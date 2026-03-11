10月1日を「国際コーヒーデー」と定める国連決議について

一般社団法人全日本コーヒー協会

2026年3月10日、国連総会において、国連の記念日として10月1日を「国際コーヒーデー」と定める決議が採択されました。

本決議は、国際社会がコーヒーの社会的、経済的、文化的な重要性を認識し、持続的なコーヒーの生産と消費の促進に資するとともに、飢餓、栄養失調、貧困との闘いなど持続的開発目標（SDGｓ）の達成におけるコーヒーの重要性についての認識を高めることなどを期待して、「国際コーヒーデー」を祝うことを呼びかけるものです。

1983年、全日本コーヒー協会は、コーヒー年度が始まり、コーヒーの需要が高まる季節を迎える10月1日を「コーヒーの日」と定め、コーヒーの魅力の普及を図ってきましたが、2015年には国際コーヒー機関（ICO）もこの日を記念日とすることとなり、日本はもとより、世界各国で記念行事や啓発活動が行われてきました。

今回の国連の国際デーとして「国際コーヒーデー」を定める決議は、コーヒーの社会的・経済的・文化的意義を国際的に再確認する歴史的な決議です。当協会は、本決議を契機として、我が国におけるコーヒー文化の一層の発展と、持続可能なコーヒー産業の実現を図り、おいしく安心して飲んでいただけるコーヒーの提供を通じて消費者の皆様のより健康で潤いのある生活に貢献できるよう、関係の皆様と連携しながら取組みを強化してまいります。

なお、本年の国際コーヒーデーにおける当協会の取組については、別途お知らせします。

一般社団法人全日本コーヒー協会会長 柴田 裕よりメッセージ

全日本コーヒー協会が率先して提唱してきた「コーヒーの日」が、世界の平和、経済・社会の発展、国際協力の促進を目的とする最大の国際機関である国連に「国際コーヒーデー」として認められるに至り、大変嬉しく思います。

本年10月1日には全日本コーヒー協会主催のもと、コーヒーの魅力を分かち合うイベントを名古屋にて開催する予定です。「国際コーヒーデー」を皆様とお祝いできることを楽しみにしています。

（参考1）

近年の全日本コーヒー協会の10月1日の取り組みについての詳細は、下記URLよりご覧いただけます。

・2025年 オンラインフェス開催

https://coffee.ajca.or.jp/seminar/internationalcoffeeday2025/

・2024年 サステナブルセミナー開催

https://coffee.ajca.or.jp/column/8208/

（参考2）国際デー | 国連広報センター https://www.unic.or.jp/activities/international_observances/days/