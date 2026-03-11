株式会社SEQUENCE(代表取締役社長/プロデューサー：高田 一司)が運営する「エピカ・沖縄」(所在地：沖縄県那覇市松山1-5-1 ナムラプラザビル3F)は、3月13日(金)、DJ DANBOプロデュース『DRIP』にDJ MAAMを迎えて開催いたします。

大阪の大人気クラブ、BAMBIのサウンドの基盤を手掛け、常に新しいサウンドをZ世代に提案する天才DJ MAAMを迎え、『DRIP』の安定の流れとの化学反応をお楽しみ下さい！クラブ慣れした人からそうでない人まで、必ず楽しめる内容になっております。華の金曜日、是非オシャレしてお越し下さい！

◇DRIP◇

-毎週金曜日開催-SP GUEST：DJ MAAMMUSIC BY：DJ DANBODIRECTED BY：DJ TASKDJ’s：DJ 2FLii / DJ Lu-Q日程：2026年3月13日 金曜日時間：OPEN 21:00場所：epica OKINAWA

＜DJ DANBO プロフィール＞

約20年のキャリアから構成されるグルーヴ。オープンフォーマットスタイルで特にHIP HOPを得意とし、フロアを見極めラテンミュージックやアフロビーツ、ダンスホールにハウスへの展開は全てのオーディエンスを魅了する。これまでに10ヵ国以上でツアーを組み世界を見て来たからこそ出来る技、一度彼に引き込まれるとフロアから離れる事が出来ない。『無名の実力者』の異名を持ち、国内トップクラスのDJ勢からの支持が高いDJ DANBOのプレイを是非現場で体感して欲しい。Instagram：https://www.instagram.com/djdanbo

＜DJ MAAM プロフィール＞

APプロダクション所属。関西を中心にオファーが殺到中。年間250本以上のプレーをこなし、今、関西のナイトシーンで最も勢いのあるDJ。Instagram：https://www.instagram.com/maam_japan

【エピカ沖縄 公式SNSサイト】

Instagram：https://instagram.com/epicaokinawaTikTok：https://www.tiktok.com/@epicaokinawaX(旧Twitter)：https://x.com/epicaokinawaFacebook：https://www.facebook.com/epica.okinawa.jpThreads：https://www.threads.com/@epicaokinawa

【エピカ沖縄 公式WEBサイト】

URL： https://epica.okinawa.jp/

【epica OKINAWA】

■VIPご予約／お問い合わせ■TEL：098-917-0729 (20:00～)■年中無休■DOOR OPEN 21:00～■住所■〒900-0032 沖縄県那覇市松山1-5-1 ナムラプラザビル3F