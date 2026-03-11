停電対策と電力自給を両立──家庭用蓄電システム一体型機器市場、2031年163億ドルへ成長
家庭用蓄電システム一体型機器は二次電池と電力変換装置制御システムを一体化した家庭用電力管理機器である。基本的な機能は太陽光発電で得られた電力を貯蔵し需要に応じて供給するとともに系統電力との連携により停電時のバックアップ電源としても機能することにある。
構造上の特異性はバッテリーモジュールとパワーコンディショナースマートメーターとの通信機能をコンパクトに統合した点にある。住宅の設置スペースに合わせて形状を設計でき増設モジュールを追加することで容量拡張が可能なモジュール性を持つ。材料技術との関係が深くバッテリーの電極材料や冷却システムの熱伝導材料が充放電効率と長寿命化を左右する。
現在注目される理由は再生可能エネルギーの普及に伴う自家消費率向上需求と災害に強い住宅への志向の高まりにある。太陽光発電の導入が増加する中余剰電力を有効利用して電気料金を削減する需求が高まる一方集中豪雨や地震の頻発により停電時の電力確保が重要課題となりこの機器がその両方に応えるからである。
LP Information調査チームの最新レポートである「世界家庭用蓄電システム一体型機器市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/592286/residential-energy-storage-all-in-one-machine）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが17.1%で、2031年までにグローバル家庭用蓄電システム一体型機器市場規模は163.92億米ドルに達すると予測されている。
図. 家庭用蓄電システム一体型機器世界総市場規模
図. 世界の家庭用蓄電システム一体型機器市場におけるトップ10企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、家庭用蓄電システム一体型機器の世界的な主要製造業者には、Tesla、SENEC、sonnenなどが含まれている。2024年、世界のトップ3企業は売上の観点から約60.0%の市場シェアを持っていた。
家庭用蓄電システム一体型機器は太陽光発電産業の発電システムとの連携住宅建設産業の新築住宅への標準装備家電産業のスマート家電との電力連携電力・エネルギー産業の需給調整支援などで利用される。特に住宅メーカーでは環境性能を強調した住宅プランにこの機器を組み込むケースが増え販売の強みとして位置づけている。
業界構造の変化として単なる蓄電機能から住宅全体のエネルギー管理を統合するプラットフォームへの役割拡大が進んでいる。スマートフォンから充放電計画を設定したり家電の運転時間を電力残量に合わせて自動調整したりするサービスが普及し機器メーカーはエネルギーサービス事業者としての役割も持つようになっている。クロスインダストリーの視点からは電気自動車との充電連携や地域エネルギーネットワークすなわちV2Gへの参画が研究され単一住宅の管理を超えたエコシステム形成が進んでいる。
技術動向としては通信機能の高度化が顕著である。系統電力の需給状況や天気予報データを活用して充放電計画を自動最適化するAI制御技術が導入され自家消費率向上と系統安定化の両立が図られている。
