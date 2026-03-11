生まれ持った星が示す使命と縁、運命のリズムを読み解き未来を切り拓く萩原八雲氏が監修する占いコンテンツの提供を開始

株式会社ザッパラス

ザッパラスグループの株式会社cocoloni（本社：東京都渋谷区、代表取締役：溝上雅俊）は、2026年3月11日（水）より、運営する占いコンテンツポータル『cocoloni占い館 Moon』にて、株式会社レンサ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：武井哲也）制作の「人生開花＆良縁成就【的中極まる密教継承秘術】宿曜占星術｜萩原八雲」の提供を開始いたしました。

■「人生開花＆良縁成就【的中極まる密教継承秘術】宿曜占星術｜萩原八雲」とは

本コンテンツは、萩原八雲氏による特別な鑑定を再現したものです。古来より伝わる宿曜占星術をもとに、月の運行と太陰太陽暦から導かれる「宿星」によって、あなたの性格や使命、人生の方向性、運気の流れを読み解きます。さらに、あの人との宿曜盤を重ねることで相性や宿縁、恋の行方を明示。加えて、運勢の中で注目すべき1日を示し、訪れる重要な転機と取るべき行動を具体的にお伝えします。豊富なメニューラインナップを取り揃えておりますので、その中からメニューをお選びいただき、呼び名や生年月日などを入力の上、購入することで鑑定の結果を閲覧いただけます。

- 提供URL：https://honkaku-uranai.jp/cp_rsa/yakumo_rsa/

■コンテンツ概要

- コンテンツ名：人生開花＆良縁成就【的中極まる密教継承秘術】宿曜占星術｜萩原八雲- 提供開始日：2026年3月11日（水）- 料金：1,320円（税込）～※無料メニューあり- 提供URL：https://honkaku-uranai.jp/cp_rsa/yakumo_rsa/

■コンテンツ監修者

萩原八雲

現役のプロ占い師、東洋西洋問わず占術の講師に従事。1999年3月より占い師として活動し、2022年には鑑定実績は延べ50,000人以上。2003年9月、23歳で10名以上が所属するとある占い館の館長に抜擢。同年11月、占術協会天秀会を設立し、技術だけではなく人格を兼ね備えた弟子を育成し、現在、門下は150名以上となる。

新大阪駅前にて占い店「癒し処 八雲庵」を設立。

2011年6月、東日本大震災復興支援チャリティーを国内外のさまざまな占い師やスピリチュアリストに呼びかけて開催。10名が定員の店に100名を超える参加者が集まり、涙した。そのチャリティーで集まった義援金を、恩師である小説家の島田氏が主催したチャリティー団体「復興書店」に全額預け、同団体より感謝状を授与。その後、義援金はNPO団体などを通じて被災地にて活用するなど広い社会への貢献を行う。

2024年8月、東京の阿佐ヶ谷で占い「癒し処八雲庵」店舗再開。

年間を通して、webムー×スポニチ企画「超常占馬眼」シリーズで予想。「天皇賞秋 1位」、「JC賞1位-2位」それぞれ的中。（スポニチ競馬web掲載）

■『cocoloni占い館』とは

ひとりでも多くのひとに元気になってもらいたい。そんな想いから生まれた占いサービスブランドcocoloni（ココロニ）。『cocoloni占い館』では、気軽に占いを楽しめる情報が満載の「Sun」や、本格鑑定をデジタルコンテンツで楽しめる「Moon」をはじめ、「テレビや雑誌で話題の占い師・行列のできる占い師・知る人ぞ知る実力派占い師」「多様なお悩みに応えるデジタルコンテンツ」「電話やメールや対面での直接鑑定」など、占いにまつわる多様な選択肢を"まじめに占い"をモットーに提供しております。

- 提供URL：https://honkaku-uranai.jp/

【cocoloni占い館 Sun】

「cocoloni 占い館 Sun」は、気軽に占いを楽しんでいただける「12星座別 今日の運勢」「タロット占い」「月の満ち欠け」などの無料占いや、誰かに教えたくなるような占い記事が盛りだくさんのプラットフォームです。痒いところに手が届く占い情報をお楽しみください。

- 提供URL：https://honkaku-uranai.jp/sun/

【cocoloni占い館 Moon】

「cocoloni占い館 Moon」は、人気占い師総勢288名（※1）が監修した占いメニューをデジタルコンテンツにて、お楽しみいただけます。占いメニューは、13,000メニュー（※1）以上を公開中。たくさんのメニューの中、無料占いから、本当に当たる占い鑑定まで、あなたにピッタリの占いを探せます。相手の気持ちや相性占い、恋愛占いや結婚占い、不倫占いなど…悩みに合わせたメニューを選べる他、占星術・姓名判断・四柱推命・風水・タロットなど様々な占術で人気占い師が本格鑑定いたします。あらゆる占術で悩みに寄り添った占いをご体験ください。

※1：2026年1月時点での公開数です

- 提供URL：https://honkaku-uranai.jp/moon/

■株式会社レンサ

・所在地：〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷三丁目16番5号 MUPRE北参道 2階

・設立：2011年2月18日

・代表者：代表取締役 武井 哲也

・URL： https://rensa.co.jp/

〈株式会社cocoloni〉

ひとりでも多くのひとに「元気になってもらいたい。」そんな想いから生まれた占いサービスブランド「cocoloni（ココロニ）」。

株式会社cocoloniは、「お客様に安心し信頼して使える本物のサービス」を届けるべく、日々真剣に占いサービスと向き合っています。株式会社ザッパラスのグループ会社として、今後もサービス品質基準にとどまらず、すべてのお客様にスムーズに「安心、信頼、本物」の占いブランドとして認知していただけるよう取り組んでいきます。

〈株式会社ザッパラス〉

占いサービス市場を代表する1社として認知されています。スマートフォンやPC向けに配信する占いコンテンツ、電話やチャットでのオンライン占い、対面占いの店舗「cocoloni占い館」、法人向け占いサービスなど、グループ各社を通じて多様な占いサービスを提供しています。

