ネレア主演復帰作！The Ballet Show初のガラ公演『プリンセスガラ The Ballet Show』、公演チケットを本日3月10日より会員先行発売開始！

株式会社ワイブロ

株式会社ワイブロ（所在地：東京都港区／代表取締役：山本大輔）が運営するエンタメバレエ団『The Ballet Show（ザ・バレエショウ）』は、2026年5月19日(火)～28日(木)に、大阪・東京で初となるガラ公演『プリンセスガラ The Ballet Show』を開催いたします。

これに伴い、本日2026年3月10日(火)19:30より、「The Ballet Show 公式会員クラブ」会員限定で、公演チケットの先行販売を開始いたします。

『The Ballet Show』初となるガラ公演『プリンセスガラ The Ballet Show』は、“誰もがプリンセス”をテーマに、これまで同団が手がけてきた『アラジン』『白雪姫』『美女と野獣』『くるみ割り人形』などの過去作品から、人気キャラクターや印象的なシーンが一堂に集結する特別公演です。

プリンセスやプリンスはもちろん、ヴィラン（悪役）たちも登場し、多彩なキャラクターが作品の枠を超えて交差する夢の舞台を、『The Ballet Show』ならではの演出でお届けします。

また、本日3月10日(火)19:30より、「The Ballet Show 公式会員クラブ」会員限定でチケットの先行販売を開始いたします。全3公演のみの開催となるため、早期完売も予想されます。会員限定でご購入いただける席もご用意しておりますので、「見逃したくない」「より良い席で観たい」という方は、ぜひこの機会に会員クラブへご登録ください。

さらに今回は、前作『くるみ割り人形 The Ballet Show』で芸術監督として作品を支えたネレアが、一時的に舞台へ復帰し、ダンサーとして出演することも決定しました。

舞台裏から作品を支えてきたネレアが、今作では再び自ら舞台に立ち、その表現を直接お届けします。ファンにとっても、『The Ballet Show』にとっても、特別な意味を持つ公演です。

加えて今回は、“バレエを広める”という挑戦の一環として、初の「視聴者参加型オーディション」を実施いたします。

事前に行った視聴者投票の結果をもとに配役の一部を決定する、ファンの声が舞台づくりに反映される『The Ballet Show』ならではの参加型企画です。

◆「ガラ」とは

「ガラ」とは、もともと「祝祭」や「特別な催し」を意味する言葉で、バレエやオペラの分野では、特別公演や記念公演を指します。

一つの物語を最初から最後まで描く一般的な「全幕公演」とは異なり、作品の名場面や見どころとなるバリエーションを抜粋し、次々に披露していく、ハイライトを凝縮したオムニバス形式の公演です。

いわば、バレエの“おいしいところ”を一気に味わえる舞台。ダンサーの実力、華やかさ、呼吸、緊張感、そのすべてが凝縮され、短い時間の中で濃密な感動を楽しめます。長いストーリーや大がかりな物語構成がない分、踊りの魅力はより鮮明に、よりダイレクトに届きます。

まるで“美の濃縮還元”のように、バレエの醍醐味を贅沢に詰め込んだ特別なステージです。

公演に興味がある方は、公式LINEにご登録のうえ、続報をお待ちください。

「視聴者参加型オーディション」初開催決定！

公式LINEはこちら :https://line.me/R/ti/p/@646bsmyi

『プリンセスガラ The Ballet Show』では、初の試みとして、視聴者参加型オーディションを開催いたします。

本企画では、事前に実施した視聴者投票をもとに配役の一部を決定する、The Ballet Showならではの参加型オーディションを実施。視聴者の皆さまの声を取り入れながら舞台づくりを行う、新たな挑戦となります。

3月11日(水)に配役オーディションを実施し、3月21日(土)より、そのオーディションの様子をヤマカイTV公式YouTubeチャンネルにて公開予定です。

【YouTube】ヤマカイTVはこちら :https://www.youtube.com/@Y_Ballet

今回は通常の配役決定とは異なり、視聴者投票の結果を踏まえてオーディションを行うことで、これまでとは異なる新たな組み合わせや可能性が生まれる企画となっています。

これまで主役を務めたことのないダンサーが主役に挑戦したり、これまでプリンセス役の印象が強かったダンサーがヴィラン役に挑戦したりと、新たな一面が見られる可能性もあります。

また、これまでじっくり観る機会の少なかったダンサーの魅力に出会えるだけでなく、その成長を応援するきっかけにもなる企画です。今回の挑戦が、今後フル作品で主役を務めるきっかけにつながる可能性もあります。

