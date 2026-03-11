第4回「子ども・学生VR自由研究大会」大阪市大会 最優秀賞の中学生研究員が主導「先端技術研究ジュニアアカデミー」を2026年3月15日に設置

一般社団法人先端技術革新機構

一般社団法人先端技術革新機構は、一般財団法人学会振興財団との共同運営機関として、「先端技術研究ジュニアアカデミー（～ジュニアボランティア研究員による地域貢献活動～）」を2026年3月15日に設置いたします。

本アカデミーは、AI・VR等の先端技術を活用し、ジュニア世代が地域課題に“研究”として取り組む仕組みです。成果は発表にとどめず、論文発表や特許取得も視野に入れ、社会実装につながる活動を継続的に推進します。

ポイント

背景

- 第4回「子ども・学生VR自由研究大会」大阪市大会で最優秀賞を受賞した岡本真史による「岡本真史研究室」を開設（研究課題：防災）- Google Workspace for Nonprofits(https://www.google.com/intl/ja/nonprofits/workspace/compare/)を研究・運営基盤として整備し、共同編集・共有・運営を一体化- ボランティアによる実証実験（PoC）を進め、Zoom Events(https://www.zoom.com/ja/products/event-solutions/)で研究成果発表会・大会をオンライン開催予定

災害リスクは多様化し、行政・消防の力だけでなく、企業・大学・地域が連携して「自助・共助」を実装することが重要です。若い世代の柔軟な発想と先端技術を組み合わせることで、地域課題に対する新しい解決策の創出が期待されます。

- 研究・運営基盤：Google Workspace for Nonprofitsアカデミーの運営および研究活動の基盤としてGoogle Workspace for Nonprofitsを活用し、コミュニケーション、資料作成、データ共有、共同編集を統合した研究環境を整備します。研究の透明性・継続性・再現性を高め、チームで研究を推進します。- ボランティアによる実証実験（PoC）ジュニアボランティア研究員の活動として、地域・企業・関係機関と連携しながら、AI・VR等を活用した実証実験（PoC）をボランティアベースで推進します。安全管理、個人情報・倫理への配慮、関係法令の遵守を徹底し、段階的に検証します。- オンライン発表：Zoom Eventsで研究成果発表会・大会を開催予定研究成果を広く共有し、参加の裾野を広げるため、Zoom Eventsを活用した「研究成果発表会」や「研究大会（コンテスト／ピッチ等）」のオンライン開催を予定しています。遠隔地からも参加しやすい発表・交流の機会を継続的に創出します。- 岡本真史研究室（本年度研究課題：防災）アカデミー内に「岡本真史研究室」を開設します。岡本真史は、第4回「子ども・学生VR自由研究大会」大阪市大会で最優秀賞を受賞するなど、ジュニア世代の視点から先端技術を用いた探究・提案を続けてきました。本研究室では、VRとAIを活用した防災研究を中心に、実証と成果発表を推進します。- 共同研究者・スポンサー・パートナー募集アカデミーの活動を社会実装へつなげるため、共同研究者・研究支援パートナー・スポンサー等を募集します。（企業・大学・自治体・医療機関・NPO等）

共同運営機関：一般財団法人学会振興財団

■ 法人概要

法人名: 一般社団法人先端技術革新機構（旧：一般社団法人ＶＲ革新機構）

所在地: 東京都千代田区二番町9番地3 THE BASE麹町

代表理事: 横松 繁

（一般財団法人学会振興財団／一般社団法人北海道先端技術革新機構／一般社団法人九州先端技術革新機構：代表理事・株式会社アイティデザイン代表取締役社長・ＶＲＩＯ合同会社代表社員・トランスフォーメーション株式会社代表取締役）

理事：廣瀬通孝

（東京大学名誉教授・東京工科大学教授・先端技術倫理審査委員会委員・日本バーチャルリアリティ学会元会長）

理事：竹村治雄

（教育テック大学学長・大阪大学名誉教授・先端技術倫理審査委員会委員・日本バーチャルリアリティ学会前会長）

理事：吉原慎一

（東京南青山法律会計事務所代表弁護士・公認会計士・税理士・立正大学非常勤講師・一般財団法人学会振興財団監事・先端技術倫理審査委員会委員）

理事：山西宏樹

（山西行政書士事務所代表・公益財団法人日本篤志献体協会評議員・公益財団法人明光教育研究所評議員・一般財団法人メルディア評議員・公益財団法人地球友の会理事・一般社団法人ＥＮＤ ＡＬＳ理事・一般社団法人環境アスリート協会監事・一般社団法人日本ＵＮＥＰ協会監事・医学系の公益社団法人の管理職・その他、法務顧問を兼任）

理事：井口正彦

（ミスターシージー代表・九州産業大学非常勤講師）

理事：出口寛篤

（米Googleグローバルプログラムマネージャー）

監事：中尾美智子

(公認会計士・税理士:中尾美智子公認会計士事務所・佐藤税理士法人・先端技術倫理審査委員会委員)

法人設立年月日: 2018年3月28日

目的：この法人は、先端技術の研究や開発、人材の教育や育成、専門家や企業における活用を促進し、日本の将来を担う科学者を育成し、学術及び科学技術の振興と児童及び青少年の健全な育成に寄与することを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。

（１）子ども・学生むけの研究大会の開催事業

（２）日本の将来を担う科学者を育成するための教育、研究の支援事業

（３）前二項の目的のための他の学術団体や学術研究大会等との連携事業

（４）先端技術におけるＡＩやＶＲ、３ＤＣＧの撮影及びコンテンツ構築に関する事業

（５）ＡＩやＶＲ、３Ｄコンテンツの研究開発及び制作及び利用に関する事業

（６）ＶＲやＡＩを活用した専門的な業務の研究、開発及び普及事業

（７）学術団体の運営及び相互交流に関する研究、開発及び支援事業

（８）セミナー、研修等の事業

（９）出版、ウェブサイト運営等の情報提供業

（１０）前各号に附帯又は関連する一切の事業

事業内容

先端技術（AI、VR、3DCG等）の研究開発、普及、コンテンツ制作

地方創生・SDGs達成に資するコンテンツ支援およびコンサルティング

子ども・学生向けの教育、研究支援事業

学術団体の運営支援および専門家ネットワークの構築

セミナー、研修、出版、ウェブサイト運営等の情報提供事業

公式サイト: https://atio.jp

