【阪急うめだ本店】モードファッション好き必見！3月21日(土)、3階モードが “ランウェイ” に変わる1日限りのスペシャルイベントを開催！

株式会社阪急阪神百貨店

FEEL THE RUNWAY(https://website.hankyu-dept.co.jp/honten/cat/ladies/h/mode/)

場所：阪急うめだ本店 3階 モード

期間：2026年3月11日(水)～21日(土)

スペシャルイベント：3月21日(土)

世界の最先端モードファッションを発信し続けてきた「HANKYU.MODE」。誕生10周年を記念して、3月11日(水)～21日(土)の期間、「FEEL THE RUNWAY」と題し、通常限られた関係者しか触れることのない“ランウェイ”の熱狂を売場で体感できる貴重なイベントを開催します。

様々なブランドでコレクションのショーピースやイメージボードなどをディスプレイするほか、3月21日(土)には、1日限りのスペシャルイベントを企画！3階 モードのフロアをランウェイにしたファッションショーやトークショー、ノベルティプレゼントなど特別な1日をお届けします。

3月21日(土)1日限りのスペシャルイベントを開催！3階 モードがランウェイに

FASHION SHOW

3階 モードのフロアをランウェイに見立てたファッションショーを開催。最新のコレクションルックが間近で躍動します。

◎午後1時30分～「PATOU」「PLAN C」「GANNI」「KEITA MARUYAMA」

◎午後3時～「GIVENCHY」「PUCCI」「N21」「DSQUARED2」

また各ブランドにて、モデルによるプレゼンテーションも。コレクションピースの展示やカクテルのおもてなし、お買上げプレゼントなど各ブランドらしいご提案をお楽しみいただきます。

「THOM BROWNE」2026春夏コレクションのテーマ“フラワー”に沿ったブランドオリジナルのフラワーワゴンが登場。当日、税込10万円以上お買上げのお客様に先着でフラワーブーケを差し上げます。※数には限りがございます。「N21」ファッションショーの舞台裏で欠かせない“キャスティングボード”を展示。モデルやルックの流れを確認するため、ショー直前のバックステージに設置される重要な存在です。ランウェイ直前の緊張感と高揚感をそのまま体感いただきます。

FASHIONSNAP記者が語る！ファッションショーの裏側スペシャルトークショー

◎午後2時～

FASHIONSNAPシニア編集記者・今井祐衣×ファッションエディター大平かりんによる最新トレンド紹介など、パリやミラノの本場のファッションウィークを取材しているFASHIONSNAP記者ならではのリアルトークを聞ける貴重な機会です。

世界四大コレクションの舞台であるロンドン・ミラノ・パリでスナップ撮影を行ってきた写真家・mitographによるフォトスナップを実施。開催日時：3月21日(土)正午～午後5時ドレスコードの「PINK or FLOWERS」をまとってご来店いただいた先着50名様に「デザートプレイス シキサイ」のスペシャルスイーツをプレゼント。※3月21日(土)正午～なくなり次第終了。

当日のスケジュール・詳細はこちら(https://website.hankyu-dept.co.jp/honten/cat/ladies/h/mode/)からご確認ください。

イベントに先駆け、3月11日(水)～21日(土)の期間、約25ブランドでコレクションのショーピースやイメージボードを特別に展示

「COMME des GARCONS(コムデギャルソン)」「NOIR KEI NINOMIYA(ノワール ケイ ニノミヤ)」

そのほか「CHLOE」、「DRIES VAN NOTEN」、「JIL SANDER」、「LEMAIRE」、「LOEWE」、「THOM BROWNE」など

※ブランドにより展示期間は異なります。

ABOUT「HANKYU.MODE」10th ANNIVERSARY

世界の最先端モードファッションを発信し続けてきた「HANKYU.MODE」は、誕生10周年を迎えました。10年目となる今年は“モードの聖地”としてさらに深化し、最前線の感性を発信し続けます。誕生10周年のアニバーサリーイヤーとなる今年は、年間を通じてこれまで以上に刺激的で感性を揺さぶる特別なコンテンツを展開。ビジュアル制作には、世界で活躍するトップクリエイターが集結しています。

Director:YUANN

Model:KAYAKO

Stylist:島田 辰哉

Hair Stylist:藤原 一毅

Make Up Artist:TORI

Wig Artist:河野 富広

Flower Artist:望月 虹太

Instagram：@hankyumode(https://www.instagram.com/hankyumode/)

Official website：https://www.hankyu-dept.co.jp/honten/mode/index.html