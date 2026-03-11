お客様やスタッフの「想い」から音楽へ　開店音楽制作ストーリーを紹介する特別展示「新しい開店音楽の秘密」開催

ヤマハ株式会社

ヤマハ株式会社（以下、当社）は、当社独自の感性計測技術を用いて、国立大学法人東京藝術大学、作曲家の辻田絢菜氏、株式会社ヤマハミュージックジャパンと協働し、当社ブランドを体現する「開店音楽」を制作しました。その制作ストーリーを紹介する特別展示「新しい開店音楽の秘密」を2026年3月12日（木）から4月13日（月）までヤマハ銀座店 1階で開催します。

この取り組みは「楽器メーカーの直営店だからこそ、自分たちのオリジナルの音楽でお客様をお迎えしたい」という、ヤマハ銀座店のスタッフの課題意識をきっかけに始まったプロジェクトです。お客様に音楽を通して当社ならではの体験をしていただくために、ブランドショップに来店されるお客様や、そこで働くスタッフの多様な「想い」を当社独自の感性計測技術を活用しながら、作曲家との共創により楽譜という「カタチ」にし、開店時に流す音楽へと仕上げています。開店音楽は、ヤマハ銀座店にて3月12日（木）より新たに運用を開始し、スタッフとともにお客様をお迎えます。11時の開店3分前より流れ始め、1階エレベーター前にてお聴きいただけます。

今回の企画展では、開店音楽の試聴、作曲家直筆の解説が書き込まれた楽譜、楽曲づくりの舞台裏や取り組みの背景について展示します。

イベント開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/10701/table/1100_1_bbee7752f09d6abeb43523178d47028e.jpg?v=202603110451 ]

※詳細はこちら https://www.yamaha.com/ja/tech-design/research/reports/bgm/

多様な感性・価値観の可視化技術について

人の感性や価値観がより多様化するなかで、当社はその違いに目を向け、寄り添うことが重要だと考えています。さまざまな感じ方があることは理解されていても、その差異や背景までは具体的に解明されていないことが多くあります。当社はこれまで蓄積してきた感性計測技術を生かし、人の感性や価値観の多様性を科学的に可視化して深く理解する方法や、その結果を製品やサービスづくりに活用する方法を研究しています。物の機能や性能だけでなく、人と向き合う姿勢や考え方を追求することで、「心に響く価値」を創り出し、人々の生活をよりこころ豊かにすることを目指しています。

今回の取り組みは、この技術を応用してお客様やスタッフの想いを可視化し、それをベースにして作曲家とともに開店音楽を制作しました。今後もこの感性・価値観の可視化技術を活用し、さまざまなクリエイターや、専門家などとの共創を重ね、人々の多様な感性に寄り添いながら、価値の探索と社会への実装に取り組み続けます。

感性の可視化技術のイメージ

顧客感性の可視化技術

https://www.yamaha.com/ja/tech-design/research/technologies/insight/

