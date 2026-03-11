4月9日（木）より入場チケットを販売開始！ウイスキーの大規模試飲イベント！「ウイスキーフェスティバル2026 in 大阪」

株式会社ウイスキー文化研究所

株式会社ウイスキー文化研究所（本社：東京都渋谷区、代表：土屋守）は、2026年6月26日（金）、27日（土）の二日間に大阪南港 ATCホールで開催する「ウイスキーフェスティバル2026 in 大阪」の入場チケットを4月9日（木）正午12：00からデジタルチケットシステム「CLOUD PASS（クラウドパス）」で販売を開始します。

ウイスキー文化研究所会員向けには会員特典として、4月2日（木）正午12：00より各部400枚限定で先行して販売します。

【Webページ】https://whiskyfestival.jp/osaka2026/(https://whiskyfestival.jp/osaka2026/)

入場チケットについて

入場チケットは、イベントの公式ホームページ上のチケット購入ボタンから、デジタルチケットシステム「CLOUD PASS（クラウドパス）」のサイトに遷移し、必要事項を登録してご購入ください。4月9日（木）正午12：00から一般販売を開始します。

一般販売では、一回の申込みでいずれか1つの部を5枚まで購入いただけ、そのチケットは分配が可能です。申込は複数回おこなえます。また、同日に開催する二つの部のチケットを購入し、両方の部に入場いただくことも可能ですが、部と部の入れ替え時には完全に一旦退場いただきます。

ウイスキー文化研究所会員向けには、会員特典として4月2日（木）正午12：00から4月7日（火）23：59までの期間、各部400枚限定で先行販売を行います。購入可能枚数は各部1人1枚まで。4月1日（水）に会員登録しているメールアドレスへ詳しい購入方法のご案内をお送りいたします。

イベント当日の入場受付はQRコードで行い、主催者から紙のチケットは送付いたしません。決済完了後に届く【購入完了メール】は大切に保管してください。

なお、一般販売、会員先行ともに、購入には入場料のほか、別途「CLOUD PASS（クラウドパス）」システム利用料がかかります。

開催概要

イベント名：ウイスキーフェスティバル2026 in 大阪

https://whiskyfestival.jp/osaka2026/

日時：2026年6月26日（金）プレミアムナイト 17:00～19:30

6月27日（土）第一部 10:00～13:30 ／ 第二部 14:30～18:00

変則全3部制（完全入替制）

会場：ATCホール

〒559-0034 大阪府大阪市住之江区南港北2-1-10

https://whiskyfestival.jp/osaka2026/access/

入場料：プレミアムナイト3,500円（税込）

【第一部・第二部】各5,000円（税込）

入場者数：各部1,700名限定（2日間合計5,100名・予定）

テイスティングセミナー

本イベントの目玉のひとつであるテイスティングセミナーは、日本のウイスキー業界を牽引するブレンダーなどの豪華講師陣を迎え、6月27日（土）に全4講座開催します。開催場所はATCホールのEホールで行います。

【開催セミナー】

１. 開催日時：6月27日（土）10：30～11：15

タイトル：ニッカウヰスキー90年の原酒づくり

講師：尾崎 裕美氏（ニッカウヰスキー株式会社 シニアブレンダー）

詳細：ニッカウヰスキーは2024年に創業90周年を迎えました。この間、竹鶴政孝のDNAを引き継ぎながらさまざまな原酒をつくってきました。このセミナーではテイスティングをしながら、これまでと次の100周年に向けたニッカの原酒づくりを楽しんでいただきます。

受講料：4,500円（税込）

※【第1部】または【第2部】の入場チケットを事前に購入する必要があります

２. 開催日時：6月27日（土）12：15～13：00

タイトル：ここが知りたい苫小牧！

講師：吉川 由美氏(グローバルブランドアンバサダー)／橋本 崇宏氏(苫小牧蒸溜所長)

詳細：秩父＋苫小牧の最新情報をお伝えします。

受講料：4,500円（税込）

※【第1部】または【第2部】の入場チケットを事前に購入する必要があります

３. 開催日時：6月27日（土）14：00～14：45

タイトル：新「碧Ao」スペシャルセミナー

講師：輿石 太氏(サントリー株式会社 スピリッツ・ワイン開発生産本部 ブレンダー室 主席ブレンダー)