視聴者の皆さまの声をきっかけに生まれる、新たな配役とダンサーたちの挑戦にぜひご注目ください。

※視聴者投票の受付はすでに終了しております。

『プリンセスガラ The Ballet Show』公演概要

【出演】ヤマカイ、ネレア、The Ballet Showダンサーズ ほか（オーディション開催予定）

【芸術監督】山本開斗（ヤマカイ）、ネレア・バロンド

【公式会員限定の先行発売】2026年3月10日(火)19:30～

公式クラブ：https://the-ballet-show-fan.up.railway.app/

【一般発売】2026年3月20日(金)19:30～

公式LINE：https://line.me/R/ti/p/@646bsmyi

※購入方法は公式LINEにご登録のうえ、続報をお待ちください。

〈大阪公演〉

吹田市文化会館（メイシアター）大ホール

・5月19日(火) 16:30開演／19:00 終演予定

＜東京公演＞

かつしかシンフォニーヒルズ

・5月27日(水) 13:00開演／15:30終演予定

・5月28日(木) 12:00開演／14:30終演予定

【本日より先行チケット発売！】The Ballet Show 公式会員クラブ

The Ballet Showでは、公式会員クラブを通じて、公演の先行チケット販売や会員限定のデジタルコンテンツを提供しています。

これまでに上演した『白雪姫』『アラジン』『美女と野獣』などの公演映像を4Kの高画質で視聴できるほか、先日閉幕したばかりの『くるみ割り人形 The Ballet Show』の映像も今後配信予定です。

また、今回情報解禁となった『プリンセスガラ The Ballet Show』では、2026年3月10日(火)19:30より、公式会員限定のチケット先行販売を開始いたします。

これまでの公演同様、会員限定でご購入いただけるSSS席もご用意しております。『The Ballet Show』が贈る特別な時間を、最上級の特等席でぜひご堪能ください。ぜひこの機会にご入会ください。

＜プロフィール＞

ヤマカイ

プロバレエダンサー/芸術監督

1995年10月20日北海道生まれ。7歳でバレエを始める。

函館ラ・サール高校卒業後、渡米。全米各地の舞台で主役として数々のステージに立ち、プロバレエダンサーとして活躍。「日本のバレエのイメージを変えたい」という想いからYouTubeでの発信を開始。

以来、7年半にわたり、ダンサーとしての活動と並行して、撮影・編集をすべて1人で行いながら動画投稿を継続。

2024年には、パートナーのネレア氏とともに『The Ballet Show』を始動。初公演を大成功で終え、“エンタメバレエ”という新たなジャンルを牽引している。

現在もダンサーとYouTuberの二軸で活動し、バレエ文化の裾野を広げる第一人者として注目されている。

ネレア

プロバレエダンサー/芸術監督

1997年10月12日スペイン・バスク地方生まれ。

3歳でバレエを始め、13歳でマドリードの名門バレエ学校に所属。わずか１年後にモスクワのボリショイ・バレエ学校へ転入し、18歳でバレエアーティストのディプロマを取得。

ロシア国立バレエ団、アメリカの複数のバレエ団でプリンシパルとして活躍。教育者・発信者としてもバレエ普及に力を注ぎ、2023 年にヤマカイとともに日本へ拠点を移し『The Ballet Show』を始動。以降、全ての作品で主演を演じてきたが、今回の『くるみ割り人形 The Ballet Show』以降は主演活動を一時休止し、芸術監督として注力している。

『The Ballet Show』を通して、バレエをもっと身近で気軽に鑑賞してもらえる未来の実現に向けて挑戦している。

『The Ballet Show』について

2024年1月より始動。SNS総フォロワー数約100万人*¹ のプロバレエYouTuber・ヤマカイ＆ネレアによる、誰もが楽しめるバレエ公演を届けるエンタメバレエプロジェクト。

2026年3月現在、年間観客数約2.1万人・公演満足度99.2％*² ・累計観客数約4万人・累計公演数38回を記録し、全公演が大盛況となっています。

「-バレエを広める-」

これが私たち『The Ballet Show』が掲げる最上最高の理念であり、そして、この理念達成のため「バレエを当たり前に楽しんで観る文化が根付いている日本」を目指します。

「あ、来週暇だったらバレエ観に行かない？」

そんな会話が日常になる社会と、バレエが“特別な芸術”ではなく、誰もがエンターテインメントとして楽しめるものになる世界の実現に向けて、The Ballet Showは日々活動中です。

*¹ ヤマカイ＆ネレアのYouTube・TikTok・Instagramのフォロワー数の合計（2026年3月時点）

*² 本数値は、2026年2月14日～2月22日の期間、当社が来場者に対して実施したアンケート（回答数1,343件、調査方法：Googleフォームによるアンケート）において、満足度についての評価で「とても良かった」「良かった」を集計した結果による。

▽公式HP

https://theballetshow.co.jp/

※チケット情報につきましては、公式LINEアカウントよりご確認いただけます。

▽公式会員クラブ

https://the-ballet-show-fan.up.railway.app/

