チャンバーフェローズが主宰する会員制コミュニティ 「チャンバークラブ 其ノ弐｜メガネ選びの絶対新基準」開催

Chamberfellows（チャンバーフェローズ）は、ブランドの世界観に共鳴する会員を対象としたコミュニティイベント「チャンバークラブ」を開催いたします。第二回のテーマは、「メガネ選びの絶対新基準」です。

あなたはメガネをどんな基準で選んでいますか？ 似合う形、価格、素材、それとも？

チャンバーフェローズ南青山店で新たに取り扱いを始めたヴィンテージアイウェアなど、

多彩なメガネをセレクトする話題の店「Optic Salon緑青」の店長、宮川祐介さんをお招きして

「メガネ選び」のレクチャーと大試着大会を実施していただきます。

ダジャレではありませんが、目から鱗が落ちる夜になるはずです。

「チャンバークラブ 其ノ弐｜メガネ選びの絶対新基準」

日時：3月17日（火）19:00-21:00

場所：チャンバーフェローズ南青山店

東京都港区南青山5丁目4-47 （表参道駅A5出口より徒歩3分） 参加条件：チャンバーフェローズ ショップ会員

(当日新規会員登録が可能です)

定員：約10名（先着順） 参加費：無料

予約URL：https://airrsv.net/chamberfellosminamiaoyama/calendar/menuDetail/?schdlId=T003F85070

宮川佑介

「Optic Salon緑青」店長。老舗メガネ店で経験を重ね、メガネデザイナーとしての活動も経て2022年に東京・羽根木に「緑青」をオープン。穏やかな時間が流れる心地良い店内には選び抜かれた多彩なメガネが並ぶ。

チャンバークラブ司会進行

編集者

江部寿貴（エベ トシキ）

1977年生まれ。『Men's Ex』『Begin』の２誌の編集を手掛け、2006年『OCEANS』創刊メンバーとして参画。2009年、副編集長に就任。2019年、編集長に就任。2023年、独立。株式会社ebeWorkを設立。編集を軸にブランドやメーカー、メディアでの企画・制作を行う。2025年、千葉・一宮町に書店「We Want Books」をオープンさせる。趣味はサーフィンとブラジリアン柔術。

【チャンバークラブとは】

「粋という日本独自の美意識を現代の装いで体現する」ブランド、Chamberfellows（チャンバーフェローズ）の世界観に共鳴してくれたお客様といっしょに一献傾けながら「粋を学ぶコミュニティ」。

講義の目的はずばり「粋な男になる」。

ファッション、腕時計、クルマ、伝統文化、アート、アンティークなど多岐にわたるテーマをユニークな講師とともに学んでいきます。

〈チャンバークラブ概要〉

開催時期：毎月一回平日夜 19:00~

参加条件：チャンバーフェローズショップ会員の方

定員：各回15名程度

参加費：無料

Chamberfellowsとは、“小さな部屋に集う仲間たち”を語源とし、人生を楽しみ尽くす大人たちが、自然と惹かれ合い、共鳴し合う場を意味します。 ファッションやカルチャーを若い頃から楽しみ、今なお質の高いライフスタイルを追求する新シニア層に向けて、Chamberfellowsは「年齢に応じた上質さ」と「さりげない遊び心」を提案します。 服を纏うことを通して、自分の人生にふさわしいスタイルと仲間に出会える

――そんなブランドを目指しています。