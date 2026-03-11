まるでカプセルトイ！なのにしっかり涼しい！本格的な仕様が楽しい「ミニチュアファン キーチェーン付」をLife on Productsより新発売
「その発想はなかった」「こんな商品が欲しかった」と驚かれる製品でお客様の暮らしをイロドル、ライフオンプロダクツ株式会社（本社：大阪府大阪市 代表取締役：池田 祐一）による、社名を冠したプロダクトブランド「Life on Products（ライフオンプロダクツ）」。
Life on Productsでは2026年夏の新作、「ミニチュアファン キーチェーン付」を2026年3月25日（水）より販売開始いたします。
コレクションしたくなる！ミニチュアサイズのキュートなファン
カプセルトイのようなキュートさで、コレクションしたくなるミニ扇風機。
ミニチュアサイズながらしっかり送風、さらに風量調節も可能な本格仕様が魅力の夏アイテムです。
キーチェーン付きのため、キーホルダーやバッグのチャームとしても◎。
カラーはイエロー、グリーン、ピンクの3色あり、プチギフトとしてもおすすめです。
Life on Products（ライフオンプロダクツ）
「ミニチュアファン キーチェーン付」LCAF039
価格：1,100円（税込）
商品ページ：https://lifeonproducts.co.jp/product/lcaf039/
POINT1■集めたくなるミニチュアファン
カプセルトイのようなミニサイズながら、
しっかり涼める楽しいミニチュアファン。
カラフルなカラーリングがキュートで、
プチギフトにもおすすめです。
POINT2■バッグなどのチャームにも◎
キーチェーン付きでバッグやベルト、
お気に入りのキーホルダーなどの
チャームとしても最適。
コーディネートの楽しいアクセントとして
おすすめです。
POINT3■風量は2段階調節が可能
おもちゃサイズでありながら、
リチウムイオン電池搭載で、
風量は弱/強の2段階調節が可能な本格仕様。
お好みに合わせて最適な風量をお選びください。
POINT4■持ち運び時の誤作動を防止
ダブルクリックで電源オンになる仕様で、
持ち運び時の誤作動を防止。
バッグの中で勝手に電源が入っていたという
心配もありません。
POINT5■安心の充電カバー付き
移動中や使用時での落下や紛失を防ぐ、
シリコン製のハンドストラップ付き。
手首に掛ければ即使えて便利です。
商品仕様
イエロー（YL）
グリーン（GR）
ピンク（PK）
[表: https://prtimes.jp/data/corp/73257/table/381_1_ae130cb47885850c822ee78fb616501c.jpg?v=202603120151 ]
販売情報
■2026年3月25日（水）よりLife on Productsオフィシャルストアにて発売開始
https://lifeonproducts-online.com/c/lifeonproducts/lcaf039
■2026年3月25日（水）より随時、全国雑貨店や量販店、各オンラインショップにて販売開始
ブランドコンセプト
ー暮らし、イロドルー
あなたの心を愉しさでイロドル。
日々手にとるモノ、 目に触れるモノ
様々なモノが溢れるこの世の中、一人ひとりが感じる”よろこびのカタチ”を
「Life on Products」があることで、より快適に、より愉しく、”イロトリドリ”に。
ちょっとした驚きとよろこび、新しい暮らしのカタチが、
潤い、心満たされる時間と体験になるように。
モノがあるよろこびを。
ココロ満たされるよろこびを。
会社概要
[社名] ライフオンプロダクツ株式会社
[代表者] 代表取締役 池田 祐一
[設立] 2003年7月29日
[本社] 大阪府大阪市西区南堀江1-12-19 四ツ橋スタービル2F
[ＵＲＬ] https://lifeonproducts.co.jp
[事業内容] 「その発想はなかった」「こんな商品が欲しかった」という驚きで
お客様の暮らしをイロドル製品・サービスの提供