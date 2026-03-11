日鉄物産システム建築、建築を学ぶ学生のみなさんを応援します！「赤れんが卒業設計展2026」に協賛

日鉄物産システム建築株式会社

日鉄物産システム建築株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：宇野 智）は3月26日から29日に、横浜赤レンガ倉庫1号館（神奈川県横浜市）にて開催される「赤れんが卒業設計展2026」に協賛いたします。協賛は昨年に続き2回目となります。

協賛を通じ、建築を専攻する学生のみなさんを応援し、建築業界の発展に貢献することを目指しております。

■赤れんが卒業設計展とは

「赤れんが卒業設計展」は建築学生による卒業設計作品を集め、展示・公開審査を行う全国公募制のイベントです。

2004年に関東10大学の建築学科による「10展」として始まり、今回で23回目の開催となります。

参加校は年々増加し、2019年に関東公募制、2020年に全国公募制となりました。

全国公募制の卒業設計展の中でも大きな規模のものとして確立しています。

■主催 赤れんが卒業設計展実行委員会

■会期 展示・一般公開 2026年3月26日（木）～29日（日）

公開審査 2026年3月26日（木）

■会場 横浜赤レンガ倉庫1号館

赤れんが卒業設計展 URL：https://www.akarengadiploma.com/

■日鉄物産システム建築について

当社は、年間で200棟以上の採用実績を誇る国内でもトップクラスのシステム建築専業メーカーです。旧住友金属工業（現日本製鉄）時代から半世紀以上にわたり多くのプロジェクトに高品質なシステム建築製品を提供してきました。

部材のプレファブリケーション化によって、コストダウンと工期短縮を実現するとともに、日本製鉄グループとして、高品質な鋼材の安定した調達も強みとしています。

2階建てまで対応できる商品ラインナップの広さや、工期短縮に高い効果がある独自の基礎システムを全商品に保有するなどの特徴を活かし、建築主様の多様なニーズに応えると共に、「人手不足」「現場の高齢化」「過重労働」「資材高騰」などの建設業界の抱える課題の解決を担っていきます。

【会社概要】

社名：日鉄物産システム建築株式会社

本社：東京都港区東新橋1丁目9番2号（汐留住友ビル）

代表取締役：宇野 智

設立：2007年10月1日

URL：https://www.nst-sumisys.co.jp/