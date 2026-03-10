株式会社Xpotential、デジタルバンキング展(DBX2026)に登壇

株式会社Xpotential

株式会社Xpotential（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：下村 諒、以下Xpotential）は、2026年3月11日(水)・12日(木)に開催される「デジタルバンキング展(DBX2026)」において、株式会社山梨中央銀行様との共同でイベントに登壇いたします。

人口減少やデジタル化の加速により、地方銀行には「非対面でもお客様の期待に応え、成果を上げ続ける組織」への転換が急務となっています。しかし、多くの現場ではスキルの属人化や育成の長期化が大きな壁となっているのが実態です。 本セミナーでは、山梨中央銀行様においてプロジェクト開始からわずか2ヶ月で着実な成果を導き出した、次世代型インサイドセールス・プロジェクトの全貌に迫ります。

■ セミナーの概要

タイトル：「山梨中央銀行と挑む、地銀営業DXの変革：AIによるスキル資産化と脱属人化の全貌」

概要：本セミナーでは、山梨中央銀行様において立ち上げわずか2ヶ月で着実な成果を導き出した、次世代型インサイドセールス・プロジェクトの全貌に迫ります。成功の鍵は、トップ行員が持つ「成果に直結する要素」を独自のメソッドで抽出し、AIを用いて組織全体の共通言語へと変換する「スキルの資産化」にあります。 精神論を排し、データに基づき個々の課題を客観的に特定・改善することで、少数精鋭のリソースでも高い生産性を生む体制をいかに構築したのか。現場のリアルな変革の道のりと、地銀共通の課題を突破するための「次世代の営業モデル」のあり方を、実例に基づき紐解きます。

当展示会内にてブースも出展いたします。イベントご参加の際は、是非お立ち寄りくださいませ。

【デジタルバンキング展（DBX2026） 開催概要】

日時：2026年3月12日(木)9：30～17：30、13日(金)9：30～17：30

※両日とも9：00受付開始

主催： 日本金融通信社

公式サイト： https://dbx.nikkin.co.jp/

■会社概要

株式会社Xpotential

設立日：2019年7月

代表者：代表取締役会長 山下 貴宏 代表取締役社長 下村 諒

本社所在地：東京都千代田区神田東松下町31-1 Ubiz神田千桜4F

事業内容：セールスイネーブルメント（Sales Enablement）を中心とした、スキル領域のコンサルティングサービスおよびクラウドアプリケーションの開発、運営、販売

コーポレートサイト：https://xpotential.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社Xpotential 広報室 小泉

https://xpotential.co.jp/contact/