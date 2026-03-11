車いすは「靴」と同じ――当事者講師が空港スタッフに語った、合理的配慮の″本当の意味″

特定非営利活動法人こんぺいとう企画講演をする豆塚エリ氏

特定非営利活動法人こんぺいとう企画（所在地：大分県大分市）の理事長・豆塚エリは、大分県福祉保健部障害福祉課が実施する、民間事業者向け研修への講師派遣を通じ、2026年2月17日に大分空港内レセプションルームにて実施された研修に講師として登壇いたしました。研修を依頼したのは、大分空港の旅客・貨物ターミナルビルを管理運営する大分航空ターミナル株式会社で、同社はバリアフリー推進に継続的に取り組んでいます。今回の研修では、空港で働く皆さまにユニバーサルサービスへの理解を深めていただくことを目的とし、空港内事業者で構成される「大分空港サービス推進協議会」の会員を対象として実施されました。

研修の背景：法改正から約二年、現場に求められるのは「マニュアル」より「対話」

2024年4月の合理的配慮義務化により、多くの民間事業者が対応を急ぎました。しかし、施行から一定期間が過ぎた現在、現場からは「専門知識がないと対応できないのではないか」「どこまでやれば正解なのか」といった、マニュアル化できない「建設的対話」への戸惑いの声が依然として多く聞かれます。こうした背景を受け、当事者であり支援者でもある豆塚エリを招いた研修が実施されました。

研修の核心：「車いすは靴」という視点の転換

研修において、豆塚は「合理的配慮は、特別扱いではなく、スタートラインに立つための当たり前の調整である」と説きました。

1.「車いすは靴」：車いすを精密機器や福祉用具として構えるのではなく、体の一部である「靴」と捉える比喩を提示。勝手に触れないというマナーから、自然な声かけまで、心理的ハードルを下げる接し方を解説しました。

2.メガネの比喩：視力が悪い人がメガネをかけるように、障害がある人が環境を調整することは「公正（フェア）」な措置であり、特権ではないという構造的な理解を促しました。

3.「過度な負担」は対話の材料：物理的・経済的に対応が難しい場合でも、「無理です」と断るのではなく、「どうすれば実現できるか」を代替案と共に一緒に考えるプロセス（建設的対話）の重要性を共有しました。

実施概要

主催（研修依頼元）：大分空港サービス推進協議会（会長：大分航空ターミナル株式会社 代表取締役社長 高橋 強）

講師派遣：大分県福祉保健部障害福祉課講師派遣制度による

登壇講師：特定非営利活動法人こんぺいとう企画理事長豆塚エリ

日時：2026年2月17日

会場：大分空港内レセプションルーム

参加者数：16名

参加者の反応（抜粋）

「自分の行動を良い振り返るきっかけになった。」

「障害者は特別な人ではない、困っている人なんだという言葉にハッと気づかされた。」

結びに代えて：正解のない問いに、共に立ち止まる勇気を

合理的配慮に「100点満点の正解」はありません。大切なのは、障害を「相手の問題」として切り離すのではなく、「社会側の課題」として一緒に解決案を探るプロセスそのものです。「何かお手伝いしましょうか？」「分からないので教えてください」――。その一言から始まる小さな調整の積み重ねが、法律を血の通った「文化」へと変えていくと私たちは信じています。

大分空港で記念撮影する豆塚エリ氏【法人概要】

名称：特定非営利活動法人こんぺいとう企画

代表者：理事長豆塚エリ

所在地：大分県大分市錦町3丁目4-24

運営事業所：就労継続支援B型事業所ぺんぎんクリエイツ

URL：https://kompeito.org/

【合理的配慮に関する研修の講師派遣について】

大分県では、合理的配慮の提供など障がい者への理解促進のための研修を行う民間事業者に対し、希望に応じて無料で講師を派遣しています。「自社でも研修を実施したい」という事業者の方は、下記までご相談ください。

大分県福祉保健部障害福祉課 管理・計画班

電話：097-506-2723

メール：a12500@pref.oita.lg.jp

【障がいに関する相談窓口】

大分県障がい者差別解消・権利擁護推進センター

「障がいのある人もない人も心豊かに暮らせる大分県づくり条例」（2016年施行）に基づく常設の相談窓口です。障がいを理由とする差別や合理的配慮に関する相談を幅広く受け付けています。

電話：097-558-7005 メール：syougaisya110-2@oita-syo-sui.com

相談時間：月曜日～金曜日8:30～17:00（祝祭日・年末年始を除く）

所在地：〒870-0907 大分県大分市大津町2丁目1-41 大分県総合社会福祉会館1F

【本件に関するお問い合わせ先】

就労継続支援B型事業所ぺんぎんクリエイツ

電話：080-7491-7872 メール：penguin_creates@kompeito.org