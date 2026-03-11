INPIT関西と共催、知財実務者向けオンラインセミナー『知財実務における生成AIの基礎と活用のヒント』3月18日(水)開催

株式会社パソナグループ

株式会社パソナナレッジパートナーは、INPIT関西（独立行政法人 工業所有権情報・研修館 近畿統括本部）と共催で、知財実務者を対象としたオンラインセミナー『知財実務における生成AIの基礎と活用のヒント ― リスク、活用例、そしてAI時代の知財業界の未来 ―』を、3月18日(水)に開催いたします。

生成AIの急速な進化により、知財実務においても、情報整理や文書作成などへの活用可能性が高まっています。一方、秘密情報の取扱いやハルシネーションといったリスクにも注意が必要です。

本セミナーでは、生成AIの基本的な種類や特徴を整理し、知財実務での具体的な活用方法や導入形態、リスク対応について解説します。さらに、生成AIの普及が今後の知財戦略や知財業界にもたらす変化についても考察します。知財業務における生成AI活用に関心を持つ方や、「これから実務で使ってみたい」「活用方法を知りたい」と考える知財実務者に向けて、基礎知識と実務活用のヒントを提供いたします。

◆セミナー概要

日時：2026年3月18日（水）15:00～17:00

場所：オンライン開催（Zoom）

内容：

・知財実務における生成AI活用の考え方や簡単な活用例

・生成AIの導入形態やリスクについての解説

・生成AIの普及による今後の知財戦略や知財業界の変化

登壇者：辻 知英 氏（IP FELLOWS特許商標事務所 所長／弁理士）

料金：無料

お申込み：下記ページの「参加申し込み」からご登録をお願いします。

URL：https://pasona-kp.co.jp/information/detail/108

お問い合せ：パソナナレッジパートナー セミナー担当 pkp001@pasona-kp.co.jp