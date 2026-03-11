carderia(TM)池袋店、1周年記念企画第7弾！最大42万円の「1st ANNIVERSARY 福袋」抽選販売を開始！

アクセルマーク株式会社

アクセルマーク株式会社（本社：東京都中野区、代表取締役社長：松川裕史、証券コード：3624）が運営するトレーディングカード専門店「carderia(TM)（カーデリア）池袋店」は、店舗オープン1周年を記念した企画の第7弾として、「1st ANNIVERSARY 福袋」の抽選販売を開始いたしました。

本企画では、トレーディングカードの人気タイトルを対象に福袋を展開いたします。日頃ご来店いただいているお客様への感謝の気持ちを込め、コレクションと開封の魅力をテーマに構成した1周年記念商品です。

抽選販売の応募受付は、2026年3月10日にカーデリア池袋店の公式Xアカウントにて開始いたしました。受付開始直後から多くの応募が寄せられており、1周年企画として大きな反響をいただいています。応募受付開始から一晩で、用意している枠数に対して約10倍以上の応募があり、各タイトルとも高価格帯の商品への関心が高い傾向が見られます。

■ 商品概要

「1st ANNIVERSARY 福袋」は、ポケモンカードゲーム、ONE PIECEカードゲーム、ユニオンアリーナの3タイトルで展開する1周年記念商品です。最大420,000円の商品を含むラインナップで展開しています。

ポケモンカードゲームでは、10,000円から111,111円までの価格帯で複数の福袋を用意しています。ONE PIECEカードゲームでは、人気キャラクターをテーマにした福袋を展開いたします。ユニオンアリーナでは、作品タイトルを軸に構成したセット商品をご用意しました。

それぞれの福袋には、BOX商品やシングルカードなどを組み合わせ、コレクションとしての楽しみやカードを手に取る体験を感じていただける内容としています。商品の詳細は、公式Xアカウントおよび店頭にてご案内しています。

福袋の内容は、以下の投稿よりご確認いただけます。

https://x.com/carderia_ikb/status/2031335048902049974

■ 抽選販売スケジュール

・応募受付期間：2026年3月10日～3月12日

・当選通知：2026年3月13日

※当選されたお客様のみにご連絡いたします

・店頭販売期間：2026年3月14日～3月16日（営業時間内）

※当選されたお客様のみご購入いただけます

■ 1周年記念企画について

carderia(TM)池袋店は、「Card Community Cafe ～トレカの未来を、もっと快適に、もっと楽しく～」をコンセプトに、トレカを通じた交流と発見の場を提供してまいりました。

1周年を迎えるにあたり、PSA10鑑定品の買取強化や記念商品の販売、トレカ大会の開催など、さまざまな企画を順次展開しています。今回の「1st ANNIVERSARY 福袋」も、その一環として実施する企画です。

今後も店舗ならではの商品企画やイベントを通じて、トレカの魅力を多角的に体験いただける機会を広げてまいります。

■ 店舗概要

・店舗名：carderia(TM)（カーデリア）池袋店

・所在地：東京都豊島区東池袋1丁目19-10 太陽ビル2階

・アクセス：池袋駅 東口より徒歩5分

※営業時間は公式Xにてお知らせいたします

・X公式アカウント：カーデリア池袋店（@carderia_ikb） https://x.com/carderia_ikb

・TikTok公式アカウント：https://www.tiktok.com/@carderia_ikb

・carderia（カーデリア）とは

2025年3月12日、池袋にグランドオープンしたトレーディングカード専門店「carderia(TM)（カーデリア）」。card（カード）とcafeteria（カフェテリア）を組み合わせた店名が示す通り、落ち着いたカフェのような雰囲気と充実したカードゲーム環境を両立させた新しいスタイルの専門店です。木目調の温かみのある内装と開放的なショーケース、ゆとりあるプレイスペースを備え、快適な商品選びと対戦環境を提供いたします。

コアファンから初心者まで、幅広い層のお客様にトレーディングカードの魅力を体験いただける空間を目指し、「Card Community Cafe ～トレカの未来を、もっと快適に、もっと楽しく～」をコンセプトに、新たなカードコミュニティの形成を支援してまいります。