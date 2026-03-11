ミュージカル『ｍｏｄｅｒａｔo ～刻を奏でるラジオ～』、 TicketMeにてチケット販売中！！
NFTチケットプラットフォーム「TicketMe（チケミー）」を運営する株式会社チケミー（本社：東京都港区、代表取締役：宮下大佑、以下「チケミー」）は、東京都豊島区のシアターグリーン BOX in BOX THEATERで開催される、ラジオ局が舞台のミュージカル『ｍｏｄｅｒａｔo ～刻を奏でるラジオ～』のチケット販売を開始いたしました。
イベント概要
イベント名：ミュージカル『ｍｏｄｅｒａｔo ～刻を奏でるラジオ～』
日時：2026年4月1日(水)～4月5日(日)
1日（水） 18:30 [Team ON AIR]
2日（木） 18:30 [Team TUNE]
3日（金） 13:30 [Team TUNE] / 18:30 [Team ON AIR]
4日（土） 13:00 [Team ON AIR] / 18:00 [Team ON AIR]
5日（日） 12:00 [Team TUNE] / 16:00 [Team TUNE]
※客席開場時間：開演の45分前予定
※ロビー開場時間：開演の60分前予定
キャスト：
三橋かおる / 田口華 / 杉本新 / 陽向こはる（仮面女子） / 広野由麻 / 井寄優 / 川本光貴 / 佐藤祐亮 / 岡山佳蓮 / 戌岡あやめ / 梶原太輝 / 田淵晃基 / 長西晋吾 / 桐谷力矢 / あさ実 / 小橋叶愛 / あんみ / はっしー / 佐藤海渡 / 倉崎隼輔 / 本郷颯太郎 / 嶋崎美都輝 / 田中希蘭 / 白鳥マイミ
会場：シアターグリーン BOX in BOX THEATER（〒171-0022 東京都豊島区南池袋2-20-4）
スタッフ：
【脚本】平野建（アフリカ座）
【原案・演出】中野智行（PaniCrew）
【主催・企画・製作】BIG UP
公式HP：
http://musical-moderato2026.amebaownd.com
チケット情報：（全席指定・税込）
一般：6,000円
学割：5,000円
※年齢制限：4歳以上
※学割チケット購入者は当日受付にて写真付き身分証の提示が必要（未提示の場合、差額精算）
チケット販売期間：2026年3月9日（日）20:00～（各公演前日23:59まで）
チケット販売ページ：
（TicketMe）https://ticketme.io/event/group/ae188b12-e3c9-42b2-99b1-ea8ab8e03ddf/81389ec8-5b90-4e36-96db-8d7546aeeddf
公演に関するお問い合わせ：bigupstage@gmail.com
TicketMeについて
多言語対応で海外ファンも購入可能。NFTでデジタル上での参加証明にも
「TicketMe（チケミー）」は、海外からのファンもスムーズにチケットを購入できるよう、最大9言語表示に対応しています。また、海外発行クレジットカードや各種電子決済などの多通貨決済にも対応しており、国や地域を問わず安心して購入できます。
さらに、購入した電子チケットはイベント終了後も NFTとして保存でき、デジタル上で「来場の証」として残ります。
社名：株式会社チケミー
所在地：東京都港区元赤坂1-1-15 ニュートヨビル 3階
代表者：宮下 大佑
URL：https://ticketme.jp/
サービスサイト：https://ticketme.io/
事業内容：NFTチケットプラットフォームの開発・運営
本件に関するお問合せ先：株式会社チケミー 広報担当：江藤
お問い合わせフォーム：https://ticketme.co.jp/contact