太陽光発電の不安点はどこ？導入を前向きにする“安心条件”を調査（省エネタイガー調べ）

太陽光発電はメリットが語られる一方で、いざ検討を始めると「結局いくらかかるのか」「自宅だと本当に効果が出るのか」「トラブル時は誰が対応してくれるのか」など、判断に必要な確認事項が一気に増えます。情報が多いからこそ、何を基準に“安心”をつくればいいのか迷いやすいのが実情です。

検討者にとって安心につながりやすいのは、メリットの強調というより、費用・収支・保証といった判断に直結する情報が条件まで整理されていることです。見積範囲や追加費用の考え方、シミュレーションの前提、保証・アフター対応が明確になるほど、納得して検討を進めやすくなります。

そこで、太陽光発電システムと家庭用蓄電池の省エネタイガー（https://syoenetiger.com/(https://syoenetiger.com/) ）は、戸建て持ち家の人200名を対象にアンケートを実施しました。検討開始時に安心できる判断材料、初回相談で優先して確認したい内容、相談や見積を進める中で前向きに判断しやすくなる要素まで、検討プロセスに沿って実態を整理しています。

本調査が、太陽光発電の導入を検討する際に多くの人が重視しているポイントを理解する一助となり、今後の情報提供やサービス改善、マーケティング施策の検討に向けたヒントとなれば幸いです。

Q1．太陽光発電の導入を検討し始めた段階で、最も「安心して検討を進められる」と感じる判断材料はどれですか。

Q2．太陽光発電の販売・施工事業者に「初回相談」するとき、優先して確認したい点はどれですか。（複数回答可：注1）

Q3．相談・見積を進める中で、「導入を前向きに判断しやすくなる」と感じるポイントはどれですか。

まとめ：太陽光発電の導入判断を後押しする情報とは

- 最も多かったのは「見積の内訳が明確である（機器・工事・申請・保証などが項目別に整理されている）」で、22.5％（45人）でした。設備価格だけでなく、工事費や申請費用、保証などが項目ごとに整理されていることで、費用の全体像を把握しやすくなり、納得感を持って検討を進められると感じる人が多いことがうかがえます。- 次いで多かったのは、「自宅条件に基づく収支シミュレーションが示される（前提条件・計算根拠・想定リスクが明確）」の20.0％（40人）でした。太陽光発電は住宅の屋根形状や日照条件、電力使用量などによって導入効果が変わるため、自宅の条件を踏まえた具体的な試算が提示されることが、検討を進めるうえでの安心材料になっていると考えられます。- また、「保証条件が明確である（機器保証／出力保証／施工保証の年数・範囲・免責が説明される）」も18.5％（37人）と比較的高い割合を占めました。太陽光発電は長期間使用する設備であることから、万が一の故障や発電量の低下に対する保証内容が事前に説明されているかどうかも、安心感につながる重要なポイントといえます。- 「事業者の信頼性を示す根拠が確認できる（許認可・施工実績・保険加入・有資格者など）」は15.5％（31人）となりました。導入を任せる事業者の実績や資格、保険加入の有無などが確認できることで、施工や契約面での不安を軽減できると考える人も少なくありません。- 一方で、「相談対応が誠実である（強引な勧誘がなく、不安点への回答が具体的）」は9.0％（18人）、「工事計画・施工体制が明確である（工程・期間・担当・確認項目・近隣対応が示される）」も9.0％（18人）でした。検討段階では数値や条件の明確さが重視される傾向がある一方で、担当者の対応姿勢や施工体制の説明も、一定数の人にとって安心材料になっていることが分かります。- なお、「外部の裏付けが確認できる（近い条件の導入事例・口コミ・第三者評価などが示される）」は5.5％（11人）でした。注1：本設問は複数選択式ですが選択肢は2つまでに制限しています。これにより、初回相談時に優先して確認したい点をより明確に把握できるようにしています。- 最も多かったのは「総費用と見積範囲（含まれる／含まれない項目、追加費用が発生する条件が分かる）」で、39.0％（78人）でした。太陽光発電は設備費用だけでなく、工事費や申請費用など複数の費用項目で構成されるため、どこまでが見積に含まれているのか、また追加費用が発生する可能性はあるのかといった点を、初回相談の段階で明確にしておきたいと考える人が多いことがうかがえます。- 次いで多かったのは「保証条件（機器／出力／施工の範囲・年数・免責、申請／対応手順が分かる）」で、27.0％（54人）でした。太陽光発電は長期間利用する設備であることから、故障や発電量の低下などが発生した場合にどのような保証が受けられるのか、保証期間や対象範囲をあらかじめ確認しておきたいと考える人が多いようです。- また、「契約条件（クーリングオフ、解約・違約金、変更・キャンセル条件が分かる）」は21.5％（43人）、「補助金・制度の適用可否と手続き（対象条件、申請の流れ、必要書類・期限が分かる）」は21.0％（42人）となりました。契約面での条件や補助制度の利用可否についても、初回相談の時点で確認しておきたい重要な情報として認識されていることが分かります。- そのほか、「導入後のサポート方針（問い合わせ窓口、対応時間、点検頻度・費用、不具合時対応が分かる）」は15.5％（31人）、「設置可否と判断根拠（屋根条件・影の影響・耐荷重など、可否判断の基準が分かる）」は13.5％（27人）でした。導入後のサポート体制や、自宅に設置できるかどうかの判断基準についても、相談時に確認しておきたいポイントとして挙げられています。- 一方で、「支払い方法と資金計画（現金／ローン、金利条件、月々支払い額の目安が分かる）」と「工事の流れ（工程・期間・立ち会いの有無・近隣対応など、当日の負担が分かる）」はいずれも11.5％（23人）となりました。これらの内容も重要ではあるものの、まずは総費用や保証、契約条件などの基本的な情報を優先して確認したいと考える人が多いことが読み取れます。- 最も多かったのは「保証・アフターが条件まで明確である（導入後の不具合時対応、費用、連絡先が分かる）」で、29.5％（59人）でした。太陽光発電は長期間にわたって利用する設備であるため、導入後に不具合が発生した場合の対応方法や費用、連絡先などが具体的に示されていることが、安心して導入を前向きに検討するための重要な要素になっていることが分かります。- 次いで多かったのは「費用と回収見通しに納得できる（前提条件が明確で、リスクやブレ要因も説明される）」で、28.5％（57人）でした。発電量や電気代削減効果などの前提条件が明確に示され、想定されるリスクや変動要因まで説明されることで、費用対効果への理解が深まり、導入判断を前向きに考えやすくなると感じる人が多いことがうかがえます。- また、「複数プランを比較でき、選定理由が明確である（容量・メーカー・蓄電池有無などの違いが整理されている）」は16.5％（33人）でした。複数の選択肢を比較しながら検討できることで、自分の家庭に合ったプランを納得して選べると感じる人も一定数いるようです。- そのほか、「実績や第三者評価が確認でき、信頼できる（施工件数・レビュー等が分かる）」は14.5％（29人）、「連絡手段や頻度を選べ、意思決定のペースを尊重してくれる（強引な勧誘がない）」は11.0％（22人）となりました。導入を前向きに判断するためには、費用面や保証内容といった具体的な条件に加え、事業者の信頼性やコミュニケーションの取りやすさも一定の安心材料になっていることが読み取れます。

