【セミナー開催のご案内】ベトナム食品規制の基礎と最新動向：2026年1月発表の新規制における主な変更点
株式会社ワールドワイド・アイピー・コンサルティングジャパン (以下「WWIP」) は、2026年4月9日（木）14：00～16：00に、「ベトナム食品規制の基礎と最新動向：2026年1月発表の新規制における主な変更点」を開催いたします。
本セミナーでは、ベトナムへの食品輸出・販売を検討されている企業様を対象に、ベトナム食品規制の基礎知識から申請手続きの実務ポイント、広告ライセンス制度の仕組みまでを体系的に解説いたします。さらに、2026年1月に発表された新規制における主な変更点を現行規制と比較しながら整理し、今後の対応に向けた実務上の留意点をお伝えします。ベトナム市場への新規参入をお考えの方はもちろん、すでに事業展開されている方にとっても最新動向を把握いただける内容となっております。
【講座のポイント】
・ベトナム食品規制の基礎知識
・ベトナム食品申請の手順とポイント
・広告ライセンス制度のポイント
・2026年1月発表の新規制における主な変更点
【セミナーテーマ】
ベトナム食品規制の基礎と最新動向：2026年1月発表の新規制における主な変更点
～当セミナーの開催概要は以下の通りです。～
【日時】
2026年4月9日(木)14：00～16：00
(10分程の休憩時間を含む)
【講演内容項目】
1)ベトナム食品の概要
・管轄官庁と法規制
・食品分類
2)食品に関する規制とポイント
・成分規制
・クレーム規制
・パッケージ
・ラベル規制
3)食品申請のポイント解説
・規格適合宣言手続き
・適用基準宣言手続き
・登録手続き
4)広告について
・広告ライセンス制度とは
・広告ライセンス申請のポイント
5)食品規則の最新情報
・新規制の主なポイントと現行規制との比較
・ベトナムの食品市場状況の最新情報
＊内容・構成は一部変更される可能性がありますことご了承ください。
受講対象者
食品販売、製造販売、に関わる企業のご担当者
食品の輸出に関わるご担当者
【講師】
株式会社ワールドワイド・アイピー・コンサルティングジャパン
シニアコンサルタント 清水こゆき
■略歴
化粧品・健康食品を中心に、アセアン諸国・台湾・中東・インドにおける行政申請のコンサルタント。各国の化粧品・健康食品をはじめとする規制調査にも注力している。
■専門および得意な分野・研究
アセアン諸国・台湾・中東・インドにおける化粧品、食品等の行政申請制度
中国における化粧品の行政申請制度
【開催方法】
当セミナーはZOOMを利用しWEB上で行います。
【受講費用】
一社につき40,000円（税別）
※お申込みは、企業様単位でお申し込みいただけます。
※お申込みを頂いた企業様からのご参加の場合、参加人数の制限はございません。
※月額コンサル締結企業様はお申し込み時に割引コードを入力することで無償でご受講いただけます。
【お申込み方法】
＜peatixよりお申し込みください＞
https://wwipvncosme260409.peatix.com
※セミナーの受講は、企業様単位でお申し込みいただけます。
※お申込みを頂いた企業様に所属される方であれば、参加人数の制限はございません。
※お申込者様へはセミナー前営業日までに、ZOOMの参加URLとパスワードをお送りいたします。
※当日のスケジュールは、多少時間が前後することがございます。予めご了承下さい。
＜本件に関するお問い合わせ＞
株式会社WWIPコンサルティングジャパン
TEL ： 03-6206-1723
Email： official@wwip.co.jp
