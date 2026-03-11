『固有スキル【生成AI】で異世界全自動化』初回3話同時公開・毎日投稿で連載開始

概要

健全AI教育協会の伊藤哲也（代表理事）・松元春秋（副理事）・伊東雄歩（理事）が監修するWeb小説『固有スキル【ChatGPT】で異世界全自動化』が、2026年3月14日（土）より国内主要Web小説プラットフォームにて毎日投稿で連載を開始いたします。

本作は、異世界ファンタジーのエンターテインメント性とAIリテラシー教育を融合させた新しい試みです。ハルシネーション、プロンプトエンジニアリング、AI失業、教育崩壊、AI倫理--現実世界で議論されるAIの論点を、全147話・11アークの壮大な冒険物語に織り込みました。

読者は物語を楽しみながら、自然とAI時代に必要なリテラシーを体感することができます。

企画背景--なぜ「AIを学べる小説」なのか

ChatGPT登場から3年。生成AIは社会のあらゆる場面に浸透し、AIリテラシーは全国民が必要とするスキルになりつつあります。しかし現状のAIリテラシー教材は、解説書・ビジネス書・オンライン講座が中心であり、エンターテインメントの力を活用した教育コンテンツはほとんど存在しません。

一方、国内主要Web小説プラットフォームを中心としたWeb小説は、日本で年間数千万人が読む巨大メディアです。特に異世界ファンタジーは若年層を中心に圧倒的な読者基盤を持っています。

本作は、この「Web小説の圧倒的リーチ」と「AIリテラシー教育の社会的ニーズ」を掛け合わせたプロジェクトです。読者は冒険を楽しみながら、AI時代のリアルな論点を自然に体験することができます。

「教科書やセミナーでAIを学ぶ時代は終わりました。物語の中でAIの可能性と限界を体験する、それが、最も深いリテラシーにつながると確信しています」

--伊東雄歩（健全AI教育協会 理事）

物語のあらすじ

AIスタートアップのCTO・桐島蓮（29）はサーバールーム火災で命を落とし、異世界アルケーディアに転生。固有スキルは【生成AI】。テキスト、画像、魔法陣、ゴーレム--あらゆるものを生成し、辺境の村を都市国家へと変えていく。

だが、同じスキルを持つ男がいた。東の大国王ヴィクトル。彼はすべてをAIに委ね、告白も政治判断も戦争も、自分では何一つ決めない。教育崩壊、大量失業、経済恐慌、そしてAIの暴走--「全自動化」が生み出す光と影を描きながら、物語は一つの問いに収束する。

「お前は、AIなしで何ができる？」

本作が扱うAI教育テーマ（全6領域）

各アークが独立したAI教育テーマを持ち、物語構造にAIリテラシーの論点を組み込んでいます。

- 考える力の価値- AIの限界と暴走（ハルシネーション）- 自動化と雇用- 人間×AIの協働- 手作りの価値- 自分の言葉で語る考える力の価値（Arc 5「学ばない国」）

AIが答えを出すから子供が勉強しない。職人の弟子がいない--教育崩壊を経て、主人公が建てた学校で教えるのは知識ではなく「問いの立て方」。AI時代に最も重要な能力を物語で描きます。

2. AIの限界と暴走（Arc 10「ハルシネーションの代償」）

AIの「幻覚」が世界の法則を歪める壮大な展開を通じて、AI出力を無批判に信じることの危険性を読者に体感させます。フィクションだからこそ伝わるリスクの本質。

3. 自動化と雇用（Arc 6「ゴーレム恐慌」）

ゴーレム（フィジカルAI）の大量導入で大量失業が発生。反ゴーレム暴動を経て、「全自動」から「半自動」への転換--人間の仕事の再定義を描きます。

4. 人間×AIの協働（全編を通じて）

AIの提案を鵜呑みにするヴィクトルと、不器用でもアレンジするレン。二人の対比が示す「AIとの正しい距離感」は、物語全体を貫くテーマです。

5. 手作りの価値（エルナのパンが象徴）

ヒロイン・エルナが焼くパンは、AIでは再現できない「心」の象徴。効率では測れない価値があることを、物語の中で読者に気づかせます。

6. 自分の言葉で語る（Arc 10「30点のプロポーズ」）

AIが生成した100点のラブレターより、不器用な自分の言葉が人の心を動かす。「AIの100点より、自分の30点」--この物語が最終的にたどり着く答えです。

監修者プロフィール

伊藤 哲也（いとう てつや）--代表理事

松元 春秋（まつもと はるあき）--副理事

伊東 雄歩（いとう ゆうほ）--理事

「AIを怖がるでも、盲信するでもなく、"設計する"視点を持つ人間を増やしたい。この物語は、その第一歩です。決断は人間の仕事。それを、物語の力で伝えてくれます」

--伊東雄歩（健全AI教育協会 理事）

健全AI教育協会について

健全AI教育協会は、AI時代に必要な「考える力」と「人間×AIの健全な関係構築」を推進する教育団体です。AIリテラシーの普及、AI倫理ガイドラインの策定、教育現場へのAI活用支援を行っています。

本作品は、協会の理念--「AIが提案し、人間が決める」--と深く共鳴するテーマを物語の中核に据えており、AIリテラシー教育の新しいアプローチとして協会推薦作品に認定されています。

本作の特徴（プレス向けまとめ）

日本初--異世界ファンタジー × AIリテラシー教育の融合コンテンツ

健全AI教育協会 推薦--代表理事・伊藤哲也、副理事・松元春秋、理事・伊東雄歩が監修する教育的信頼性

全145話・11アーク--6つのAI教育テーマを網羅する壮大な構成

3月14日に初回3話同時公開--以降毎日1話ずつ更新。約5ヶ月間、「国内主要Web小説プラットフォーム」にて全話無料実績ある著者の初長期連載--『捨てられ令嬢は最後に笑う』シリーズ（短編30作品+）で毎日投稿を続けてきた著者・歩人が、初の100話超え長期連載に挑戦

現実のAI論点を反映--ハルシネーション、AI失業、教育崩壊、AI倫理をエンタメで体験

「AIの100点より、自分の30点」--AI時代における人間の本質的価値を問う最終メッセージ

連載スケジュール

お問い合わせ

Press Contact

株式会社ロード

代表取締役 伊東優

※ 取材・タイアップ・教育機関での活用のご相談はお気軽にお問い合わせください

