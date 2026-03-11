まるでカプセルトイ！なのにしっかり涼しい！本格的な仕様が楽しい「ミニチュアファン キーチェーン付」をLife on Productsより新発売

ライフオンプロダクツ株式会社

「その発想はなかった」「こんな商品が欲しかった」と驚かれる製品でお客様の暮らしをイロドル、ライフオンプロダクツ株式会社（本社：大阪府大阪市　代表取締役：池田 祐一）による、社名を冠したプロダクトブランド「Life on Products（ライフオンプロダクツ）」。


Life on Productsでは2026年夏の新作、「ミニチュアファン キーチェーン付」を2026年3月25日（水）より販売開始いたします。


コレクションしたくなる！ミニチュアサイズのキュートなファン




カプセルトイのようなキュートさで、コレクションしたくなるミニ扇風機。


ミニチュアサイズながらしっかり送風、さらに風量調節も可能な本格仕様が魅力の夏アイテムです。


キーチェーン付きのため、キーホルダーやバッグのチャームとしても◎。


カラーはイエロー、グリーン、ピンクの3色あり、プチギフトとしてもおすすめです。



Life on Products（ライフオンプロダクツ）
「ミニチュアファン キーチェーン付」LCAF039
価格：1,100円（税込）


商品ページ：https://lifeonproducts.co.jp/product/lcaf039/




POINT1■集めたくなるミニチュアファン

カプセルトイのようなミニサイズながら、


しっかり涼める楽しいミニチュアファン。


カラフルなカラーリングがキュートで、


プチギフトにもおすすめです。








POINT2■バッグなどのチャームにも◎

キーチェーン付きでバッグやベルト、


お気に入りのキーホルダーなどの


チャームとしても最適。


コーディネートの楽しいアクセントとして


おすすめです。








POINT3■風量は2段階調節が可能

おもちゃサイズでありながら、


リチウムイオン電池搭載で、


風量は弱/強の2段階調節が可能な本格仕様。


お好みに合わせて最適な風量をお選びください。








POINT4■持ち運び時の誤作動を防止

ダブルクリックで電源オンになる仕様で、


持ち運び時の誤作動を防止。


バッグの中で勝手に電源が入っていたという


心配もありません。








POINT5■安心の充電カバー付き

移動中や使用時での落下や紛失を防ぐ、


シリコン製のハンドストラップ付き。


手首に掛ければ即使えて便利です。








商品仕様



イエロー（YL）

グリーン（GR）

ピンク（PK）


[表: https://prtimes.jp/data/corp/73257/table/381_1_ae130cb47885850c822ee78fb616501c.jpg?v=202603120151 ]


販売情報


■2026年3月25日（水）よりLife on Productsオフィシャルストアにて発売開始


　https://lifeonproducts-online.com/c/lifeonproducts/lcaf039



■2026年3月25日（水）より随時、全国雑貨店や量販店、各オンラインショップにて販売開始



ブランドコンセプト




ー暮らし、イロドルー



あなたの心を愉しさでイロドル。



日々手にとるモノ、 目に触れるモノ


様々なモノが溢れるこの世の中、一人ひとりが感じる”よろこびのカタチ”を



「Life on Products」があることで、より快適に、より愉しく、”イロトリドリ”に。



ちょっとした驚きとよろこび、新しい暮らしのカタチが、


潤い、心満たされる時間と体験になるように。



モノがあるよろこびを。


ココロ満たされるよろこびを。



会社概要





[社名]　　　ライフオンプロダクツ株式会社
[代表者]　　代表取締役　池田 祐一
[設立]　　　2003年7月29日
[本社]　　　大阪府大阪市西区南堀江1-12-19 四ツ橋スタービル2F
[ＵＲＬ]　　https://lifeonproducts.co.jp
[事業内容]　「その発想はなかった」「こんな商品が欲しかった」という驚きで
　　　　　　お客様の暮らしをイロドル製品・サービスの提供