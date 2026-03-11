16歳で自殺未遂を経験した詩人・豆塚エリが登壇。「島根いのちの電話」主催講演会で語った、絶望から「自分を取り戻す」までのプロセスとは

特定非営利活動法人こんぺいとう企画「この生きづらい世界で共に生きるために」について、熱量高くお話ししました

特定非営利活動法人こんぺいとう企画（所在地：大分県大分市）の理事長・豆塚エリは、2026年2月22日に社会福祉法人島根いのちの電話（理事長：釜瀬春隆）が主催する公開講座にて、理事長の豆塚エリが講師として登壇したことをお知らせいたします。「この生きづらい世界で共に生きるために」と題した本講演では、16歳での自殺未遂と脊髄損傷という自身の壮絶な体験を背景に、孤独死や自殺が社会問題となる現代において、誰もが「自分のままでいていい」と思える居場所の重要性を訴えました。

島根いのちの電話について

社会福祉法人島根いのちの電話は、1979年（昭和54年）の発足以来、40年以上にわたり電話相談を通じた自殺予防活動に取り組んでいる団体です。相談員はすべてボランティアで構成され、養成講座の実施や公開講座の開催を通じて、地域における「いのちの支え手」を育て続けています。今回の公開講座もその活動の一環として開催されたものであり、豆塚は同法人からの依頼を受けて登壇しました。

講演の背景--「個人的なことは、社会的なこと」

豆塚エリは、16歳の冬に「居場所がない」という強い絶望感から自ら命を絶とうとし、一命を取り留めたものの車いす生活となりました。長年、自責の念に駆られてきた豆塚を救ったのは、障害者運動や支援者との出会いを通じて知った「社会モデル」という考え方でした。本講演では、個人の「生きづらさ」を自己責任とするのではなく、外国人差別、シングルマザーへの支援不足、障害者を排除する社会設計など、社会の側にある課題として捉え直す「The personal is political（個人的なことは社会的なこと）」というメッセージを伝えました。

講演の主要なテーマ――自立とは「依存先を増やすこと」

講演では、自殺に至る複雑なプロセスや、回復（リカバリー）の本質について、以下のポイントが語られました。

1.居場所（ホーム）の定義：物理的な家（ハウス）があっても、ありのままの自分でいられる「心の居場所」がないことが孤立を招く。

2.「傾聴」の力：答えを出そうとするのではなく、ただ気持ちを受け止める「傾聴」が、傷ついた心を解きほぐす。

3.自立の再定義：「一人で生きる」ことが自立ではなく、多くの人に頼り、依存先を増やすことこそが本当の意味での自立である（小児科医・当事者研究者である熊谷晋一郎氏の言葉を引用）。

4.自分を取り戻す選択：何を着るか、何を食べるかといった小さな選択を自分で積み重ねることが、奪われた人生を取り戻す第一歩になる。

参加者の声（アンケートより抜粋）

本講演中の会場の様子

主催の島根いのちの電話が実施した講演後のアンケートでは、回答者の91%以上が「よかった」と回答。当事者としての言葉に救われたという声のほか、電話相談ボランティアへの関心が高まったという声も多く寄せられました。

「『自分のこと自分で決めていい』『少しずつ自分で決めていくことが自分を取り戻せる』という言葉に、とても心強く思えました」

「居場所や傾聴についてもっと知りたくなりました。自分の生きづらさについて新しい視点が入り、楽になりました」

「心のどこかに『根性で乗り越えろ』という思いがありましたが、それを『ちがう』と理解できるきっかけになりました」

「大変な思いをされてきた中を、とても冷静に話せる豆塚さんの賢明さに心打たれました」

実施概要

日時：2026年2月22日

会場：松江テルサ テルサホール

参加者数：135名

主催：島根いのちの電話

テーマ：「この生きづらい世界で共に生きるために」

講師：豆塚エリ

講師からのメッセージ

「誰もが傷つかず、傷つけずに生きていくことはできません。完璧じゃなくていい、失敗してもいい。それでも自分らしくあろうとする旅のプロセスを、一緒に歩んでいきましょう」

【法人概要】

名称：特定非営利活動法人こんぺいとう企画

代表者：理事長豆塚エリ

所在地：大分県大分市錦町3丁目4-24

運営事業所：就労継続支援B型事業所ぺんぎんクリエイツ

URL：https://kompeito.org/

【本件に関するお問い合わせ先】

就労継続支援B型事業所ぺんぎんクリエイツ

電話：080-7491-7872 メール：penguin_creates@kompeito.org