(https://iko-yo.net/articles/19059)
▶【子供の誕生日調査】「おでかけしてお祝い」も主流に 約7割「友達を招待する誕生会」は少数派 誕生日特典にも注目集まる(https://iko-yo.net/articles/18665)
▶発表！猛暑の夏休み「おうち時間の過ごし方ランキング2025」(https://iko-yo.net/articles/18029)
▶︎発表！赤ちゃんと夏のおでかけ人気スポット＆設備ランキング(https://iko-yo.net/articles/17795)
▶今夏・猛暑で7割が外出先変更！熱中症グッズランキング1位を発表(https://iko-yo.net/articles/17731)
▶ママパパの声！7月に何買う？1位子供用おもちゃ2位水遊びグッズ(https://iko-yo.net/articles/17386)
▶発表！子育て世帯が利用する「旅行パッケージツアー会社ランキング(https://iko-yo.net/articles/17247)
▶発表！子育て世帯のメインクレジットカードランキング(https://iko-yo.net/articles/17097)
▶発表！子供のスマホデビュー年齢BEST10(https://iko-yo.net/articles/16700)
▶「万博」行く？いかない？関西[行く]過半数超え(https://iko-yo.net/articles/16029)
▶「民泊」子育て世帯に増加の兆し[また利用したい]9割超(https://iko-yo.net/articles/15959)
▶発表！子供が好きな回転寿司チェーンBEST10|1位、はま寿司1位(https://iko-yo.net/articles/15677)
▶保護者の7割が金融教育（マネー教育）不足を後悔(https://iko-yo.net/articles/14900)
一覧：いこーよファミリーラボ調査データ :
https://iko-yo.net/articles/ranking?tag=%E3%81%84%E3%81%93%E3%83%BC%E3%82%88%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%9F%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%9C