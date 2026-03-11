【Aoba-BBTグループ 周年記念企画】エムビーエス 山本貴士氏×Aoba-BBT 柴田巌が語る「建設DXと人的資本経営」の未来

株式会社Aoba-BBT

株式会社Aoba-BBT（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：柴田巌、以下Aoba-BBT）は、グループ横断で推進する「周年プロジェクト」の象徴的な企画として、特別オンライン対談イベントを2026年3月26日（木）に開催いたします。

ゲストには、かつて2001年に当社主催のビジネスコンテスト「第3回 ビジネス・ジャパン・オープン（BJO）」に出場し、独自のビジネスモデルを世に問うた株式会社エムビーエスの山本貴士氏（代表取締役社長）をお迎えします。

■申込用URL：

- 法人参加用：https://go.aoba-bbt.com/l/963543/2026-03-03/87lyv(https://go.aoba-bbt.com/l/963543/2026-03-03/87lyv)- 個人参加用：https://go.aoba-bbt.com/l/963543/2026-03-03/87m1g(https://go.aoba-bbt.com/l/963543/2026-03-03/87m1g)

当時、家庭の事情による高校中退や実家の倒産という逆境を乗り越え、足場職人から起業したばかりの若き挑戦者だった山本氏。BJOでの登壇から25年、独自の特許技術「スケルトン防災工法」を武器に建設業界の常識を覆し、東証上場まで成し遂げました。

本対談では、「2024年問題」に揺れる建設業界において、インフラの長寿命化を実現する「生産性革命」の核心に迫ります。さらに、社員の8割が文系出身という組織でいかにしてプロの技術者を育成しているのか、叩き上げ経営者ならではの「人的資本経営」と「人材育成論」について、当社代表の柴田巌と共に語り尽くします。

■ 開催背景：挑戦の原点と、次世代への継承

本対談は、Aoba-BBTグループが2025年から2027年にかけて展開する「周年プロジェクト ～Life-time Empowerment in Invisible Continent～(https://anniversary-aoba-bbt.com/ja/)」の主要企画の一つです。

2026年を中心に、アタッカーズ・ビジネススクール（ABS）、ビジネス・ブレークスルー大学、大学院をはじめ、当グループの複数の教育機関が設立の節目を迎えます。私たちはこの時を単なる通過点ではなく、「次の50年・100年」に向けた新たな価値創造の起点と捉えています。

■ プロジェクトの目的

山本氏とAoba-BBTの接点は、2001年に開催された「第3回 ビジネス・ジャパン・オープン」に遡ります。 当時、家庭の事情による高校中退や実家の倒産という過酷な逆境を乗り越え、単身で足場事業を創業していた山本氏は、その情熱とビジネスプランを携えてBJOのステージに立ちました。

あれから四半世紀。「誰にも負けない技術を持つ」という信念のもと開発した外装リフォーム技術は特許を取得し、今や日本のトンネルや橋梁を守る唯一無二の技術として注目されています。 かつて当社のコンテストで自らの可能性を信じ抜いた起業家が、いかにして**「列島リフォーム」という壮大なビジョンを実現する企業を築き上げたのか。その軌跡を共有することで、次世代のリーダーたちへ挑戦のバトンを繋ぎます。

■ 本対談のハイライト

本対談では、エムビーエスの「圧倒的な現場力」と、山本氏の「泥臭くも合理的」な経営哲学に、以下の3つの視点から迫ります。

- コンテスト出場から25年、「有言実行」の経営論若き日の山本氏がBJOで描いたビジョンは、いかにして現実のものとなったのか。資金も学歴もない状態から、「技術」一つで信用を勝ち取り、上場企業へと成長させた「逆境を味方につけるマインドセット」を紐解きます。- 文系人材を技術者に変える「教育の魔法」建設業界では異例の「社員の8割が文系出身」というエムビーエス。未経験者を短期間でプロフェッショナルに育てる独自の教育システムとは。人手不足が叫ばれる中、Aoba-BBTのリカレント教育とも共鳴する「人が育つ組織」の作り方を深掘りします。- インフラ×DXで描く「次世代へのビジョン」高度経済成長期に作られたインフラが一斉に更新時期を迎える今、山本氏が見据える「建設業の未来」とは。ドローンや非破壊検査技術を駆使し、日本の社会課題をビジネスで解決するためのリーダーシップ論を提言します。

