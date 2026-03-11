【横浜市民ギャラリーあざみ野】 開館20周年を祝う特別記録集を発行 ー 地域の多様な担い手とともに創造した内容をお届けします

参加者と共につくる文化施設の企画の記録集をZINEとして

公益財団法人 横浜市芸術文化振興財団

横浜市民ギャラリーあざみ野は、2025年度に開館20周年を迎えました。これを記念し、当館のこれからを参加者と共に考えるワークショップ「表現と生活をめぐる」を2025年7月～12月まで全４回開催しました。この度、本記録集を発行、あわせて製本・一般配布のイベントを実施します。

当館は、2005年10月、男女共同参画センター横浜北との複合施設「アートフォーラムあざみ野」として開館。文化芸術を介して人々が交流する場として、日常の中で気軽にアートに触れられる、表現したい気持ちに応えられる、そして誰もが安心して過ごせる施設を目指して運営しています。

当館を取り巻く環境は開館時と現在で変化する中、地域の多様な担い手と対話、協働、思考、実践を繰り返しながら、関係性を豊かにしていこうとワークショップ「表現と生活をめぐる」を開催しました。４つの協働者、ゲスト講師と共に、地域と文化施設の関係性から生まれる新たな“種”や“フィールド”を議論しました。本記録集は、この内容をもとに制作しています。

■記録集の内容

〇開館20周年記念ワークショップ「表現と生活をめぐる」の記録

・vol.1「アートフォーラムあざみ野を“とびっきり居心地の良い場所”にするには？」

ゲスト：笹尾和宏（『PUBLIC HACK 私的に自由にまちを使う』著者）

・vol.2「住むまちを自分で面白くして、もっと好きになる」

ゲスト：みんぐるりんご

・vol.3「子どもたちが“ゆっくり・じっくり学ぶ”を地域でつくるには？」

ゲスト：会田大也（山口情報芸術センター学芸普及課長）

・vol.4「認知症の人にやさしい街あざみ野で、趣味や遊びを通じたケアを広げるには？」

ゲスト：中村美亜（九州大学大学院芸術工学研究院 未来共生デザイン部門教授）

〇横浜市民ギャラリーあざみ野のこれまでの振り返り

〇写真家、濱田晋による撮りおろし写真

〇独立系の出版社NEUTRAL COLORSによるZINEとして

■ZINE製本ワークショップーオリジナルの一冊をつくろう！

横浜市民ギャラリーあざみ野のロビーに即席の「製本所」をつくり、参加者はオリジナルの一冊を作れます。子どもから大人まで誰でも参加できるもので気軽に製本にご参加いただけ、製本した記録集は無料で持ち帰れます。

日程：2026年3月14日(土)～3月15日(日)

時間：3月14日(土)13:00～17:00、3月15日(日)10:00～16:00

＊時間中、出入り自由

料金：参加費無料（申込不要）先着100名

会場：アートフォーラムあざみ野 1階エントランスロビー

URL：https://artazamino.jp/event/20thwsevent

主催：横浜市民ギャラリーあざみ野（公益財団法人横浜市芸術文化振興財団）

助成：一般財団法人地域創造

お問合せ

横浜市民ギャラリーあざみ野

（公益財団法人 横浜市芸術文化振興財団）

〒225-0012

横浜市青葉区あざみ野南1-17-3 アートフォーラムあざみ野 内

TEL 045-910-5656 Mail info@artazamino.jp

https://artazamino.jp/