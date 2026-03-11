オーク樽仕込みの国産メープルウイスキー「楓香」が販売開始

KURAND株式会社

KURAND株式会社（本社：東京都足立区、代表取締役：荻原恭朗）は、当社が運営するオンライン酒屋「クランド」にて、オーク樽仕込みの国産メープルウイスキー「楓香（ふうか）」を、2026年3月11日（水）17:00より抽選販売を開始します。（https://kurand.jp/pages/fuka）

「楓香」について

「楓香」は、オーク樽で熟成させたモルトとお米を原料とする国産ライスウイスキーをベースに、厳選されたカナダ産メープルシロップを融合させたメープルウイスキーです。熟成されたウイスキーの力強さと、カナダの大自然が育んだピュアな甘みが一体化しています。素材が持つ香ばしさと奥深いコクという異なる個性を独自の製法で組み合わせることで、贅沢で上質な調和を実現したウイスキーに仕上げています。

「楓香」の味わい

「楓香」は、オーク樽由来のバニラを思わせる甘い香りと、メープルシロップの濃密なコクが調和しています。ベースとなるライスウイスキー特有のお米のまろやかさと、樽のウッディな風味が重なり、上品で芳醇な余韻をもたらします。ストレートやロックでは素材本来の深みを堪能でき、炭酸水で割ることで華やかな香りが弾けるハイボールとしても楽しめます。

商品詳細

【楓香】

◯ジャンル：ウイスキー

◯アルコール度数：33％

◯内容量：500ml

◯原材料：ウイスキー（国内製造）、メープルシロップ

◯製造元：常楽酒造

◯販売価格：6,990円（税込）

酒蔵について

＜常楽酒造（熊本県）＞

「常楽酒造」は、熊本県球磨郡にて大正元（1912）年に創業した歴史ある老舗酒蔵です。水や農作物といった自然の恵みと、伝統ある技術を生かして焼酎やリキュール、ウイスキーなどをつくっています。

<受賞歴＞

◯令和6年 熊本国税局酒類鑑評会 優等賞

抽選販売について

◯商品：楓香

◯販売価格：6,990円（税込）

◯応募期間：2026年3月11日（水）17:00～3月25日（水）13:00

◯当選連絡：3月25日（水）以降

◯配送時期：2026年5月中旬以降順次発送予定

◯特設サイト：https://kurand.jp/pages/fuka

オンライン酒屋「クランド」

クランド（KURAND）は、クラフト酒（しゅ）の世界をひらくオンライン酒屋です。500種類を超えるこだわりのクラフト酒のすべてが、ここクランドだけで買えるオリジナル商品です。日本酒・梅酒・果実酒・焼酎・クラフトビール・ワインなど、あらゆるジャンルのクラフト酒との新たな出会いが生まれるお店です。



公式HP： https://kurand.jp