■ 開催概要

- 日時：2026年3月26日（木） 17:00～18:00- 形式：オンライン開催（Zoomウェビナー）- 参加費：無料- 申込締切：2026年3月25日（水） 15:00- お申込みはこちらから：- - 法人参加用：https://go.aoba-bbt.com/l/963543/2026-03-03/87lyv- - 個人参加用：https://go.aoba-bbt.com/l/963543/2026-03-03/87m1g

■ このような方におすすめです

- 建設・不動産業界でDXや生産性向上に取り組む経営者- 逆境からの起業・事業拡大を目指すアントレプレナー- 実務での学びの活かし方を知りたい在校生・アルムナイ

■ 対談者プロフィール

山本 貴士（やまもと たかし）氏

株式会社エムビーエス 代表取締役社長

1972年山口県宇部市生まれ。家庭の事情により高校を中退。横浜の外車ディーラー勤務を経て帰郷し、1993年に足場工事業を個人創業。 2001年、大前研一氏が審査委員長を務める「第3回 ビジネス・ジャパン・オープン」に出場。現場での経験から「建物を壊さず守る」ことの重要性に着目し、独自の研磨・コーティング技術を開発。1997年、有限会社アクアビギ（現・株式会社エムビーエス）を設立。2001年に特許を取得した「ホームメイキャップ工法」を武器に事業を拡大し、2005年に福岡証券取引所Q-Boardへ上場。2015年には東証マザーズ（現・グロース）上場を果たす。 現在は「列島リフォーム」をスローガンに、外装リフォームのみならず、トンネル・橋梁など社会インフラの長寿命化に貢献する「スケルトン防災工法」を展開している。

柴田 巌（しばた いわお）

株式会社Aoba-BBT 代表取締役社長

京都大学工学部卒、京都大学大学院(工学修士)、英国London School of Economics Political Science (MSc)、米国Northwestern大学Kellogg Graduate School of Management (MBA)にて修士号を取得。多国籍の学びで都市、テクノロジー、ビジネスに跨る独自視点を形成。ITと戦略コンサルティングでキャリアを積み、1998年には大前研一氏とネットスーパー企業を創業。さらに、複数の事業を成功させる。2018年にビジネス・ブレークスルーのCEOに就任し、教育界でも革新を推進。アオバジャパン・インターナショナルスクールを国内最大のIB認定校に育て上げる。株式会社Aoba-BBTでは、国際教育とリカレント教育を軸に、多様な教育サービスを展開し、業績を拡大中。

ABSについて

アタッカーズ・ビジネススクール(ＡＢＳ)は、世界的経営コンサルタント大前研一が1996年に設立した起業家育成スクールです。

開講以来20年以上の歴史を積み重ね、アルムナイは6,525名以上、起業社数は810社、上場企業16社（内、東京証券取引所マザーズ市場上場会社数１２社）という実績を残し日本最大級の起業家養成スクールとして成長してきました。

https://attackers-school.com/

Aoba-BBTについて

1998年4月に設立されたAoba-BBTは、「世界で活躍するリーダーの育成」をミッションに掲げています。幼児から経営層までを対象に幅広い教育プログラム（Life-Time Empowerment：生涯活力の源泉）を提供し、インターナショナルスクール、企業研修、オンライン大学・大学院（MBA）など幅広い事業を展開しています。革新的な教育技術を活かし、個別のニーズに合わせた学習環境を提供し、学生やビジネスプロフェッショナルが持続的な成長を実現できるようサポートしています。Aoba-BBTは、教育分野でのリーディングカンパニーとして、常に進化を続け、未来の教育に貢献しています。https://aoba-bbt.com