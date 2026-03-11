「笑美面 ケアラー心の介護室」2026年4月本格始動

株式会社笑美面

～「入居」という介護の最終領域で、年間8,000人超の介護家族を支えてきた実績で支える～

シニアホーム（※1） 紹介事業の株式会社笑美面(本社:大阪市西区)は、新サービス「笑美面 ケアラー心の介護室」を2026 年4月より本格展開します。企業が直面する「ビジネスケアラー課題」に対し、企業内の実態の可視化、個人向け相談から入居支援まで、相談だけでなく解決までワンストップで伴走する法人向けサービスです。

※１ シニアホームとは：当社が主に紹介する有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅およびグループホームをまとめて示す。

＜社会背景＞

経済産業省「仕事と介護の両立」支援ガイドラインによると、企業が取り組むべき事項として「経営層のコミットメント」「実態の把握と対応」「情報発信」とあり、企業独自の取り組みの充実を推奨しています。厚生労働省は、介護離職防止のための雇用環境整備で、事業主は、介護休業・介護両立支援制度に関する研修の実施・相談窓口の設置、自社の労働者の介護休業取得・介護両立支援制度の利用の事例の収集・提供、利用促進に関する周知のうち、いずれかの措置を義務としています。

介護家族を対象に「入居後『心の介護』に関するアンケート調査（2023年11月1日～2024年10月31日／笑美面）」を実施したところ、シニアホーム入居者の家族のうち、多くがビジネスケアラーである実態が判明しました。50代を中心とする管理職世代、子育ての責任が重なる世代が、「共倒れ寸前」状態。これは、介護に関する情報不足に加え、シニアホーム入居への罪悪感、ホームに対する誤解などが影響しています。

さらに 回答から明らかになったこととして、入居により、介護家族は1日あたり8時間の介護時間を減少、その多くが仕事に充てられています。笑美面は、直近では年間約8,000人の多種多様な介護家族を支援するなど、現場経験を蓄積してきました。このような背景と実績から、家族が心の介護に向き合い、高齢者が笑顔でいる社会の実現を加速するため、このほどの新事業を構築し、法人向けに提供します。

■「笑美面 ケアラー心の介護室」について

当事者にとっては、介護は分かりにくく、一歩を踏み出すことが難しい領域です。「今、どこに不安があるのか」「何に迷い、立ち止まっているのか」といった個別の事情を的確に把握しなければ、ビジネスケアラーの課題は解決できません。本サービスは、一般的な従業員支援プログラムとは異なります。単なる情報提供にとどまらず、シニアホームの選択から入居までを見据えて伴走する「一気通貫の相談窓口」を提供します。企業内の介護実態の可視化、制度・整備の支援など、従業員への「安心」と、関係者への「円滑な連携」を両立するプログラムです。

・サービス機能：

１）介護リテラシー向上コンテンツ（介護の不安、保険制度、仕事と介護の両立研修動画など）

２）専用の個別相談窓口（経験豊富な専門スタッフが、個別に直接対応）

３）介護アンケート（従業員の介護課題による経営損失レポートなど）

・導入費用

初期費用・運用費用は無料（要望に応じて有料プランを用意）

※イメージ

先行して導入した企業からは次のような反響が上がっています。

・「突然、認知症状が進行した親御様と同居する社員が、どこに相談すればいいかわからず不安な状況で相談し、解消できた」

・「要介護５の親御様の社員が、一時は離職を決意しましたが、適切なシニアホーム入居が決まり、仕事と両立できた」

・「当初、うちには必要ないと判断していたが、自身が直面したことで従業員への必要性を実感し、導入に至った」

笑美面は、「笑美面 ケアラー心の介護室」を開始1年間で、利用企業数100社、利用人数20万人を目指します。

■「笑美面 ケアラー心の介護室」サービスお問い合わせ先：https://i.ebc.emimen.jp

■株式会社笑美面（えみめん） 事業概要

日本初のインパクト IPO 企業として、超高齢社会が抱える「介護家族の負担」と「シニアホームに関する情報不足」という課題に向き合い、事業を通じて介護家族にとって「シニアホーム介護の利用が「『ポジティブ／当たり前』になっている状態」をつくりだすことで、家族が「心の介護」に向き合い、高齢者が笑顔でいられる社会の実現を目指しています。

＜シニアホーム紹介サービス＞

シニアホーム入居を検討する本人や介護家族向けに、独自の取り組み、豊富な知識と経験を持つコーディネーターによる丁寧なカウンセリング「家族会議」を実施し、納得できるシニアホーム選びから入居までをトータル支援。

＜ケアプライムコミュニティサイト運営＞

シニアホーム運営事業者向けに、コミュニティサイトの運営を通じて、介護家族が安心して入居を選択できるためのシニアホームサービスの質向上を支援。

・社 名：株式会社笑美面（えみめん） /証券コード 9237(東証グロース)

・代 表 者：代表取締役 榎並将志

・本社所在地：大阪府大阪市西区京町堀1-8-33

・創業：2010年9月

・資本金：270,440,680円（2025年10月末現在）

・従業員数(連結)：215人（2026年１月１日現在）

・公式サイト：https://emimen.co.jp/

