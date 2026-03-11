業務データをGoogleのように横断検索、AIが異常を自動検知する「TALON 全文検索 & AI Insight -ローコードツール TALON（タロン）-」提供開始

株式会社HOIPOI

株式会社HOIPOI（本社：神奈川県横浜市、以下「当社」）は、ローコードツール「TALON」で構築された業務システムのデータをGoogle検索のように串刺し出来る仕組みとAIが自動で異常検知・分析レポートを生成する「TALON 全文検索 & AI Insight」の提供を開始いたしました。複数の業務画面を個別に開くことなく、1つの検索窓からすべての業務データを検索でき、さらにAIがデータの傾向や異常を自動的にレポートします。

開発の背景

業務システムの導入が進む一方、「必要なデータがどの画面にあるか分からない」「データの異常や傾向に気づけない」という課題を抱える企業が増えています。複数の業務機能に分散したデータを横断的に検索する手段がなく、担当者は機能ごとに画面を開いて目視で確認する必要がありました。また、データ品質の監視や傾向分析は属人的な作業となり、定期的なチェックが続かないケースも少なくありません。

TALON 全文検索 & AI Insight とは

TALON 全文検索 ＆ AI Insightイメージ図

TALON AI Connect 全文検索 & AI Insight は、TALON AI Connectシリーズの新製品として、TALONの業務データを全文検索エンジンにインデックスし、2つの機能を提供するソリューションです。

- 全文検索: Googleのようなキーワード検索で、複数の業務機能のデータを横断的に検索- AI Insight: インデックス化した集計機能とAI（Claude API）を活用し、異常検知・傾向分析レポートを自動生成

全文検索とルールベース異常検知はAIなしで動作します。AI分析はオプションで追加できます。

主な特徴

解決する課題1. 業務データをGoogleのように横断検索

キーワードを入力するだけで、受注・顧客・在庫など複数の業務機能にまたがるデータを一括検索。検索結果からTALONの業務画面にワンクリックで直接ジャンプできます。レコードに添付されたPDFやExcelなどのファイルの中身も検索対象です。

2. AIがデータの異常・傾向を自動検知しレポート生成

TALON全文検索画面と、検索結果から各業務画面へ遷移するイメージ

設定したルールに基づき、件数の急増・急減や更新停止を自動検知。さらにAI（Claude）がデータを分析し、品質の問題点・業務リスク・改善提案を含むHTMLレポートを毎日自動生成します。ブラウザで確認するだけで、データの健全性を把握できます。

3. 低コストで始められるAI分析

AI分析レポートサンプル

AI Insightは、OpenSearchの集計結果のみをAIに送信する設計です。業務データの生データがAIに送られることはなく、セキュリティを確保しながらAPIコストを抑えています。1日あたりのAPI利用コストは数百円程度から開始可能です。AI分析を使わない場合でも、全文検索とルールベースの異常検知・統計レポートは利用できます。

活用例

紹介動画

- 品質管理部門： 「受注データの命名規則の不統一やステータス未設定をAIが自動検出」- 経理部門： 「月末の受注データ異常チェックを、毎朝の自動レポートに置き換え」- 情報システム部門： 「テストデータの本番混入や、マスタ未定義を自動検知」- 営業部門： 「顧客名や受注番号で全システムを横断検索し、関連データを即座に確認」活用例[動画: https://www.youtube.com/watch?v=PjOODOHM3yQ ]

ローコードで作った業務データを横断検索！全データAI分析で異常を発見【TALON全文検索&AI Insight 紹介&デモ】

提供形態

無償提供について

- 製品名：TALON AI Connect 全文検索 & AI Insight- AI分析：Claude API（Anthropic社との別途API利用契約が必要。AI分析を使わない構成も可能）- 対応TALON：Ver 5.1.23以上（全件インデックスクロール機能はVer 6.2.15以上）- 製品ページ：https://talon.jp/talon-ai-connect-fts/

TALON 全文検索 & AI Insight は、サービス品質向上を目的として、当面の間無償にて提供いたします。正式サービス化の際には、改めてご案内させていただきます。

今後の展望

当社は今後も TALON AI Connectシリーズ の機能拡充を進め、より多くの業務シーンでのAI活用を支援してまいります。