「第３回ひの版♪のど自慢」出場者を募集します。

令和８年９月５日(土)に、令和４年に日野市で開催し大盛況だった「NHKのど自慢」の盛り上がりを継承した、「第３回ひの版♪のど自慢」を開催します！ひの煉瓦ホールから元気を発信！開催に伴い、出演者を募集します。奮ってご参加ください！

■「第３回ひの版♪のど自慢」

日野市役所「第２回ひの版♪のど自慢」の様子

【開催日時】９月５日（土）午後３時３０分～６時３０分予定

【場 所】ひの煉瓦ホール（日野市民会館）大ホール ※参加無料

■出場者応募方法

【申込期間】

３月２５日（水）～４月３０日（木）※消印有効

【申込方法】

オンライン、または郵送でご応募ください。

オンライン：市ホームページに掲載のQRコードを読み取り、必要事項を入力してください。

郵 送：郵便往復はがき（私製を除く）に必要事項をご記入いただき、下記の宛先へ

お送りください。

【宛 先】

〒１９１-００１６ 日野市神明１-１２-１

日野市民会館「ひの版のど自慢」出場者応募受付係

【必要事項】

（オンライン、往信用裏面）・・・１.郵便番号 ２.住所 ３.氏名（ふりがな） ４.年齢

５.職業（学生の場合、学年と部活動） ６.電話番号 ７.曲目、歌手名 ８.応募エピソード、出場の意気込み

（返 信 用 表 面） ・・・１.（ご自身の）郵便番号２.住所３.氏名

※申し込みに際しての注意事項

・一次審査では７.８.の内容が審査対象となります。

・本名以外で出場希望の方は、本名と出場名を別途ご記入ください。

・グループの場合「グループ名」「代表者氏名」「参加人数」を別途ご記入ください。

■出場者選考の流れ

・一次審査：書類選考（オンラインまたは郵便往復はがき）

出場エピソード（応募理由、出場への思い等を具体的にお書きください）、歌唱曲等を基に

審査します。

書類審査の結果は５月中旬～下旬に郵送で通知します。

通過した方（９０組前後を予定）を対象に、二次審査を行います。

↓

・二次審査：歌唱、面談

歌唱のほか応募書類、パフォーマンス、自己アピール等を基に審査します。

５月３１日（日）、６月６日（土）２日間に分けて、ひの煉瓦ホール（日野市民会館）

小ホールにて公開審査予定です。※審査日時はこちらで指定いたします

歌唱曲審査では、電源を使用しない、転換の容易な楽器の持ち込みは可能です。

（オリジナル曲・持ち込み音源は不可となります）

↓

・本選（予選(一次、二次)を通過した２０組程度を予定）にご出場いただきます。

大ホールの主役はあなたです！

本選ではゲスト(審査員)にテレビドラマ「この愛に生きて」主題歌の「永遠のパズル」等

数々のヒット曲を持つ、シンガーソングライターのIZUMI‐和‐（橘 いずみ）さんを

お迎えします(歌唱も予定しています)。

今回は昨年出場した方々の中から、運営ボランティアとしてご協力いただき、

盛り上げていきます。