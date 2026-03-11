3月14日(土) ブラックラムズ東京×世田谷パン祭り スペシャル企画開催のお知らせ

株式会社リコー

この度ブラックラムズ東京では、3月14日(土)に駒沢オリンピック公園総合運動場陸上競技場で開催するNTTジャパンラグビー リーグワン 2025-26 第11節 静岡ブルーレヴズ戦にて、世田谷パン祭りとのスペシャル企画を実施します。

今年で4回目となる、大好評の世田谷パン祭りとのスペシャル企画。

年に1回世田谷区で開催される日本最大級のパンの祭典「世田谷パン祭り」プロデュースのもと、大人気のベーカリーやパンのおともなど29店舗が駒沢オリンピック公園 中央広場に出店。ラグビー観戦のおともに、観戦のお土産に、ぜひお楽しみいただけます。

世田谷パン祭りスペシャル企画 出店店舗一覧

試合概要

NTTジャパンラグビー リーグワン2025-26 第11節

ブラックラムズ東京 対 静岡ブルーレヴズ

・日時：2026年3月14日(土) 10:00中央広場オープン、13:00キックオフ

・会場：駒沢オリンピック公園総合運動場陸上競技場

リコーブラックラムズ東京について

1953年創部。東京都世田谷区を拠点として活動し、NTTジャパンラグビー リーグワン ディビジョン1に所属。名称である「ブラックラムズ」は、チームのシンボルであるジャージの黒、そして常に相手に立ち向かっていく選手たちの姿が勇猛果敢なファイティングスピリットを持つ雄羊(ラム)を連想させることに由来している。チームビジョン「Be a Movement.」を掲げ、世田谷から「うねり」を巻き起こし、社会に活力と感動を与えるチームを目指す。

