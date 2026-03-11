『白猫プロジェクト NEW WORLD′S』2026年9月26日（土）にコンサート開催決定！12年の歴史を彩る楽曲の数々を、ミューザ川崎シンフォニーホールにてお届け！

株式会社コロプラ

株式会社コロプラ（代表取締役社長 上席執行役員 CEO：宮本貴志、本社：東京都港区、以下「コロプラ」）は、スマートフォン向け本格3DアクションRPG『白猫プロジェクト NEW WORLD'S（以下、『白猫』）』について、株式会社アイムビレッジ主催により、12周年記念コンサートを2026年9月26日（土）に開催することをお知らせいたします。

『白猫』は、日頃より応援してくださっている皆さまのおかげで、2026年7月14日（火）に12周年を迎えます。この度、12周年記念コンサートを、アイムビレッジが主催する「Game Symphony Japan」第63回公演として、2026年9月26日（土）にミューザ川崎シンフォニーホールにて開催することが決定いたしました。

これまでの『白猫』の12年間を彩ってきた楽曲の数々を、オーケストラでお届けいたします。

【公演名】 Game Symphony Japan 63rd コンサート

白猫プロジェクト NEW WORLD'S ～12th Anniversary～

【開催日時】2026年9月26日（土）

【会場】ミューザ川崎シンフォニーホール

【主催】株式会社アイムビレッジ

チケット情報を含む続報は、追って株式会社アイムビレッジ公式X（@AimVil_MusicDiv）や『白猫』公式X（@wcat_project）などでお知らせいたします。ぜひご期待ください。

【『白猫プロジェクト NEW WORLD'S』 基本情報】

『白猫プロジェクト NEW WORLD'S』は、簡単操作で楽しめる本格3DアクションRPGです。バトルや街づくりのほか、最大4人で遊べるリアルタイム通信バトルを搭載。バトルシステム「スキルコンビネーション」で、よりスピーディなアクションとスキルやキャラクターの組み合わせをお楽しみいただけます。壮大な冒険のストーリーを中心にゲームが展開していく、新たな王道RPGをスマートフォンで実現。

2026年7月14日（火）に12周年を迎えます。

◆アプリ名：白猫プロジェクト

◆価格：アイテム課金制

◆ダウンロードページ：https://colopl.co.jp/app/rd/pr/?/snn/1y317g2n/

◆公式サイト：https://colopl.co.jp/shironekoproject/

◆公式X：https://x.com/wcat_project

【株式会社コロプラ 会社概要】

コロプラは、ジャンルにとらわれない多種多様なモバイルゲームを提供しています。世界初の位置ゲー*『コロニーな生活』をはじめ、本格アクションRPG『白猫プロジェクト』や生成AIを活用した『神魔狩りのツクヨミ』など、「Entertainment in Real Life」というミッションのもと、最新のテクノロジーを活用した新しいエンターテインメントの創出に取り組んでいます。

社名 ：株式会社コロプラ

所在地 ：東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト5F・6F

設立 ：2008年10月1日

代表者 ：代表取締役社長 上席執行役員 CEO 宮本貴志

事業内容：モバイルゲーム、コンシューマーゲームの開発・提供／XR、メタバース、ブロックチェーンゲームの開発・提供／ライブ・エンターテインメント周辺事業およびサービスの提供／国内外の未上場企業への投資およびファンド運用

コーポレートサイト：https://colopl.co.jp/

公式X：https://x.com/colopl_pr

公式Facebook：https://www.facebook.com/coloplinc/

公式Linkedin：https://www.linkedin.com/company/colopl-inc-/posts/?feedView=all

