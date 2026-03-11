分子科学研究所 創立50周年記念シンポジウム「元素」をテーマに3月14日開催！

大学共同利用機関法人 自然科学研究機構 分子科学研究所

自然科学研究機構 分子科学研究所（愛知県岡崎市）は、2026年3月14日（土）、創立50周年を記念した第41回自然科学研究機構シンポジウム「元素から紐解く 宇宙と生命のものがたり」を開催いたします。 本イベントは、告知開始直後から大きな反響を呼び、会場（岡崎コンファレンスセンター）での参加申込は早々に定員に達し、満員御礼となりました。当日はYouTubeによるライブ配信およびアーカイブ配信を実施し、全国の科学ファンの皆様へ最前線の知見をお届けいたします。

■ 開催の背景：創立50周年の節目に贈る「元素」の物語

1975年の創立以来、物質の根源を探求し続けてきた分子科学研究所。50周年という記念すべき年のテーマは、私たちの体の元であり、宇宙の歴史そのものでもある「元素」です。天文学と分子科学、異なる視点を持つ2人のトップランナーが、時空を超えた知の冒険へと誘います。

■ 豪華講師陣によるスペシャル講演

１.「僕たちは“星屑”から生まれた？」 講師：渡部 潤一 氏（国立天文台 上席教授）

夜空に輝く星々と私たちの体は、実は同じ「元素」でつながっています。宇宙の進化の中で元素がいかにして生まれ、私たちへと受け継がれたのか。壮大な宇宙のロマンを語ります。

２.「最古の体内時計が日の出を知らせた約22億年前のある日」 講師：秋山 修志 氏（分子科学研究所 教授）

生命が刻むリズム「体内時計」。その起源を遡ると、22億年前の地球で起きたある出来事に突き当たります。分子の動きから生命の神秘を解き明かす、驚きの研究成果を披露します。

■ 開催概要

日時： 2026年3月14日（土）13:30～16:00

会場： 岡崎コンファレンスセンター（※現地参加は満員のため受付終了）

視聴方法： オンライン（YouTubeおよびニコニコサイエンスでライブ配信※アーカイブ配信あり）

参加費： 無料（オンライン視聴は事前申込不要）

詳細・視聴URL： https://www.ims.ac.jp/sympo41/

対象： 中学生以上推奨（科学に興味のある小学生も歓迎）

主催： 大学共同利用機関法人 自然科学研究機構 分子科学研究所

共催：公益財団法人 豊田理化学研究所、元素周期表同好会、多摩六都科学館

後援：岡崎市

協力：エフエムEGAO

■ 当日のプログラム

講演１.： 渡部 潤一 教授「僕たちは“星屑”から生まれた？」

講演２.： 秋山 修志 教授「最古の体内時計が日の出を知らせた約22億年前のある日」

挑戦！元素クイズ： 視聴者も一緒に楽しめる科学クイズ

【分子科学研究所について】

分子科学研究所（IMS）は、物質を構成する分子の構造や機能を研究する、世界をリードする研究機関です。2025年に創立50周年を迎え、「分子科学のフロンティアを切り拓く」ことをミッションに、物理・化学・生命の境界領域で革新的な研究を推進しています。

【本件に関するお問い合わせ先】

第41回自然科学研究機構シンポジウム事務局（分子科学研究所内）

E-mail：sympo41@ims.ac.jp

第41回自然科学研究機構シンポジウムURL：https://www.ims.ac.jp/sympo41/

分子科学研究所URL：https://www.ims.ac.jp/