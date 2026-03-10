¡Ö13ÂåÌÜ¤½¤¦¤Ë¤ã¤ó¥È¥ì¥¤¥ó¡×¤Î±¿Å¾¤ò³«»Ï¡ÚÁêÌÏÅ´Æ»¡Û
¾ÅÆîÂæ±Ø¡Ö¤½¤¦¤Ë¤ã¤ó¤À¤¤¡×¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ÇÅ¸¼¨¤µ¤ì¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤òºÎÍÑ
µ¨Àá¤ÎÉ÷Êª»í¤ò³Ú¤·¤à¤½¤¦¤Ë¤ã¤ó¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó
ÁêÅ´¥°¥ëー¥×¤ÎÁêÌÏÅ´Æ»㈱¡ÊËÜ¼Ò¡¦²£ÉÍ»ÔÀ¾¶è¡¢¼ÒÄ¹¡¦Àé¸¶ ¹»Ê¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯3·î16Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤é¡¢ÁêÌÏÅ´Æ»¥¥ã¥é¥¯¥¿ー ¤½¤¦¤Ë¤ã¤ó¤ò¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤¿¡Ö13ÂåÌÜ¤½¤¦¤Ë¤ã¤ó¥È¥ì¥¤¥ó¡×¡Ê°Ê²¼¡¢Æ±¼ÖÎ¾¡Ë¤Î±¿Å¾¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤Ë¤ã¤ó¥È¥ì¥¤¥ó¤Ï¡¢2014Ç¯¤Ë¹ÊóÃ´Åö¤È¤·¤ÆÆþ¼Ò¤·¤¿ÁêÌÏÅ´Æ»¥¥ã¥é¥¯¥¿ー ¤½¤¦¤Ë¤ã¤ó¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¡¢ËèÇ¯¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò°ì¿·¤·¤Æ±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Æ±¼ÖÎ¾¤Î±¿Å¾¤òÄÌ¤¸¤ÆÁêÅ´Àþ¤ò¤´ÍøÍÑ¤ÎºÝ¤Ë¡¢¤µ¤µ¤ä¤«¤ÊÌþ¤·¤ä¾®¤µ¤Ê´î¤Ó¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢ÁêÅ´¤¤¤º¤ßÌîÀþ ¾ÅÆîÂæ±Ø¤Ç±ØÌ¾¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤ÇÅ¸¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤½¤¦¤Ë¤ã¤ó¤À¤¤¡×¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤¬2026Ç¯¤Ç10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÅ¸¼¨¤·¤Æ¤¤¿»Íµ¨ÀÞ¡¹¤Î¤½¤¦¤Ë¤ã¤ó¥¤¥é¥¹¥È¤òºÎÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼ÖÎ¾¤ÎÁ°ÌÌ¤äÂ¦ÌÌ¤Ï¡¢½Õ²Æ½©Åß¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤ò¡¢¼ÖÆâ¤Ï¡¢1¹æ¼Ö¤Ï2016Ç¯¡¢2¹æ¼Ö¤Ï2017Ç¯¤È10¹æ¼Ö¤Þ¤Ç½ç¤ËÇ¯¤´¤È¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤Þ¤¹¡£µ¨Àá¤ÎÉ÷Êª»í¤ò³Ú¤·¤à¤½¤¦¤Ë¤ã¤ó¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤´ÍøÍÑ¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¤â¡¢°ì½ï¤Ëµ¨Àá¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤Î±¿Å¾¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢3·î²¼½Ü¡ÊÍ½Äê¡Ë¤«¤é¡¢Æ±¼ÖÎ¾¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¡Ö13ÂåÌÜ¤½¤¦¤Ë¤ã¤ó¥È¥ì¥¤¥óÅÅ¼Ö·¿¥Ú¥ó¥±ー¥¹¡×¡Ê1,500±ß¡¦ÀÇ¹þ¤ß¡Ë¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢¡ÖSOTETSU GOODS STORE¡×ÆóËóÀî¤Ç¤Ï¡¢¤½¤¦¤Ë¤ã¤ó¤Ä¤ê³×¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥°¥Ã¥ºÅù¤òÈÎÇäÃæ¤Ç¤¹¡£
