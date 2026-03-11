【日本蓄電池株式会社】宮城県仙台市にて系統用蓄電施設「NC青葉区上愛子B蓄電所」蓄電池設置開始

日本蓄電池株式会社

日本蓄電池株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：漆原秀一）は、開発を進めているNC青葉区上愛子B蓄電所（所在地：宮城県仙台市）において系統用蓄電池を設置したことをお知らせいたします。

カーボンニュートラルの推進や再生可能エネルギーの導入拡大が求められる中、電力の安定供給に欠かせない「調整力」の確保は、重要な社会的課題となっています。

当社では、系統用蓄電池事業において、事業に適した用地の選定から、電力会社との各種調整及び必要手続き、最適な蓄電池ソリューションの選定・導入、蓄電所の構築までを一貫して推進しています。

▲ NC青葉区上愛子B蓄電所 設置の様子

【施設概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/161802/table/47_1_3b6adb52a02dc69af4f45867f119c84b.jpg?v=202603110451 ]

【会社概要】

■ 日本蓄電池株式会社

会社名：日本蓄電池株式会社（Nippon Chikudenchi Co., Ltd.）

代表者：代表取締役社長 漆原秀一

所在地：東京都千代田区霞が関3-2-5 霞が関ビルディング13階

事業内容：系統用蓄電池施設の開発・運営

URL：https://nipponchikudenchi.co.jp

■ 株式会社ミライト・ワン

会社名：株式会社ミライト・ワン（MIRAITO ONE Corporation）

代表者：代表取締役社長 菅原英宗

所在地：東京都江東区豊洲5-6-36

業務内容：電気通信工事、電気工事、土木工事、建築工事、及びこれらに関連する事業を行う子会社及びグループ会社の経営管理等

URL： https://www.mirait-one.com