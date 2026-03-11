「ParamountによるWBD買収の衝撃」と題して、NSI Research社 社長 北米ITアナリスト 若山（テッド）隆氏によるセミナーを2026年4月9日(木)に開催!!

株式会社 新社会システム総合研究所

【激化するストリーミング覇権争いの新局面】

ParamountによるWBD買収の衝撃

～巨大メディア再編の背景と業界構造の変化、日本の放送ビジネスへの示唆～

[セミナー詳細]

https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_26237

[講 師]

NSI Research社 社長 北米ITアナリスト 若山（テッド）隆 氏

[日 時]

２０２６年４月９日（木） 午前１０時３０分～１２時

[受講方法]

■ライブ配信 (Zoomウェビナー)

■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）

[重点講義内容]

Warner Brothers Discovery（WBD）は昨年に会社を売りに出し、Paramount、Netflix、Comcast等がオファーを出し、WBDはNetflixによる案を受け入れた。しかし、Paramountは買収に動き、WBDはNetflixとの契約を切り、Paramountによる買収を選んだ。Warner BrothersはこれまでにTime、AOL、AT&Tに買収されている。これらは、事業拡大が目的であったが、今回の買収は縮小している放送事業での生き残りのためである。

このセミナーではParamountによるWBD買収の背景と今後の動きを解説し、日本の放送局への影響を考える。

１．なぜ、WBDは売りに出されたのか

２．なぜ、ParamountはWBDを必要とするのか

３．買収完了後に起きること

４．これは、勝者の無い買収か

５．日本の放送局は何に注目すべきか

６．Q&A

※ライブ配信では、参加者からの質問を踏まえて講演内容をさらに掘り下げていきます。

