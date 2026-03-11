プロテインアイスクリーム市場の規模、シェアレポート、成長要因、および予測（2025年～2035年）
KD Market Insightsは、「プロテインアイスクリーム市場の将来動向および機会分析 - 2025年～2035年」と題した市場調査レポートを発表しました。本レポートの市場範囲には、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報が含まれており、読者が十分な情報に基づいたビジネス意思決定を行えるように設計されています。本調査レポートでは、KD Market Insightsの研究者が一次調査および二次調査の分析手法を活用し、市場競争の評価、競合企業のベンチマーク分析、および各社の市場投入戦略（GTM戦略）の理解を行っています。
プロテインアイスクリーム市場は、栄養と満足感を兼ね備えたより健康的なデザートを求める消費者の増加により、大きな注目を集めています。プロテインアイスクリームは、従来のアイスクリームよりも高いタンパク質含有量で製造されており、ホエイプロテイン、ミルクプロテイン濃縮物、または植物由来タンパク質などの原料が使用されることが多いです。これらの製品は味と栄養価の両方を提供するよう設計されており、フィットネス愛好家、アスリート、健康志向の消費者の間で人気を集めています。世界的に健康、フィットネス、バランスの取れた食生活への関心が高まる中、タンパク質強化冷凍デザートの需要は着実に増加しています。
市場規模とシェア
世界のプロテインアイスクリーム市場に関する調査レポートによると、市場は2025年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）11.4%で成長し、2035年末までに1,522億米ドルの市場規模に達すると予測されています。2024年の市場規模は176億米ドルでした。
北米は現在、健康とフィットネスに対する消費者意識の高さと革新的な製品を提供する主要ブランドの存在により、プロテインアイスクリーム市場で最大のシェアを占めています。ヨーロッパも機能性食品や健康的なデザート代替品への需要の増加により重要な市場となっています。一方、アジア太平洋地域では、食生活の変化、可処分所得の増加、フィットネスライフスタイルへの関心の高まりにより、高タンパク食品の需要が増加し、急速な市場成長が期待されています。
成長要因
プロテインアイスクリーム市場の拡大には、いくつかの要因が寄与しています。主な要因の一つは、世界的な健康・フィットネストレンドの拡大です。消費者はバランスの取れた食生活の一部としてタンパク質摂取を重視するようになっており、特にスポーツ、ジム活動、体重管理プログラムに取り組む人々の間でその傾向が強まっています。このトレンドにより、楽しみながら栄養価を得られる食品への需要が高まっています。
もう一つの重要な成長要因は、機能性食品や低カロリー食品への需要の増加です。プロテインアイスクリームは通常、従来のアイスクリームよりも糖分が少なくタンパク質含有量が高いため、より健康的なデザートを求める消費者にとって魅力的な選択肢となっています。
さらに、植物由来および乳糖不使用の食生活の普及により、アーモンドミルク、ココナッツミルク、オーツミルクなどを使用した乳製品不使用のプロテインアイスクリームの開発が進んでいます。これらの製品は、ヴィーガンや乳糖不耐症の消費者を含む新たな顧客層を市場に取り込んでいます。
