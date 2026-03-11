「春の香り、ふわり。梅の酸味が春を連れてくる」梅×しらす×かつおで和の旨み　ごちとんで「梅しらすとかつおの豚汁」新登場！

アークランドサービスホールディングス株式会社

アークランドサービスホールディングス株式会社の子会社、「東京たらこスパゲティ」などを運営するフィルドテーブル株式会社(本社：東京都千代田区/代表：和田 達也)は、豚汁定食専門店「ごちとん」にて期間限定メニュー「梅しらすとかつおの豚汁定食」を2026年3月11日(水)より販売開始いたします。

ごちとん公式サイト：https://www.arclandservice.co.jp/gotchton/

【さっぱりなのに、ちゃんとコク】春だけのごちそう豚汁

ぽかぽか陽気の日も、花冷えの夜も。

ごちとんでは、あたたかい日差しと、まだ冷たい風を感じるこの時期に合わせ「梅」と「しらす」と「かつおぶし」を掛け合わせた『梅しらすとかつおの豚汁定食』を期間限定で販売いたします。

玄米味噌を使用し、梅のほのかな酸味が全体を引き締め、しらすの塩味がアクセントになり、さっぱりなのに満足感はしっかりある春らしい一杯です。

■梅しらすとかつおの豚汁定食 990円(税込1,089円)

■その他メニュー

販売概要

■販売開始日

2026年3月11日(水)より期間限定

■販売店舗

ごちとん 渋谷新南口店

営業時間 11:00-22:30(ラストオーダー22:00)

住所 東京都渋谷区渋谷3-17-5 鈴屋ビル1階

電話番号 03-6427-6995

席数 20席

店舗情報

https://shop.arclandservice.co.jp/ae-shop/spot/detail?code=698



ごちとん 代々木本店

営業時間 11:00～22:30(ラストオーダー22:00)

住所 東京都渋谷区代々木 1-33-2

電話 03-6883-9181

客席 35席

店舗情報

https://shop.arclandservice.co.jp/ae-shop/spot/detail?code=631

ごちとん 横浜ジョイナス店

営業時間 11:00～23:00(ラストオーダー22:00)

住所 神奈川県横浜市西区南幸1-5-1 相鉄ジョイナス B1F

電話 045-620-7731

客席 30席

店舗情報

https://shop.arclandservice.co.jp/ae-shop/spot/detail?code=687



ごちとん ホワイティうめだ店

営業時間 10:00～22:00(ラストオーダー21:30)

住所 大阪府大阪市北区小松原町梅田地下街（イーストモール扇町エリア）

電話 03-6883-9181

客席 22席

店舗情報

https://shop.arclandservice.co.jp/ae-shop/spot/detail?code=667



ごちとん OOTEMORI店

営業時間 平日11:00～22:30(ラストオーダー22:00)

土日祝11:00～20:30(ラストオーダー20:00)

住所 東京都千代田区大手町1-5-5 大手町タワーB2F

電話 03-6259-1395

客席 26席

店舗情報

https://shop.arclandservice.co.jp/ae-shop/spot/detail?code=666

ごちとん 池袋西口店

住所 東京都豊島区西池袋1-15-8 三仲ビル2F

営業時間 11:00～22:30(ラストオーダー22:00)

電話 03-5944-8611

客席 26席

店舗情報

https://shop.arclandservice.co.jp/ae-shop/spot/detail?code=2037

ごちとん 目黒店

住所 東京都品川区上大崎2-25-12 みすずビル1F 2F

営業時間 11:00～22:30(ラストオーダー22:00)

電話 03-6420-0528

客席 22席

店舗情報

https://shop.arclandservice.co.jp/ae-shop/spot/detail?code=2038

ごちとん 中野北口店

住所 東京都中野区中野5-65-6 山和ビル3 1F

営業時間 11:00～22:30(ラストオーダー22:00)

電話番号 03-5942-4801

席数 22席

店舗情報

https://shop.arclandservice.co.jp/ae-shop/spot/detail?code=2041

ごちとん ららぽーとTOKYO-BAY店

住所 千葉県船橋市浜町2-1-1ららぽーとTOKYO BAY 北館3階

営業時間 平日 11:00～21:00

土日祝 11:00～22:00

※施設の都合により、営業終了時間が異なる場合がございます。

電話番号 047-401-3106

席数 31席

店舗情報

https://shop.arclandservice.co.jp/ae-shop/spot/detail?code=2046

豚汁定食専門店「ごちとん」について

「ごちとん」は、みんな大好き和食の定番「豚汁」が主役の豚汁定食専門店です。

税込869円～ご用意している豚汁定食は、辛味噌チゲや味噌バターコーンなど他では食べられないメニューがズラリ。

代々木本店をはじめ、OOTEMORI、ホワイティ梅田、横浜ジョイナス、渋谷新南口、池袋西口、目黒、中野北口、ららぽーとTOKYO-BAYの9店舗を展開中。

■ごちとん豚汁定食 790円(税込869円)

■辛味噌チゲ豚汁定食 890円(税込979円)

■味噌バターコーン豚汁定食 960円(税込1,056円)

■豚の角煮豚汁定食 1,290円(税込1,419円)

【公式アカウント/サイト】

●X(旧Twitter)

https://x.com/gotchton

●Instagram

https://www.instagram.com/gotch_ton/

●facebook

https://www.facebook.com/gotchton/

●公式サイト

https://www.arclandservice.co.jp/gotchton/

会社概要

フィルドテーブル株式会社

代表者 代表取締役社長 和田 達也

本社所在地 東京都千代田区神田駿河台4-3 新お茶の水ビルディング14F

設立日 2015年7月1日

業務内容 東京たらこスパゲティ、ごちとん、チェントペルチェントなどを運営

URL https://www.arclandservice.co.jp/company/group/#group5

アークランドサービスホールディングス株式会社について

アークランドサービスホールディングス株式会社は、新潟を中心にホームセンターを展開しているアークランドサカモトの子会社として1993年3月2日に設立。

とんかつ専門店「かつや」をはじめ、からあげ専門店「からやま」やタイ料理レストラン「マンゴツリー」など日常からハレの日の食事まで、複数のブランドを国内外で807店舗（2025年12月末日現在）を展開。

今後も、当社グループ一丸となって「お客様の期待を超える商品の提供」この想いの実現に向け挑戦し続け、独自のビジネスモデルで競合を寄せつけないNo.1チェーンを目指してまいります。

商号：アークランドサービスホールディングス株式会社

代表者：代表取締役社長 坂本守孝

所在地：〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台4-3 新お茶の水ビルディング14階

創業：1993年3月2日

事業内容：外食事業

資本金：1,932百万円

URL：https://www.arclandservice.co.jp/