詳細：今回、中味・パッケージを刷新した新「碧Ao」について、リニューアル開発の経緯や中味と製品の特長を、新旧製品や限定品をテイスティングしながらご説明いたします。

受講料：4,500円（税込）

※【第1部】または【第2部】の入場チケットを事前に購入する必要があります

４. 開催日時：6月27日（土）16：00～16：45

タイトル：酒質と向き合う、KANOSUKEの加水。

講師：神前 拓馬氏(小正嘉之助蒸溜所株式会社 嘉之助蒸溜所 貯酒管理部門チーフ)

詳細：KANOSUKEでは、丁寧なウイスキー造りをモットーに、 日々メローな味わいを追求しています。 原酒一つひとつの状態を見極めながら行う加水も、 私たちにとっては、ウイスキー造りの大切な工程のひとつです。 水の入れ方ひとつで、 香りの立ち方や口当たりが繊細に変化していきます。

最近では、スコットランド・ドーノッホ蒸溜所との交流をきっかけに、 新しい加水の仕方(スローディリューション）も導入し、試行を重ねています。 よりメローに仕上がったKANOSUKEのウイスキー。 そして、水を加えるというシンプルな工程に宿る奥深さを、 ぜひテイスティングを通して体感してみてください。

受講料：4,500円（税込）

※【第1部】または【第2部】の入場チケットを事前に購入する必要があります

【セミナーチケット購入方法】

6月27日（土）の第1部、または第2部の「ウイスキーフェスティバル2026 in 大阪」入場チケットを先に購入いただき、そのデジタルチケットの券面にあるご希望のセミナーの申込みボタンをタップして、お申込みにお進みください。各セミナー1人1枚のみ購入可能です。複数枚の入場チケットを購入した場合でも、同一のセミナーは2枚以上ご購入いただけません。その場合、入場チケットを参加される方へ分配し、分配先の方が購入手続きをする必要があります。なお、購入には受講料のほか、別途「CLOUD PASS（クラウドパス）」システム利用料がかかります。

【注意事項】

・プレミアムナイトの入場チケットでは、セミナーチケットはご購入いただけません。

・セミナーチケットのみの購入はできません。

・購入したチケットは、購入者都合でのキャンセル、変更、返金には対応できません。

フェスティバル限定オリジナルボトルの販売

日本の各蒸留所にご協力をいただき、本イベント限定のオリジナルボトルをご用意しました。入場チケットを購入し、尚且つ抽選申込受付期間内にお申込を完了された方で抽選をおこない、イベント開催前に販売・発送をいたします。オリジナルボトルの詳細や申込み方法については、公式ホームページなどで広く告知するほか、デジタルチケットの入場チケット保有者（購入者と分配先の方）へメールでご案内します。どのオリジナルボトルもウイスキー評論家の土屋守（ウイスキー文化研究所代表）が多数のサンプルを試飲して選び抜いたスペシャルな1本となります。

両日とも、スペシャルトークショーを開催！

6/26（金）、27（土）ともにスペシャルゲストをお迎えしてウイスキー文化研究所代表の土屋守とトークショーを開催します。各トークショーの詳細は追って公式ホームページ・SNSなどでお知らせします。

