まるでカプセルトイ！なのにしっかり涼しい！本格的な仕様が楽しい「ミニチュアファン キーチェーン付」をLife on Productsより新発売

ライフオンプロダクツ株式会社

「その発想はなかった」「こんな商品が欲しかった」と驚かれる製品でお客様の暮らしをイロドル、ライフオンプロダクツ株式会社（本社：大阪府大阪市 代表取締役：池田 祐一）による、社名を冠したプロダクトブランド「Life on Products（ライフオンプロダクツ）」。

Life on Productsでは2026年夏の新作、「ミニチュアファン キーチェーン付」を2026年3月25日（水）より販売開始いたします。

コレクションしたくなる！ミニチュアサイズのキュートなファン

カプセルトイのようなキュートさで、コレクションしたくなるミニ扇風機。

ミニチュアサイズながらしっかり送風、さらに風量調節も可能な本格仕様が魅力の夏アイテムです。

キーチェーン付きのため、キーホルダーやバッグのチャームとしても◎。

カラーはイエロー、グリーン、ピンクの3色あり、プチギフトとしてもおすすめです。



Life on Products（ライフオンプロダクツ）

「ミニチュアファン キーチェーン付」LCAF039

価格：1,100円（税込）

商品ページ：https://lifeonproducts.co.jp/product/lcaf039/

POINT1■集めたくなるミニチュアファン

カプセルトイのようなミニサイズながら、

しっかり涼める楽しいミニチュアファン。

カラフルなカラーリングがキュートで、

プチギフトにもおすすめです。

POINT2■バッグなどのチャームにも◎

キーチェーン付きでバッグやベルト、

お気に入りのキーホルダーなどの

チャームとしても最適。

コーディネートの楽しいアクセントとして

おすすめです。

POINT3■風量は2段階調節が可能

おもちゃサイズでありながら、

リチウムイオン電池搭載で、

風量は弱/強の2段階調節が可能な本格仕様。

お好みに合わせて最適な風量をお選びください。

POINT4■持ち運び時の誤作動を防止

ダブルクリックで電源オンになる仕様で、

持ち運び時の誤作動を防止。

バッグの中で勝手に電源が入っていたという

心配もありません。

POINT5■安心の充電カバー付き

移動中や使用時での落下や紛失を防ぐ、

シリコン製のハンドストラップ付き。

手首に掛ければ即使えて便利です。

商品仕様

イエロー（YL）グリーン（GR）ピンク（PK）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/73257/table/381_1_ae130cb47885850c822ee78fb616501c.jpg?v=202603120151 ]

販売情報

■2026年3月25日（水）よりLife on Productsオフィシャルストアにて発売開始

https://lifeonproducts-online.com/c/lifeonproducts/lcaf039

■2026年3月25日（水）より随時、全国雑貨店や量販店、各オンラインショップにて販売開始

ブランドコンセプト

ー暮らし、イロドルー

あなたの心を愉しさでイロドル。

日々手にとるモノ、 目に触れるモノ

様々なモノが溢れるこの世の中、一人ひとりが感じる”よろこびのカタチ”を

「Life on Products」があることで、より快適に、より愉しく、”イロトリドリ”に。

ちょっとした驚きとよろこび、新しい暮らしのカタチが、

潤い、心満たされる時間と体験になるように。

モノがあるよろこびを。

ココロ満たされるよろこびを。

会社概要

[社名] ライフオンプロダクツ株式会社

[代表者] 代表取締役 池田 祐一

[設立] 2003年7月29日

[本社] 大阪府大阪市西区南堀江1-12-19 四ツ橋スタービル2F

[ＵＲＬ] https://lifeonproducts.co.jp

[事業内容] 「その発想はなかった」「こんな商品が欲しかった」という驚きで

お客様の暮らしをイロドル製品・サービスの提供