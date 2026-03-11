ビジネスエンジニアリング株式会社

ビジネスエンジニアリング株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長：羽田 雅一、以下「B-EN-G」）は、SAP S/4HANAなど主要なエンタープライズシステムの導入・改修におけるクラウド型の影響分析・テスト自動化プラットフォームを提供するPanaya Ltd. 日本支店（東京都千代田区、カントリーマネージャー：山岡 英明、以下 「Panaya」）が同社のパートナー企業を表彰する「Partner Award 2025」において、「New Partnership Growth Award」を受賞したことをお知らせいたします。

受賞理由

B-EN-Gは、2025年よりPanayaとのビジネスを本格的に開始し、B-EN-Gの新たな価値創出に向けて、Panaya製品のさまざまな機能を積極的に検証・活用しました。新しい技術とビジネスモデルを柔軟に取り入れ、将来に向けた成長の基盤を築いた点が高く評価されました。

Panayaとのパートナーシップについて

B-EN-Gは、2025年にお客様のSAP ECC6.0からSAP S/4HANAへの移行リスク低減を目的に、Panayaとパートナー契約を締結いたしました。今後は、お客様のSAP S/4HANA移行プロジェクトを、短期間かつ安全に支援するにとどまらず、Panayaの影響分析やテスト自動化ツールを運用支援にも組み込んでまいります。これにより、移行後の継続的なバージョンアップまでを見据えた、さらなる業務効率化を支援いたします。

Partner Award 2025について

Panayaが主催する「Partner Award」は、同社のビジネス拡大や顧客への価値提供において、様々な観点から評価されたパートナー企業に授与される賞です。

Panayaについて

Panayaは、クラウドベースのERP/CRMアプリケーションの影響分析とテストツールを提供しています。Panayaのチェンジインテリジェンスプラットフォームは、組織が継続的にアプリケーションを変更し、ビジネス要求に応じてタイムリーにイノベーションを提供することを可能にします。Panayaは、2006年以降、Fortune 500の約3分の1を含む62か国3000社の企業に導入され、迅速かつ高品質なアプリケーションのリリースを支援しています。国内においても400社以上のSAPプロジェクトに導入されています。

Panayaの詳細は、 https://www.panaya.com/jp/ をご参照ください。

B-EN-GのSAPビジネス

1991年に日本初のSAPパートナーとなり、1993年に国内第一号SAPユーザーへの導入を実現して以来、製造業を中心に300社近くの導入実績を積み重ねています。ERPを中核とした包括的な周辺ソリューションの組み合わせによる総合力が強みと考えています。確実なプロジェクトの遂行とともに、AIをはじめとしたSAP製品の最新技術への積極的な取り組みを通じて、お客様の課題解決に邁進しております。

ビジネスエンジニアリング株式会社(B-EN-G)について

ビジネスエンジニアリングは、1990年代初頭に日本で初めてSAP ERPの導入を手掛けて以来、製造業を中心としたお客様のデジタル変革をITで支援しています。

IT企画からシステムの構築、導入、運用にわたるコンサルティングおよび支援サービス、ならびに自社開発のパッケージソフトウェア「mcframe」の販売、導入で豊富な実績を有しています。

また、基幹業務システム(ERP)やサプライチェーン (SCM)、IoT等で蓄積されたデータを活用して、システムの高度化やカイゼン活動をお手伝いしています。

中国(上海)、タイ(バンコク)、シンガポール、インドネシア(ジャカルタ)、アメリカ(シカゴ)の5ヶ所に海外子会社を有し、海外進出企業に対しても、日本と現地でよりそいながら製品やサービスを提供し、お客様の経営課題を解決しています。

ビジネスエンジニアリング株式会社の詳細は https://www.b-en-g.co.jp/ をご覧ください。

【当報道に関してのお問い合わせ窓口】

ビジネスエンジニアリング株式会社 経営統括本部 広報グループ

電話：03-3510-1619 ／ E-mail：kouhou@b-en-g.co.jp

【当サービスに関してのお問い合わせ窓口】

ビジネスエンジニアリング株式会社 ソリューション事業本部 営業本部

電話：03-3510-1622 ／ E-mail：solution-info@b-en-g.co.jp

＊SAP、SAP ロゴ、記載の SAP 製品およびサービス名は、SAP SE の商標または登録商標です。またその他の記載の社名・製品名は各社の商標または商標登録です。