●6/26（金）プレミアムナイト

ゲスト登壇者：サントリー株式会社 名誉チーフブレンダー 輿水精一氏

テーマ：「ジャパニーズウイスキーの歩みと現在、そして未来」

●6/27（土）第1部・第2部

ゲスト登壇者：本坊酒造株式会社 代表取締役社長 本坊和人氏

テーマ：「土屋守×本坊和人コラボボトル 2人合わせて144歳のスペシャル対談」

※本コラボボトルは、ウイスキーフェスティバル2026 in 大阪内で販売いたします。（数量限定）

出展企業（91社 2026年3月現在）

アサヒビール株式会社／朝日酒造株式会社／有明産業株式会社／阿波乃蒸溜所／井川蒸溜所／Whiskey&Co. Distillery Water Dragon／叡醂酒造株式会社／MHD モエ ヘネシー ディアジオ株式会社／オーシャン貿易株式会社／お酒の美術館／尾鈴山蒸留所／ガイアフロー静岡蒸溜所／株式会社カスクアンドフォレスト／カスク サロン ド ケイ／月光川蒸留所株式会社／嘉之助蒸溜所／CAMPARI JAPAN株式会社／キウォンウイスキー蒸留所／木内酒造 八郷蒸溜所／喜界蒸溜所／黄桜 丹波蒸溜所／キリンビール株式会社／The Quaich Bar Osaka & THE AURIENTAL／久住蒸溜所／神戸蒸溜所／株式会社コートーコーポレーション／国分グループ本社株式会社／コルドンヴェール株式会社／サイズ酒販／サクラオブルワリーアンドディスティラリー／酒ハックプロジェクト株式会社／三郎丸蒸留所／サントリー株式会社／三陽物産株式会社／有限会社シーバックス／ショコラティエ パレドオール／新里酒造株式会社 州崎蒸溜所／株式会社Sincere／新蒸留研究所／新道蒸溜所 株式会社篠崎／ザ・スコッチモルトウイスキー・ソサエティ株式会社／宝酒造インターナショナル株式会社

／TARU HOLIC／丹丘蒸留所株式会社／千代むすび酒造株式会社／長濱蒸溜所（長浜浪漫ビール）／新潟亀田蒸溜所／西酒造株式会社 御岳蒸留所／株式会社西山酒造場／株式会社ニセコ蒸溜所／日光街道 小山蒸溜所（西堀酒造）／日本酒類販売／野沢温泉蒸留所／Bar wizard／BIRDY.／ハイランダーイントーキョー／バカルディジャパン株式会社／バリンダロッホ蒸溜所／飛騨高山蒸溜所／ビッグピート／火の神蒸溜所／THE FACTORY SPIRITS／富士北麓蒸留所／Brown-Forman Japan／ヘリオス酒造株式会社／株式会社ベルーナ／ペルノリカールジャパン株式会社／株式会社ベンチャーウイスキー／本坊酒造株式会社 マルスウイスキー／まさひろ酒造株式会社／合資会社光武酒造場／株式会社三宅本店 セトウチディスティラリー／ミリオン商事株式会社／株式会社明治屋／森の京都蒸溜所／養父蒸溜所／大和貿易株式会社／yumarrest／遊佐蒸溜所／ユニオンリカーズ株式会社／UniCask／横浜燻製工房株式会社／吉田電材蒸留所／RUDDER Ltd.／リードオフジャパン株式会社／リカーショップ ミルコート（ボニリジャパン株式会社）／リカーズハセガワ本店／リカーたぬきち／株式会社リカーマウンテン／レミー コアントロー ジャパン株式会社／六甲山蒸溜所

ウイスキー文化研究所会員とは

ウイスキー文化研究所の会員組織で、どなたでも入会することができます。入会特典として、ウイスキーフェスティバル等のイベントチケットを一般販売より早くご購入いただけるほか、会報誌として、日本唯一のウイスキー専門誌『ウイスキーガロア』を毎号（奇数月／年6回）お届けします。

その他の入会特典や、入会に関する詳細は、以下のWebページをご確認ください。

【Webページ】https://scotchclub.org/admission/

ウイスキーフェスティバルとは

ウイスキーフェスティバルは、世界中のウイスキー、スピリッツが集まる大規模試飲イベントです。

ウイスキーの蒸留所、メーカー、インポーター、酒販店、バーなどのブースが、国内外から約80～100社出展します。それぞれのブースではさまざまなウイスキーを無料・有料試飲できるほか、ウイスキーに合うフード・グッズなどもご購入いただけます。本イベントは、20歳以上の方ならどなたでもご参加いただける、すべてのウイスキーファン、スピリッツファンに向けたイベントです。ウイスキーフェスティバルは2007年に始まり、定期開催の「ウイスキーフェスティバル in 東京」「ウイスキーフェスティバル in 大阪」のほか、テーマを絞った「バーボン＆アメリカンウイスキーフェスティバル」や「ボトラーズウイスキーフェスティバル」、さらに地域の熱い声にお応えして実現した横浜や名古屋、京都、長野、清里など、毎年規模を拡大しながら開催を重ねてきました。2024年からは「ウイスキー＆スピリッツフェスティバル in 横浜」と題したウイスキーだけでなく、世界の蒸留酒にテーマを広げたイベントも開催しています。

