株式会社りらいぶ、ジャパン・プラットフォームと連携し「BUY ONE.GIVE ONE. project」を開始

特定非営利活動法人ジャパン・プラットフォーム「BUY ONE.GIVE ONE. project」ロゴ (C)りらいぶ

緊急人道支援の国際NGO ジャパン・プラットフォーム（東京都千代田区／以下、JPF）は、株式会社りらいぶ（宮城県仙台市／以下、りらいぶ）と連携し、りらいぶが実施する社会貢献プロジェクト「BUY ONE.GIVE ONE. project」を通じて、リライブウェアの提供による支援を受けることとなりました。本プロジェクトは2026年3月11日より開始されます。

「BUY ONE.GIVE ONE. project」で販売されるリライブウェア (C)りらいぶ

本プロジェクトは、対象商品が購入されるごとに、同数の機能性ウェア「リライブウェア」が支援活動の現場へ提供される仕組みです。対象商品は、りらいぶ公式ECサイトを通じて販売され、購入された商品の数量に応じて、同数のリライブウェアがJPFを含むりらいぶの提携団体に寄贈されます。

提供された物資は、JPFの加盟NGOが実施する国内の支援事業を通じて活用される予定です。

JPFは、国内外の自然災害や人道危機において、加盟NGOとともに迅速な支援活動を展開しています。企業、NGO、政府の連携によるプラットフォームとして、多様なリソースを活用しながら支援を届けています。本プロジェクトを通じて、支援活動の現場で活動する方々を支える取り組みにつながることが期待されます。

「BUY ONE.GIVE ONE. project」について

▶プロジェクトについてはこちら

https://buy-onegive-one-project.myshopify.com/

■株式会社りらいぶについて

りらいぶは、「世界中の人たちが心身ともに健康で幸せな生活を作り上げることに寄与する。」を企業理念に掲げ、機能性ウェア「リライブウェア」の製造・販売を行う。

「リライブウェア」は発売以来、多くの方にご支持いただき、2025年9月末時点で累計販売枚数400万着（集計期間:2019年7月1日～2025年9月30日）を達成。高齢者から肉体労働者、アスリートまで幅広い層に愛用されており、日常生活からスポーツシーンまで多くの方々の健康を支える機能性ウェア企業です。

■特定非営利活動法人（認定NPO法人）ジャパン・プラットフォームについて

コソボ紛争の経験を教訓に、NGO、経済界、政府の対等なパートナーシップのもと、2000年に発足した日本の緊急人道支援のしくみ。平時より、3者および多様な人々がそれぞれの強みや資源をいかして連携できるプラットフォームとして機能し、国内外の自然災害による被災者、紛争による難民・国内避難民に、迅速かつ効果的に支援を届けています。

これまでに65以上の国・地域において、総額967億円、2,400事業以上の人道支援を実施。得意分野を持つ45以上の加盟NGOをさまざまな形でサポートしながら、支援を必要とする人々のニーズに根ざした活動を行っています。