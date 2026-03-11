【ニューエラ】都内最大級のキッズアイテムの展開量を誇る「ニューエラ豊洲」が4月24日（金）にアーバンドック ららぽーと豊洲にオープン

ニューエラジャパン合同会社

スポーツ・ライフスタイルのグローバルブランドであるニューエラは、都内6店舗目となる新店舗「ニューエラ豊洲（NEW ERA TOYOSU）」を、2026年4月24日（金）にアーバンドック ららぽーと豊洲2Fにオープンいたします。

ニューエラ豊洲は、ショッピングモールの開放的な環境に寄り添いながら、ブランドの世界観を丁寧に織り込んだストアデザインを採用。木目調の棚とスチール什器を随所に配した店内は、明るく洗練された印象に仕上げています。中央には視認性の高い円柱型の棚を設け、連動したデザインの三段陳列棚とともに、最新コレクションやシーズンアイテムを展開します。

什器の配置には十分なゆとりを持たせ、ベビーカーでもスムーズに移動できる動線を確保しています。お子さま連れのお客さまをはじめ、幅広い世代が快適にショッピングを楽しめる空間です。

商品ラインアップは、ブランドのアイコンであるキャップをメインに、直営店限定ラインの"ニューエラブラックレーベル”を含むアパレル、バッグ、アクセサリー、ライフスタイル小物まで多彩な構成。スポーツシーンから日常の装いまで幅広く対応し、トータルコーディネートを楽しめる内容となっています。

さらに、ユニセックスおよびウィメンズアイテムに加え、都内のニューエラ店舗の中でも最も幅広いキッズ商品の品揃えを実現いたしました。キャップやアパレルを中心に、ファミリーで楽しめるラインアップを揃え、世代を超えてブランドの魅力を体感できるストアとなっています。

このほか、キャップケアマシンによるメンテナンスをはじめ、ヒートシーラーを用いたカスタマイズやサイズ調整テープの無料サービスなど、ブランドストアならではのサポート体制を備えております。日常の使用シーンまで見据えた細やかな対応を通じて、プロダクトと向き合う時間をより快適なものにします。

オープンを記念して、「ニューエラ豊洲」限定デザインのキャップおよびサイドパッチを発売いたします。豊洲市場を象徴する「マグロ」と、海辺に生息する鳥であり、東京臨海新交通臨海線の愛称としても親しまれている「ゆりかもめ」をモチーフにしたデザインです。地域性とストーリー性を併せ持つ意匠となっており、詳細は追ってニューエラ公式SNSにてお知らせいたします。

【ラインアップ】 ※価格はすべて税込

［Pre Curved 59FIFTY(R)］6,600円 / ［9THIRTY(TM)］4,620円

［店舗限定サイドパッチ］1,100円

※画像はイメージのため、実際の商品と異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

【ニューエラ豊洲 ストア情報】

オープン：4月24日（金）

住所：東京都江東区豊洲二丁目4番9号 アーバンドック ららぽーと豊洲 2F

営業時間：10:00-21:00

店舗情報：https://www.neweracap.jp/a/c/store_10/store/toyosu/

【NEW ERAオフィシャルサイト / SNS】

公式オンラインストア www.neweracap.jp(https://www.neweracap.jp/)

Instagram @newerajapan(https://www.instagram.com/newerajapan/)

X @newera_japan(https://x.com/newera_japan)