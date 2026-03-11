ミュージカル『ｍｏｄｅｒａｔo ～刻を奏でるラジオ～』、 TicketMeにてチケット販売中！！

株式会社チケミー

NFTチケットプラットフォーム「TicketMe（チケミー）」を運営する株式会社チケミー（本社：東京都港区、代表取締役：宮下大佑、以下「チケミー」）は、東京都豊島区のシアターグリーン BOX in BOX THEATERで開催される、ラジオ局が舞台のミュージカル『ｍｏｄｅｒａｔo ～刻を奏でるラジオ～』のチケット販売を開始いたしました。

イベント概要

イベント名：ミュージカル『ｍｏｄｅｒａｔo ～刻を奏でるラジオ～』

日時：2026年4月1日(水)～4月5日(日)

1日（水） 18:30 [Team ON AIR]

2日（木） 18:30 [Team TUNE]

3日（金） 13:30 [Team TUNE] / 18:30 [Team ON AIR]

4日（土） 13:00 [Team ON AIR] / 18:00 [Team ON AIR]

5日（日） 12:00 [Team TUNE] / 16:00 [Team TUNE]

※客席開場時間：開演の45分前予定

※ロビー開場時間：開演の60分前予定

キャスト：

三橋かおる / 田口華 / 杉本新 / 陽向こはる（仮面女子） / 広野由麻 / 井寄優 / 川本光貴 / 佐藤祐亮 / 岡山佳蓮 / 戌岡あやめ / 梶原太輝 / 田淵晃基 / 長西晋吾 / 桐谷力矢 / あさ実 / 小橋叶愛 / あんみ / はっしー / 佐藤海渡 / 倉崎隼輔 / 本郷颯太郎 / 嶋崎美都輝 / 田中希蘭 / 白鳥マイミ

会場：シアターグリーン BOX in BOX THEATER（〒171-0022 東京都豊島区南池袋2-20-4）

スタッフ：

【脚本】平野建（アフリカ座）

【原案・演出】中野智行（PaniCrew）

【主催・企画・製作】BIG UP

公式HP：

http://musical-moderato2026.amebaownd.com

チケット情報：（全席指定・税込）

一般：6,000円

学割：5,000円

※年齢制限：4歳以上

※学割チケット購入者は当日受付にて写真付き身分証の提示が必要（未提示の場合、差額精算）

チケット販売期間：2026年3月9日（日）20:00～（各公演前日23:59まで）

チケット販売ページ：

（TicketMe）https://ticketme.io/event/group/ae188b12-e3c9-42b2-99b1-ea8ab8e03ddf/81389ec8-5b90-4e36-96db-8d7546aeeddf

公演に関するお問い合わせ：bigupstage@gmail.com

TicketMeについて

多言語対応で海外ファンも購入可能。NFTでデジタル上での参加証明にも

「TicketMe（チケミー）」は、海外からのファンもスムーズにチケットを購入できるよう、最大9言語表示に対応しています。また、海外発行クレジットカードや各種電子決済などの多通貨決済にも対応しており、国や地域を問わず安心して購入できます。

さらに、購入した電子チケットはイベント終了後も NFTとして保存でき、デジタル上で「来場の証」として残ります。

社名：株式会社チケミー

所在地：東京都港区元赤坂1-1-15 ニュートヨビル 3階

代表者：宮下 大佑

URL：https://ticketme.jp/

サービスサイト：https://ticketme.io/

事業内容：NFTチケットプラットフォームの開発・運営

本件に関するお問合せ先：株式会社チケミー 広報担当：江藤

お問い合わせフォーム：https://ticketme.co.jp/contact