今年の「ウイスキー＆スピリッツフェスティバル2026 in 横浜」は、4月25日（土）、26日（日）の二日間、パシフィコ横浜 展示ホールDで開催します。（現在、チケット発売中）

【Webページ】https://whiskyfestival.jp/yokohama2026/(https://whiskyfestival.jp/yokohama2026/)

※会場内出展ブースのウイスキーやスピリッツの8割近くは無料でご試飲いただけます。一部高価で貴重なウイスキーについては有料となります。フードブースとグッズ販売は有料です。試飲アイテムについては出展者によって異なります。

ウイスキー文化研究所について

ウイスキー文化研究所は、ウイスキー評論家の土屋守が代表を務めるウイスキー文化の普及団体です。2001年3月の発足以来、国内外のウイスキー・酒文化全般を深く学ぶべく研究を重ね、情報の収集および発信を行っています。また業界に関わる方々とともに、ウイスキー愛好家や飲み手の育成、ウイスキー文化の普及を目的とした取り組みを企画・立案、実施してきました。

国内で唯一のウイスキー専門誌『Whisky Galore』の編集・発行、ウイスキーフェスティバルなどのイベントの企画・運営のほか、ウイスキーに関する知識、鑑定能力を問う資格認定制度「ウイスキーコニサー資格認定試験」や、ウイスキーを楽しむための知識を問う「ウイスキー検定」を主催しています。また、2019年より世界のウイスキーおよびスピリッツを審査する、日本で唯一の品評会「東京ウイスキー＆スピリッツコンペティション（TWSC）」も運営しています。

【会社概要】

社名：株式会社ウイスキー文化研究所

本社所在地：〒150-0012 東京都渋谷区広尾1-10-5 テック広尾ビル5F

代表取締役：土屋 守

事業内容：ウイスキーガロア編集発行／ウイスキーコニサー資格認定試験教本編集発行／ウイスキー関連書籍執筆、監修／ウイスキーフェスティバル企画・運営／ウイスキーコニサー資格認定試験企画・運営／ウイスキー検定運営／東京ウイスキー&スピリッツコンペティション（TWSC）運営／ウイスキーの製造アドバイス・技術指導

設立： 2001年3月

HP：https://scotchclub.org/

ウイスキー文化研究所代表 土屋守プロフィール

1954年新潟県佐渡生まれ。学習院大学文学部卒。週刊誌記者を経て1987年に渡英。取材で行ったスコットランドで初めてスコッチのシングルモルトと出会い、スコッチにのめり込む。帰国後はウイスキー評論家として活躍し、98年にはハイランド・ディスティラーズ社より「世界のウイスキーライター５人」の一人に選ばれる。2014年9月から2015年3月に放送されたNHK朝の連続テレビ小説「マッサン」では、ウイスキー考証として監修を務めた。

『シングルモルトスコッチ大全』、『ブレンデッドウィスキー大全』（小学館）、『竹鶴政孝とウイスキー』（東京書籍）、『ウイスキー完全バイブル』（ナツメ社）、『ビジネス教養としてのウイスキー なぜ今、高級ウイスキーが２億円で売れるのか』（KADOKAWA）、『ビジネスに効く教養としてのジャパニーズウイスキー』（祥伝社）など著書多数。近著に『完全版 シングルモルトスコッチ大全』（小学館）、『土屋守のウイスキー千夜一夜（1～5巻）』『ジャパニーズウイスキーイヤーブック（蒸留所年鑑）』（ウイスキー文化研究所）などがある。隔月刊誌『Whisky Galore』の編集長を務める他、TWSC、ジャパニーズウイスキーの日実行委員長や、一般社団法人日本ウイスキー文化新興協会代表理事も務める。