からだ弾む春のスムージー！「THE CITY BAKERY」の期間限定ドリンクが、全国のカフェ店舗で３月18日(水)スタート。

株式会社フォンスTHE CITY BAKERY SMOOTHIE ― START HEALTHY！STAY FRESH！―

3月18日(水)スタート！

ご注文をいただいてから1杯ずつ丁寧に作る、「THE CITY BAKERY」春のスムージー。今年は自社農園(※)で採れたぶどうに、リンゴやバナナなど、鮮やかな果物や野菜をたっぷりと使用した４種類。「アサイーグラノーラ」・「ブラッドオレンジ＆トマト」・「大阪ミックスジュース」・「ケール＆白ぶどう」をご用意いたしました。

START HEALTHY！STAY FRESH！

からだ弾む、春のスムージータイムをお楽しみください。

ACAI GRANOLA

● ACAI GRANOLA / アサイーグラノーラスムージー：780円 (税込858円)

まるごと一杯アサイーボウル！鉄分・ポリフェノールたっぷりのアサイーに、自社農園(※)で収穫した赤ぶどうピューレ、バナナ、リンゴジュースをミックス。ザクザク食感のオリジナルグラノーラをトッピングしました。からだにうれしい成分と、自然な甘み、爽やかな酸味をバランスよく重ねた、満足度の高い一杯です。

BLOOD ORANGE & TOMATO

● BLOOD ORANGE & TOMATO / ブラッドオレンジ＆トマトスムージー：720円 (税込792円)

パワフルな春の陽ざしに挑む一杯！真っ赤なトマトにブラッドオレンジジュース、はちみつ、キャラメルシロップをミックス。まろやかで旨みが豊富な天然海塩が、味の決め手となりました。栄養成分をぎゅっと閉じ込めた一杯は、素材のうまみが複雑に重なり合う、濃厚で奥行きのある味わいです。

OSAKA MIXED JUICE

● OSAKA MIXED JUICE / 大阪ミックスジュース：740円 (税込814円)

日本１号店を大阪に構えるNY発祥のベーカリーが、“ミックスジュース”をオマージュ！黄桃のダイスカット、パイナップル、バナナにアップルジュース、牛乳をミックス。ミルキーさの中に、果物のジューシーな酸味が溢れます。

半世紀以上愛され続ける元祖のように、子どもから大人まで世代を超えてお楽しみいただきたい！バリスタの想いが詰まった一杯です。

KALE & WHITE GRAPE

● KALE & WHITE GRAPE / ケール＆白ぶどうスムージー：740円 (税込814円)

今年はよりフルーティー！恒例人気のグリーンスムージー。皮ごとすりつぶした自社農園(※)で収穫した白ぶどうピューレに、フレッシュなまま冷凍した契約農家のケール、バナナとマスカットジュースをミックスしました。果物がとろみを増し、甘みと酸味でケールの青さをまろやかに調和。食物繊維にビタミン、鉄など、からだがよろこぶ栄養素たっぷりの一杯です。

＊一部店舗では取り扱いがございません。

＊店舗により準備数が異なります。あらかじめご了承ください。

THE CITY BAKERY の自社農園「FZ farm Furusato Vineyard」

「THE CITY BAKERY」を運営する株式会社フォンス（本社：長野県北佐久郡軽井沢町 代表：小山正/吉井拓也）が、2025年5月に50年の歴史を誇るぶどう園を継承。昨年秋に4品種のぶどうを初収穫しました。その一部をスムージーの素材として使用しています。

・畑名称：FZ farm Furusato Vineyard

・instagram：fzfarm_furusatovineyard(https://www.instagram.com/fzfarm_furusatovineyard/)

● ABOUT THE CITY BAKERY

1990年、ニューヨーク・ユニオンスクエアに開業したベーカリー。創業者モーリー・ルービンはTV局のプロデューサーだった異色の経歴の持ち主で、その独創的な発想から生まれたプレッツェルクロワッサンや濃厚なホットチョコレートは、瞬く間にニューヨーカーから愛されました。日本では2013年に大阪に初上陸して以来、東京・福岡・長野・神奈川・京都・名古屋・広島・仙台に展開。各地でも「街（CITY）のベーカリー」として、その地域の皆さまから親しまれています。

・公式 HP：thecitybakery.jp(https://thecitybakery.jp/)

・公式 instagram：citybakeryjapan(https://www.instagram.com/citybakeryjapan/)