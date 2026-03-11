ハウスバード株式会社、空き家の宿泊施設への再活用による官民連携を埼玉県内でさらに拡大

アグレ都市デザイン株式会社

アグレ都市デザイン株式会社（本社：東京都／代表取締役：大林 竜一）のグループ会社であるハウスバード株式会社（本社：東京都／代表取締役：伊集 将貴）は、りそなグループの埼玉りそな銀行（本店：埼玉県／代表取締役：福岡 聡）が、埼玉県狭山市と空き家対策に関する協定を締結したことを受け、「空き家まるごと解決システム」における連携を通じ、埼玉県内での取り組みをさらに拡大いたします。

本協定により、当社が参画する「空き家まるごと解決システム」を通じた自治体との連携は、埼玉県内で計4自治体となりました。

本協定は、空き家の管理・売却・賃貸・解体・リフォームなど、地域が抱える多様な課題に対し、官民連携によるワンストップ支援体制を構築するものです。当社は本システムにおいて、空き家を宿泊施設として再生・活用する役割を担い、地域資源の有効活用と新たな滞在価値の創出を推進してまいります。

「空き家まるごと解決システム」は、埼玉りそな銀行が連携協定を締結している埼玉県内の専門企業16社の紹介を通じ、空き家に関するさまざまな課題解決を支援するサービスです。2025年9月より提供を開始しており、地域に根差した専門家ネットワークを活かした総合的なサポート体制を構築しています。

当社は、全国各地で手掛けてきた一棟貸し宿泊施設や古民家再生の実績を活かし、空き家の宿泊施設への再活用を通じて、観光振興および持続可能な地域活性化に貢献してまいります。

【ハウスバード株式会社について】

私たちは「１日から貸せる家」をつくるプロフェッショナルです。このような宿/別荘を創るためには、不動産・マーケティング・デザイン・建築・施工・運営管理など幅広い知識と経験が必要とされ、どれ１つ欠かすことはできません。家づくりというハード面から宿泊施設運営というソフト面まで、分野の領域を横断してトータルプロデュースができることが私たちの強みです。

豊富な実績をもとにオーナー様に寄り添い、空き家を利活用して社会問題にも貢献してまいります。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/104844/table/29_1_a988ae1fb0f23ea4964c721e1ce5d059.jpg?v=202603110951 ]

【アグレ都市デザイン株式会社について】

私たちは、日本の伝統文化を大切にしながら、最新のテクノロジーでそこに住まう人と環境に優しく、機能的にデザインされた都市と家づくりを行う会社です。

「ハウジング事業」「アセットソリューション事業」「宿泊事業」の3つを柱として、お客様に心からの満足をご提供するため、手がけるすべての事業で一貫した流れにこだわって事業展開をしております。

時代の流れをとらえ、培った経験とノウハウを最大限に駆使して、真に質の高い商品・サービスを提供してまいります。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/104844/table/29_2_9510e9d9fd790a6f8817b35b78858d35.jpg?v=202603110951 ]

＜プレスリリースに関するお問合せ先＞

