MEMSベース慣性計測ユニット（IMU）市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年03月06に「MEMSベース慣性計測ユニット（IMU）市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。MEMSベース慣性計測ユニット（IMU）に関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
MEMSベース慣性計測ユニット（IMU）市場の概要
MEMSベース慣性計測ユニット（IMU）市場に関する当社の調査レポートによると、MEMSベース慣性計測ユニット（IMU）市場規模は 2035 年に約 98 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の MEMSベース慣性計測ユニット（IMU）市場規模は約 42 億米ドルとなっています。MEMSベース慣性計測ユニット（IMU）に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 8.8% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、MEMSベース慣性計測ユニット（IMU）市場シェアの拡大は、ドローン、産業用ロボット、自動運転車といった自律システムとロボット工学の急速な拡大によるものです。2025年9月、米国沿岸警備隊は350百万米ドルを投資して自律システムとロボット工学を拡大すると発表し、MEMSベースのIMUを含む高精度モーションセンサーの必要性を強調しました。
MEMSベース慣性計測ユニット（IMU）に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/mems-based-inertial-measurement-unit-imu-market/86211
MEMSベース慣性計測ユニット（IMU）に関する市場調査では、自動車の安全性、車両の自律性、ADASへの需要の高まり、そしてUAV、ミサイル、宇宙ミッション、航空機ナビゲーションシステムにおけるMEMS IMUの利用増加により、市場シェアが拡大することが明らかになっています。
しかし、校正とパッケージングにかかる高額なコスト、そして製造とサプライチェーンの複雑さが、今後数年間の市場成長を制限すると予想されます。
MEMSベース慣性計測ユニット（IMU）市場セグメンテーションの傾向分析
MEMSベース慣性計測ユニット（IMU）市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、MEMSベース慣性計測ユニット（IMU）の市場調査は、IMUタイプ別、アプリケーション別、技術別、エンドユーザー別と地域別に分割されています。
MEMSベース慣性計測ユニット（IMU）市場のサンプルコピーの請求:
https://www.sdki.jp/sample-request-86211
MEMSベース慣性計測ユニット（IMU）市場は、アプリケーション別に基づいて、家電製品（携帯電話、ウェアラブル）、自動車（ADAS / 安定性 / ナビゲーション）、航空宇宙と防衛、産業用ロボットとオートメーション、無人航空機/ドローンに分割されています。これらのうち、家電製品セグメントは、スマートデバイス、スマートフォン、ノートパソコンなどの家電製品の出荷量の増加と、現代の電子機器におけるモーションセンシング技術の依存度の高まりにより、2035年末までに42%のシェアを占めると予測されています。さらに、家電製品メーカーは、小型フォームファクタ、低消費電力、コスト効率の高い部品を優先しており、市場の成長を支えています。
