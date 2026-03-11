JETRO「Anime Expo2026」出展決定、参加企業を募集

独立行政法人 日本貿易振興機構

日本貿易振興機構（JETRO）では、2026年7月2日（木）～5日（日）に米国・ロサンゼルスで開催される北米最大の日本ポップカルチャーイベント「Anime Expo 2026」への出展を決定しました。

前年に引き続き、会場内Exhibit Hall(South Hall)正面最前列付近において、JETROジャパン・パビリオン 「Geek Street」 を展開する予定です。

今回の Geek Street では、米国市場において日本発のアニメ・漫画IPなどのプロモーションにおいて重要性がますます高まるインフルエンサーによる各ブースのPRを実施し、活用事例を創出します。加えて、インフルエンサーなどの現地関係者を招待したネットワーキングイベント「AniSocial Block」を実施し、日本発IPの北米市場での展開におけるインフルエンサーの更なる活用につなげることを目指します。

インフルエンサーの活用に関心があり、今後の活用促進に向けた好事例づくりにご協力いただけるとともに、ネットワーキングイベントにおいて自社の取り組みを紹介し、今後の事業展開につなげたいと希望される事業者の皆様を3月9日より募集しております。

■ JETROジャパン・パビリオン 「Geek Street」 出展概要

【イベント名】 Anime Expo2026

【会期】 2026年7月2日（木）～5日（日）

【場所】 ロサンゼルス・コンベンションセンター（米国・カリフォルニア州）

■概要ページ：https://www.jetro.go.jp/news/announcement/2026/7a087aa00c646290.html

■ 採択社数

5社程度

※採択に際しては、事前にオンラインでのヒアリングを依頼させていただく可能性がございます。

■ 応募資格

応募の際には以下の条件をすべて満たしていることが必須となります。

・日本のコンテンツの海外展開に関する交渉権、または、日本のコンテンツの海外販売に関する権利を有しており、その海外展開に対し意欲を持つ企業等であること。

・1年以内に米国で販売可能となる見込みのある製品・サービスであること（ただし、即売できる製品・サービスを優先します。)

・原則として、会場で販売・引き渡し可能な製品・サービスであること。

・本事業に関してジェトロが行う広報一般（PR記事の投稿、メディア取材対応等）にご協力をいただけること。

・会期の全日程で会場の自社ブースに1名以上常駐者を設置できること。また会期前日の準備日も必要に応じて対応できる体制を構築できること。

・期間中に行われるネットワーキングイベント「AniSocial Block」への参加並びに、英語で自社のプレゼンテーションを行うことが可能な人員が、チーム内に1名以上含まれていること。

・本事業参加後も海外からの引き合いに対応可能な担当者がいること。

・ジェトロが求める各種データベースへの情報の登録、成果把握の為に行うアンケート等に協力すること。

・訴訟や法令順守上の問題を抱えている者ではないこと。

・応募者および所属機関の役員が、暴力団等の反社会的勢力でないこと、反社会的勢力との関係を有しないこと、および、反社会的勢力から出資等の資金提供を受けていないこと。

・公序良俗に問題のある事業に係る応募でないこと。

・公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業（風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律（昭和 23 年法律第 121 号 第 2 条に規定する風俗営業等）に係る応募でないこと。

※日本発IPを活用した製品、サービスの出品を行う企業を優先します。

■ 参加費

無料

※渡航費・滞在費は自己負担にてお願いいたします。

※その他、自己負担となる内容は募集要項をご確認下さい。

■ 応募締め切り

2026年3月23日（月）23時59分 ※日本時間

■今後のスケジュール

書類審査および最終採択者決定：4月中旬頃

※採択に際しては、事前にオンラインでのヒアリングを依頼させていただく可能性がございます。（4月上旬を予定）

■詳細はこちらから：Japan Pavilion 「Geek Street」 2026参加企業募集(https://www.jetro.go.jp/ext_images/_News/announcement/2026/7a087aa00c646290/outline.pdf)

■ご応募はこちら(https://forms.office.com/r/gc8EGmhKg2)

【問い合わせ先】

日本貿易振興機構（JETRO）

ロサンゼルス事務所 滝澤、Haynes

E-mail：lag-ent@jetro.go.jp