¡Ö13ÂåÌÜ¤½¤¦¤Ë¤ã¤ó¥È¥ì¥¤¥ó¡×¤ÎÁ°ÌÌ¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¡¡²£ÉÍÊýÌÌ¡Êº¸¡Ë¡¢³¤Ï·Ì¾ÊýÌÌ¡Ê±¦¡Ë¡Ê¥¤¥áー¥¸¡Ë
¡Ö13ÂåÌÜ¤½¤¦¤Ë¤ã¤ó¥È¥ì¥¤¥ó¡×¤Î³µÍ×
1¡¥±¿Å¾´ü´Ö
2026Ç¯3·î16Æü¡Ê·î¡Ë～2027Ç¯3·î²¼½Ü¤´¤í¡ÊÍ½Äê¡Ë
2¡¥±¿Å¾¶è´Ö
ÁêÅ´ËÜÀþ¡Ê²£ÉÍ±Ø～³¤Ï·Ì¾±Ø¡Ë¡¦ÁêÅ´¤¤¤º¤ßÌîÀþ¡ÊÆóËóÀî±Ø～¾ÅÆîÂæ±Ø¡Ë¢¨ÁêÅ´¿·²£ÉÍÀþ¡ÊÀ¾Ã«±Ø～±©Âô²£ÉÍ¹ñÂç±Ø～¿·²£ÉÍ±Ø¡Ë¤ÎÂ¾¡¢£Ê£ÒÀþ¡¦ÅìµÞÀþ¤Ê¤É¤ÎÄ¾ÄÌ¶è´Ö¤Ç¤Ï¡¢±¿Å¾¤ÎÀßÄê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
3¡¥ÆâÍÆ
①¼ÖÎ¾¤ÎÁ°ÌÌ¡Ê²£ÉÍÊýÌÌ¤È³¤Ï·Ì¾ÊýÌÌ¤ÎÀèÆ¬¼ÖÎ¾¡Ë¡¦Â¦ÌÌ¤È¡¢¼ÖÆâ¤ÎÊÉÌÌ¤Ë¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¾ÅÆîÂæ±Ø¤ËÅ¸¼¨¤·¤¿»Íµ¨ÀÞ¡¹¤Î¡Ö¤½¤¦¤Ë¤ã¤ó¤À¤¤¡×¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¡£
¼ÖÎ¾Â¦ÌÌ¤Î¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¡Ê¥¤¥áー¥¸¡Ë¢¨¾è¹ßÈâ¡ÊÀèÆ¬¤ò½ü¤¯¡Ë¤Îº¸Â¦¤Ë¤¢¤ë¥¤¥é¥¹¥È¤¬¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ç¤¹¡£
¼ÖÎ¾Â¦ÌÌ¤Î¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¡Ê¥¤¥áー¥¸¡Ë
¼ÖÆâÊÉÌÌ¤Î¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¡Ê¥¤¥áー¥¸¡Ë
②¡Ö¤½¤¦¤Ë¤ã¤ó¤Ä¤ê³×¡×¸½ºß¡¢12ÂåÌÜ¤½¤¦¤Ë¤ã¤ó¥È¥ì¥¤¥ó¤ÇÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥´ー¥ë¥É&¤·¤Ã¤ÝÊÁ¤Ä¤ê³×¡×¤È¡Ö½éÂå¤Ä¤ê³×¡×¤ò13ÂåÌÜ¤½¤¦¤Ë¤ã¤ó¥È¥ì¥¤¥ó¤Ç¤â»ÈÍÑ¤·¤Þ¤¹¡Ê1Î¾¤Ë2ËÜ¡¢1ÊÔÀ®¤Ç20ËÜ¡Ë¡£
¥´ー¥ë¥É&¤·¤Ã¤ÝÊÁ¤Ä¤ê³×¡Êº¸¡Ë½éÂå¤Ä¤ê³×¡Ê±¦¡Ë
③¡Ö¤½¤¦¤Ë¤ã¤óÊÁ¤ÎºÂÀÊ¥·ー¥È¡×¸½ºß¡¢12ÂåÌÜ¤½¤¦¤Ë¤ã¤ó¥È¥ì¥¤¥ó¤Ç»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉ½¾ð¤ä¥Ýー¥º¤Î¤½¤¦¤Ë¤ã¤ó¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¡Ö¤½¤¦¤Ë¤ã¤óÊÁ¤ÎºÂÀÊ¥·ー¥È¡×¤ò¡¢13ÂåÌÜ¤½¤¦¤Ë¤ã¤ó¥È¥ì¥¤¥ó¤Ç¤â»ÈÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤Ë¤ã¤óÊÁ¤ÎºÂÀÊ¥·ー¥È
¿·¾¦ÉÊ¡Ê¤½¤¦¤Ë¤ã¤ó¥È¥ì¥¤¥ó´ØÏ¢¥°¥Ã¥º¡Ë¤ÎÈÎÇä³µÍ×
1¡¥¾¦ÉÊ¡¦¶â³Û
¡Ö13ÂåÌÜ¤½¤¦¤Ë¤ã¤ó¥È¥ì¥¤¥óÅÅ¼Ö·¿¥Ú¥ó¥±ー¥¹¡×
2¡¥²Á³Ê
1,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë
3¡¥ÈÎÇäÆü
2026Ç¯3·î27Æü¡Ê¶â¡Ë
4¡¥ÈÎÇä¾ì½ê
¡ÖSOTETSU GOODS STORE¡×ÆóËóÀî
13ÂåÌÜ¤½¤¦¤Ë¤ã¤ó¥È¥ì¥¤¥óÅÅ¼Ö·¿¥Ú¥ó¥±ー¥¹https://cdn.sotetsu.co.jp/media/2026/pressrelease/pdf/r26-44-8h8.pdf