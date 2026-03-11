株式会社エーアイ

株式会社エーアイ（本社：東京都文京区、代表取締役社長：廣飯伸一、証券コード：4388、以下「エーアイ」）、ウィナーソフト株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：周密、以下「ウィナーソフト」）、株式会社ノーザ（本社：東京都中野区、代表取締役社長：石濱人樹、以下「ノーザ」）の3社は、経済産業省とNEDOが主催する懸賞金活用型プログラム「GENIAC-PRIZE」において、応募56件の提案の中から最終審査に進む8件の一つに選出されたことをお知らせします。

3社からは、対面接客の現場で活用する「接客対応向けスマート名札AIソリューション」を提案しています。これは従業員が装着する名札型デバイスとAIエージェントを組み合わせ、これまでデータ化されにくかった接客会話を可視化・分析し、サービス品質の向上や業務改善を実現するものです。

本ソリューションは、従業員と顧客の会話を録音・文字起こしし、AIエージェントが話者分離、会話要約、顧客ニーズの抽出、接客品質の評価指標化などを行います。

接客対応向けスマート名札AIソリューションの特長

- 接客会話データを可視化し、業務改善や教育に活用- 熟練スタッフのノウハウを形式知化し、サービス品質の平準化を実現- 業務用途に応じたAIエージェントのカスタマイズが可能- カスタマーハラスメント対策に向けたデータ分析と抑止効果

詳細については、ウェブサイトhttps://www.winnersoft.co.jp/smart-nametag/をご覧ください。

GENIAC-PRIZEについて

GENIAC-PRIZE（NEDO懸賞金活用型プログラム）は、生成AIサービスによる解決が望まれるテーマにおける具体的なニーズに基づき、開発・実証した生成AIアプリケーションやその実証成果の応募に対し、成果に応じた懸賞金を授与するものです。

エーアイ、ウィナーソフト、ノーザの3社は、「国産基盤モデル等を活用した社会課題解決AIエージェント開発」における「カスタマーサポートの生産性向上」のテーマに対して共同提案を行い、応募56件の中から最終審査に進む8件に選出されました。

本プロジェクトにおいて各社は以下の役割を担いました。

- ウィナーソフトスマート名札デバイス、AIエージェントなど本ソリューション全体の設計と実装開発本ソリューションの実証実験の実施- エーアイ音声認識（文字起こし）および話者分離の機能提供国産基盤モデル（LLM）の環境構築、チューニングなどAIエージェント機能の開発- ノーザユーザー企業としての実証環境の提供と業務知識の提供

GENIAC-PRIZEの最終審査および結果発表は、2026年3月24日に予定されています。

詳細については、ウェブサイトhttps://geniac-prize.nedo.go.jp/をご覧ください。

今後の展望

エーアイは、本取り組みの成果を踏まえ、音声技術とLLMを融合したAIエージェント関連製品・サービスの開発を加速してまいります。また、ウィナーソフトは、実証実験の成果を踏まえ、2026年度より本ソリューションのSaaS型サービスとしての商用提供開始を予定しています。

ウィナーソフト株式会社について

ウィナーソフトは、名札型デバイスと音声認識及びAI技術を組み合わせた「スマート名札AIソリューション」を開発し、現場の“会話”をチームの資産に変えるAIソリューションを提供しています。

株式会社NSDグループとの連携のもと、製造業・サービス業など幅広い業界でのPoC実施活動を重ね、現場DX・AXの推進を行っています。

会社名：ウィナーソフト株式会社

ホームページURL：https://winnersoft.co.jp/

本社：東京都千代田区神田淡路町2丁目105 ワテラスアネックス 6階

設立：2013年7月

代表者：代表取締役社長 周密

事業内容：イノベーションAIソリューションの研究開発、SIサービス、DXソリューションの提供

※掲載されている会社名・製品名・サービス名は各社の商標または登録商標です。