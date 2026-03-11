自転車の青切符制度の認知はあるが、違反内容は知らない　危険な走行は「スマホのながら運転」

株式会社クロス・マーケティング

株式会社クロス・マーケティング（本社：東京都新宿区、代表取締役社長兼CEO：五十嵐 幹）は、全国20歳～69歳の男女を対象に「自転車に関する調査（2026年）」を実施しました。2026年4月から自転車の交通違反にも反則金を科す「青切符制度」が導入されるため、自転車のルールやマナーについて気になる人もいるのではないでしょうか。今回は、「自転車の利用頻度」「利用している自転車の種類」「自転車の交通ルールを遵守しているか」「自転車の走行で危ない・気になると感じること」「自転車の青切符（反則金制度）導入の認知度」「青切符の対象として思いつく違反行為」について聴取しました。

■調査結果

普段、自転車を「利用している」人は40.8%で、「ほぼ毎日利用している」は12.0％。＜図1＞

利用している自転車のタイプは、「普通自転車：電動アシストなし」が53.7%と突出。次いで、「普通自転車：電動アシストあり」は25.4％と続く。＜図2＞

自転車の交通ルールは「守っていると思う」が83.7%で、そのうち「常に意識して守る」は48.1％。

20代・60代は「常に意識して守る」が5割を超えるが、30代は42.2％と最も低い。＜図3＞

危ない・気になると感じる自転車の走行は、「スマホを見ながらの走行」「信号や一時停止を守らない」「車道の右側の逆走」がTOP3。

年代が上がるにつれて危ない・気になると感じる走行が増え、60代は特に高い。＜図4＞

自転車の青切符制度の導入は82.4％が認知しているものの、具体的な違反行為については「知っているものと知らないものがある」が半数を占める。

「あてはまる違反行為が何かすべて知っている」は7.6%にとどまる。20～40代は「制度の導入自体を知らなかった」が2割台。＜図5＞

青切符制度の対象になる違反行為として思いつくものは、「ながらスマホ」「イヤホン・ヘッドホンを使用しながらの走行」といった「ながら運転」が多くあげられた。

その他「信号無視」「一時停止の無視」「傘さし運転・片手運転」「二人乗り」「無灯火運転」といった通行ルール違反や周囲への安全配慮を欠く回答もみられた。また、赤切符の対象となる「飲酒運転」や努力義務である「ヘルメット未着用」を対象と誤認している回答も一定数みうけられた。＜図6＞

■調査項目

□属性設問

□自転車の利用頻度

□利用している自転車の種類

□自転車の交通ルールの意識度

□自転車の走行で「危ない」「気になる」と感じること

□自転車の青切符（反則金制度）導入の認知度

□自転車の青切符制度の対象として思いつく違反行為

■調査概要

調査手法 ：インターネットリサーチ（クロス・マーケティング セルフ型アンケートツール「QiQUMO」使用）

調査地域 ：全国47都道府県

調査対象 ：20～69歳の男女

調査期間 ：2026年3月6日（金）～ 9日（月）

有効回答数：本調査1,100サンプル

※調査結果は、端数処理のため構成比が100％にならない場合があります