太陽光発電の導入は、設備費用や長期利用を伴うことから、検討の過程でさまざまな不安や疑問が生まれやすいテーマです。今回の調査では、検討を始めた段階から相談・見積を進める過程において、どのような情報が「安心感」や「前向きな判断」につながるのかが見えてきました。

費用や収支など「判断の根拠となる情報」が重視される

保証や契約条件など「将来の安心感」も重要なポイント

比較材料や信頼性も、導入判断を後押しする要素に

- 調査結果からは、費用や収支といった具体的な数字を伴う情報が、安心して検討を進めるための重要な材料になっていることが分かりました。見積の内訳が明確であることや、自宅条件に基づいた収支の試算が示されることで、導入後のイメージを持ちやすくなるためです。- 太陽光発電は住宅条件や電力使用状況によって効果が変わるため、前提条件や計算の考え方が整理された情報は、導入判断を行ううえでの納得感につながりやすいと考えられます。- 費用面だけでなく、保証内容や契約条件、補助制度などの情報も、検討を進めるうえで重要な要素となっています。長期間使用する設備であることから、万が一のトラブルへの対応や保証範囲、契約時の条件などを事前に把握しておきたいと考える人は少なくありません。- こうした情報が整理されていることで、導入後の不安を減らし、より安心して検討を進めることができると考えられます。- さらに、複数のプランを比較できることや、事業者の実績や評価といった信頼性に関する情報も、検討を前向きに進める材料として意識されています。選択肢の違いや特徴が整理されていることで、自分の住宅に合った内容を理解しやすくなるでしょう。- また、相談のペースを尊重した対応や、丁寧な説明なども、安心して検討を進めるための要素として認識されていることがうかがえます。

太陽光発電の導入検討では、費用・収支・保証・契約条件などの情報が分かりやすく整理され、前提条件やリスクも含めて透明性の高い形で提示されることが、安心して検討を進めるための大切な要素といえそうです。今後、導入を検討する人にとっても、また販売・施工事業者にとっても、こうした分かりやすい情報提供が信頼関係を築くうえでの鍵となるでしょう。

調査概要

調査日： 2026年2月27日

調査対象地域： 全国

調査機関： Freeasy

調査方法： オンラインアンケート調査

調査対象・人数： 持ち家(戸建て)に居住している人200名

